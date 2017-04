Prøvekjøring Opel Ampera-e: Denne bilen er det mange som venter på - står den til forventningene?

Saken oppdateres.

Det er kanskje ikke så rart at Opel har valgt Norge som åsted for den internasjonale lanseringen av Ampera-e. Interessen har vært så stor her til lands at norske kunder som bestiller den i dag,først får den høsten 2018.

Noe som samtidig er et av de aller største ankepunktene mot å bestille denne bilen nå. De aller første som la inn bestilling på bilen i høst, får den i slutten av mai.

Dagens norske bilmarked er ekstremt teknologidrevet. Det virker som bilkjøperne velger det nyeste uavhengig av bilmerke, og for Opel er Ampera-e en suksess som vil løfte merket fra skumring til midnattssol.

Årsaken er at dette er den første elbilen med skikkelig rekkevidde og en pris som samtidig er hyggelig. Startprisen er rundt 300.000 kroner, og den realistiske rekkevidden nærmer seg 40 mil i vårværet.

Et nivå som til nå har vært forbeholdt Tesla, som i billigste fall har en startpris som er det dobbelte av prisen på Ampera-e.

Langt over konkurrentene

Selvsagt er Opelen en langt mindre bil enn Model S og Model X , men det er samtidig noe av det imponerende med den. For det betyr at Opel og General Motors har klart å bygge en batteripakke som er kraftig, 60 kWh, og samtidig fått plass til den i en bil som hører hjemme i kompaktklassen.

Batterikapasiteten er betydelig større enn den man finner i de oppgraderte versjonene av Volkswagen e-Golf (36 kWh), Renault Zoe (41 kWh) og Nissan Leaf (30 kWh), mens bilen prismessig er på omtrent samme nivå som disse.

De utvendige målene skiller seg ikke nevneverdig fra de andre nevnte elbilene. Ampera-e er litt lengre enn i3 og Zoe, men kortere enn Leaf og e-Golf.

Det er med andre ord en bil som, med smarte løsninger, kan fungere som familiens eneste.

Plassen i kupeen er overraskende god. Det er ikke noe problem med en luftig sveis eller turban, beinplassen i baksetet er godt tilpasset voksne, og to barneseter sklir lett inn.

Bagasjerommet er i god kompaktklasse, 381 liter, og litt større enn i Leaf og 40 liter større enn i e-Golf. Den gode innvendige utnyttelsen må man betale for i form av setekomfort. De to frontsetene er tynne, slik at de tar minst mulig av bakseterommet, og er i forlengelsen av dette temmelig lite behagelige. De gir heller ikke særlig god sidestøtte.

Selve kjørestillingen er ok, man sitter relativt høyt, og rattet kan stilles i flere retninger.

Interiøret holder også middels kvalitet, med mye hardplast, noe som er greit nok i en bil til denne prisen. Skjermen er av berøringstypen og fungerer greit, uten at vi hadde tid til å sette oss inn i alle funksjonene.

Sterk

På veien hjelpes bilen av sitt lave tyngdepunkt (batteriene ligger i gulvet).

Bilen er behagelig og stabil på vanlig vei, men en ganske kort akselavstand gjør at den er var for ujevn asfalt, som bilen ikke takler spesielt bra.

Styringen er rask og presis, og bilen kjennes veldig kvikk og fin. Med 204 hestekrefter er dette en svært rask kompaktbil. Null til hundre er oppgitt til 7,3 sekunder, noe som er veldig mye kjappere enn bilene det er naturlig å sammenligne med.

Den er også så kraftig at den har masse å gi i typiske forbikjøringshastigheter.

Samtidig er den mindre god i høye motorveihastigheter. Da føles den langt mindre stabil, sidevind påvirker, og styringen kjennes altfor lett og vag når man ligger i 110 kilometer i timen.

I slike hastigheter merkes det også at den ikke er så veldig godt lydisolert. Dekkstøy og vindsus blir dominerende.

Er den verdt å vente på?

Til tross for dette er Ampera-e en imponerende bil. Det er den aller første bilen i den svært populære kompaktklassen som matcher en tilsvarende bil med en konvensjonell motor.

Rekkevidden bør vært tilstrekkelig for 99 av 100 turer, og den ene gangen så er det bare å finne seg en hurtiglader, så tar det en drøy time å få ladet opp batteriene til 80 prosent kapasitet.

Prisen rettferdiggjør svært mye av det som føles litt kleint. Ampera-e er en bil som koster halvparten av den billigste Teslaen, men når Tesla nevnes dukker det opp ett mulig problem.

Slik produksjonskapasiteten er i dag, er det altså ventetid på halvannet års tid.

Rundt årsskiftet kommer Teslas Model 3, riktignok også med en venteliste, men er den på et høyere nivå kvalitetsmessig til en pris som ikke er ligger langt over, må det føles litt kjipt å vente på en Ampera-e.

Og så hurtig som utviklingen ser ut til å gå nå, der så å si alle store bilprodusenter er på elbilballen, kan det fort dukke opp andre biler som er bedre innen du får din Ampera-e.

Men akkurat nå er Ampera-e det beste elbilkjøpet på markedet, med mange mils klaring på neste bil i sitt segment.

Tekniske data

Opel Ampera-e

Pris: 299.900,-

Motor: Elmotor. 204 hk 360 Nm

Batteri: Li-Ion. 60 kWh

Aks 0-100: 7,3 sek

Toppfart: 150 km/t

Forbruk: 1,36 kWh/min

Rekkevidde: 500 km (NEDC). 380 km (WLTP)

Mål (LxBxH): 4166 x 1765 x 1594 mm

Bagasjeplass: 381/1274 liter

Vekt: 1616 kilo