Prøvekjøring: Klarer den nye BMW 5-serie å holde følge med konkurrentene?

Saken oppdateres.

5-serie er helt sentral i BMWs DNA.

Selv om det i dag virker som BMW bare selger SUV-er, flerbruksbiler og – i Norge – elbiler, er det 5-serie, og 3-serie, som har gjort dem til det de er.

5-serie er en familiebil med sportslige egenskaper, slik har det vært i 45 år.

Hele veien har den vært i forkant når det gjelder kjøreegenskaper blandet med komfort, en kombinasjon som er ekstremt viktig for BMW.

5-serie har vist at det går an å lage fornuftige biler som er morsomme på veien.

Hele nivået i klassen ble hevet betraktelig i fjor, da Mercedes-Benz kom med sin E-klasse , som byr på en komfort og et interiør som inntil da hørte hjemme i luksusbilklassen.

Volvos S90 kom så med et superelegant eksteriør og interiør som følger opp. Den nye 5-serien har ikke råd til bare å være en liten oppgradering av forrige modell.

Understellet

Utseendemessig henter den trekk fra den større 7-serien, særlig foran, mens bakenden minner om 3-serien.

Ikke noen revolusjon her. Bare en evolusjon fra forrige utgave.

Innvendig er det samme historien. Den byr på mye av det samme som storebroren, hvilket betyr alt man kan komme på av moderne teknikk dersom man vil legge i penger til ekstrautstyr.

Interiøret er en videreutvikling av den velkjente BMW-layouten.

Her føles Mercedes-Benz E-klasse langt raffere, det samme gjelder Volvoen.

Ikke noe galt med 5-seriens ytre eller indre, men her er det altså andre modeller i segmentet som er mer interessante.

Det aller viktigste skjer når man har satt seg inn i bilen, i det svært gode og lavt plasserte setet, og ruller ut på veien.

Først merker man at det er lett å finne en riktig sittestilling, videre at brukergrensesnittet for bilens mange funksjoner er blitt enda bedre.

Så kommer man i god fart ut på en vei der asfalten ser ut som en den er lagt med digert vaffeljern, uten at man overhode merker det.

Understellet på bilen er rett og slett sensasjonelt godt.

Perfekt kalibrert

Testbilen har dynamiske dempere (ekstrautstyr til 14.000 kroner) som er så godt kalibrerte at bilen klarer å være både komfortabel og sportslig.

Man merker knapt ujevnheter i veien, samtidig som bilen føles stiv.

Dette er noe av det aller vanskeligste å få til med en bil. Vanligvis blir det for mye av én av delene.

5-serien har rett og slett det beste allround-understellet i dag. Det er et nytt nivå her, som konkurrentene ikke har nådd.

Dermed setter 5-serie en ny standard på det området som er aller viktigst for modellen, og for BMW.

Testbilen er en 530i med firehjulstrekk, det vil 252 hestekrefter, men forvent ikke den skarpe og fine lyden fra en rekkesekser, slik denne utgaven hadde tidligere.

I nedskaleringens tidsalder snakker vi om fire sylindre og to liters volum.

De har prøvd å biffe opp lydbildet lite grann med noe knatring her og der, men det hjelper ikke.

Lyden er jevnt over lik den som kommer fra en hvilken som helst standard familiebil. Selv om motoren er sprek, føles den ikke så heftig, den er rett og slett litt kjedelig.

Moderne – på godt og vondt

Man kan si at bilen her hentes inn av utviklingen. Det samme gjør seg gjeldende med styringen.

Bilen er elektronisk styrt, rask og direkte, men litt rar og nummen når den er i senter og man skal svinge. Det er akkurat som den holder litt igjen for så å slippe.

Det tar likevel ikke bort det faktum at denne bilen er langt morsommere å kjøre enn Volvo S90 og Mercedes-Benz E-klasse, med et like bra komfortnivå.

Motormessig vil nok hybridversjonen som er klar hvert øyeblikk, få et godt tak på kundene i Norge.

Den har samme totalytelse som 530i, og en startpris som ligger 90.000 lavere, men den kommer kun med bakhjulstrekk.

520d med firehjulstrekk og 190 dieselhestekrefter starter på 550.000 og føles nesten like kvikk som 530i. Etter hvert vil det helt sikkert fylles på med en rekke motorer til.

Plassmessig er 5-serie så å si identisk med sine konkurrenter.

Er det kjøreglede og smooth komfort i skjønn forening man er ute etter, er syvende generasjon av BMWs sportslige familiebil ikke til å komme utenom.

Tekniske data

BMW 530i xDrive

Pris: 618.900 kroner

Pris testbil: 962.350 kroner

Motor: 4 syl. Bensin. Turbo. 1998 ccm. 252 hk v. 5200 o/min. 350 Nm v. 1450 o/min. Aks: 6 sekunder

Toppfart: 250 km/t

Forbruk: 0,60 l/mil (blandet)

Utslipp: 137 g/km CO₂. 33,8 mg/km NOx

Mål (LxBxH): 4936/1868/1479 mm

Bagasjerom: 530 liter

Egenvekt: 1595 kilo

Tilhengervekt: 2000 kilo

Pluss og minus

+

Ekstremt gode kjøreegenskaper

Ser dyr ut

Super komfort

–

Motoren føles litt tam

Dyrt ekstrautstyr