Prøvekjøring Mercedes-AMG E43: En svært kraftig familiebil

En AMG-Mercedes har gjerne vært et monster av en bil med en håndbygget V8-motor og ytelser som nærmer seg 600 hestekrefter, i noen tilfeller 12 sylindre og langt over 600 hestekrefter - selv i det som man gjerne ser på som familiebiler.

Disse produktene er gjennomgående bygget i AMG-avdelingen, der girkasse, understell og en rekke karosseridetaljer er spesiallaget.

De senere årene har Mercedes-Benz kommet med utgaver som legger seg mellom de beinharde AMG-bilene og Mercedes' vanlige modeller. En form for AMG-light, der spesialavdelingen har vært innom, men ikke så lenge.

Resultatet er bilene som har 43 i navnet. Motoren finner man i C-klasse, GLC, GLE og SLC, og nå i den nye E-klassen.

Under panseret er det en tre liters V6-motor med to turboer, men E-klasse har fått noe høyere ytelse enn de andre modellene, 401 hestekrefter, 43 over resten.

Det er med andre ord ikke en gjennomført berserkbil, men en svært kraftig familiebil.

Bra utgangspunkt

Utgangspunktet er av de aller beste. Den nye E-klassen er stilig – og den er praktisk.

Den har massiv innvendig plass, eksempelvis tar bagasjerommet i stasjonsvognutgaven 640 liter.

Bilen byr dessuten på et kvalitetsnivå i interiøret som ingen andre i segmentet når opp til. Selv den kliss nye 5-serien til BMW klarer ikke å nærme seg gjennomføringen Mercedes-Benz serverer her.

Dashbordet er tatt til et helt nytt nivå med to skjermer på vel 12 tommer som er plassert ved siden av hverandre. Her kan man tilpasse visningene etter eget behov. Ikke bare er det stilig, men ekstremt funksjonelt og lett å forstå.

Vi tok med testbilen på en langtur på 70 mil, og opplevelsen etter timer bak rattet er at det ikke er noen andre biler på markedet som gir så mye informasjon på en så brukervennlig måte.

Testbilen hadde AMG-interiør og sportsseter som gir veldig god støtte, og setene var justerbare på alle tenkelige vis. Man må ha en svært pussig kroppsform eller kjørestilling for ikke å finne seg godt til rette.

Rattgir

Til forskjell fra en bil bygget av AMG-avdelingen har E43 rattgir, noe som gir bedre plass på midtkonsollen, men også et litt sedat signal.

Høyeffektbiler skal ikke ha rattgir, de skal ha en liten spak på midtkonsollen. Dette kompenseres delvis av at girkassen kan styres med hendler på rattet.

Selve girkassen er på ni trinn, og man kan stille den, og understellet, i forskjellige modi.

Den er kvikk om man ønsker det, men ikke på den kontante måten man finner i AMGs egen Speedshift-girkasse.

Her er man samtidig inne på et poeng som er viktig med AMG E43: Det er en svært sprek E-klasse, men det er ikke en ren AMG-bil.

Dette er en langturbil med ekstraordinære kraftressurser, med et lavere innvendig lydnivå enn det man finner i en tilsvarende bil med AMG V8-motor. V6-motoren går veldig fredelig, men gir fra seg et stilig snerr når man gir på, og minner så definitivt sjåføren på at dette ikke er en dieselmotor.

Skyvet er også ganske langt unna E-klassen man satt i på vei fra byen forrige helg. Null til hundre på 4,7 sekunder, med et veigrep som sikres av trekk på all fire hjul, er det mange sportsbiler som skal slite med å matche.

Det er lett å se for seg at dette vil være en ideell bil for familieturer gjennom Europa, der transportetappene foregår på veier med høy fartsgrense.

Komfortmaskin

Det er en ganske tung bil, 1855 kilo, noe den ikke helt klarer skjule i svinger.

Bilen byr samtidig på et meget høyt komfortnivå. Litt rufsete asfalt får den ikke ut av stilen, i hvert fall ikke om man holder understellet i komfortmodus – sport kan bli litt vel hardt.

Selvsagt er bilen svært dyr, med en startpris på en drøy million kroner. Men til sammenligning kostet E63 AMG med en V8 på 585 hestekrefter fra 1,8 millioner i 2016.

Noen ny utgave av berserkutgaven har ennå ikke kommet med den nye E-klasse-utgaven, så E43 er per i dag toppmodellen. Og egentlig er det en versjon som kler dagens E-klasse.

Det er en komfortmaskin, uansett motorisering. V6-motoren gir et elegant lydbilde, muligheten til å dra på, men også en veldig god opplevelse om man kjører lenge på motorvei.

Pluss og minus

Pluss:

Motoren som er komfortabel og svært sterk

Interiøret

Kvalitetsfølelsen

Minus:

Prisen, både på bil og ekstrautstyr

Konkurrenter

Mercedes' E-klasse har foreløpig ikke fått rendyrkede AMG-modeller, så det er ingen E-klasse over AMG E43. Det er i tillegg egentlig ingen andre konkurrenter som har et tilsvarende kjøretøy som testbilen.

Audi A6 Avants største bensinmotor er på 252 hestekrefter. BMW 5-serie har ennå ikke kommet som stasjonsvogn, det har heller ikke Jaguar XF.

Effektmessig er Volvo V90 T8 nærmest, med 407 hestekrefter. Det er en ladbar hybrid der bensinmotoren er på 320 hestekrefter.

Den noe mindre Mercedes-AMG C43T koster 200.000 mindre, har samme motoren, men der er det tatt ut noe mindre effekt, og bilen har 367 hestekrefter.

Tekniske data

Mercedes-AMG E43 4Matic stasjonsvogn

Pris: 1.068.000,-

Pris testbil: 1.366.600,-

Motor: V6 syl. Bensin. 2 turboer. 2996 ccm. 401 hk v. 6100 o/min. 520 Nm v. 2500 – 5000 o/min.

Aks: 4,7 sekunder

Toppfart: 250 km/t

Forbruk: 0,86 l/mil (blandet)

Utslipp: 197 g/km CO2. 11 mg/km NOx

Mål (LxBxH): 4933/1852/1475 mm

Bagasjerom: 640/1820 liter

Egenvekt: 1855 kilo

Tilhengervekt: 2100 kilo