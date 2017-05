Prøvekjøring av Teslas «økonomiutgave»: Et smart kjøp

- Vi er lei oss for at det skjedde en glipp

Saken oppdateres.

Det er vanskelig å kalle noen av Teslas modeller for billige. Da de kom, var dollarkursen langt triveligere, og startprisen rett under 450.000 kroner.

Det begynner å bli noen år siden. De største utgavene ligger nå på langt over millionen, men er man litt varsom ekstrautstyrslisten kan man få en Model S med firehjulstrekk og den minste batteripakken til en halv million mindre enn toppmodellen.

Selvsagt må man ta til takke med kortere rekkevidde, og man må også se langt etter knappen som heter «Ludicrous».

Mye krefter

Innstegsmodellen har nå en batteripakke på 75 kWh, og en teoretisk rekkevidde på 49 mil, mens den virkelige ligger i nærheten av 35 mil under greie forhold.

Testbilen var også ganske beskjedent utstyrt, for eksempel uten autopilot, aktivt understell og med de simpleste setene.

Startprisen er på rett over 650.000, og med utstyret i denne bilen er totalprisen 716.000, fortsatt en temmelig dyr farkost. Samtidig føles den fortsatt ganske luksuriøs, med sitt omfangsrike ytre og ikke minst heftige ytelser.

Effekten er på 332 hestekrefter med et umiddelbart dreiemoment på 525 newtonmeter. Null til hundre er oppgitt til troverdige 5,4 sekunder. Den gjør i så måte ikke skam på forventningene om en svært kvikk familiebil.

Man skal lete langt og lenge, for så å ende opp på Finn, for å finne noe som matcher testbilen i størrelse og prestasjoner til denne prisen.

Det er selvsagt fett å ha en bil som gjør null til hundre på 2,7 sekunder, men med familien eller bikkja om bord er dette like mye vits i som sprosser på moderne vinduer.

Rekkevidden er også mer enn god nok i de aller fleste sammenhenger, men skal man på tur, blir det med innlagt ladestopp. I slike tilfeller er det overraskende stor forskjell komforten på de største batteripakkene og en slik vi har her.

Tidsdifferansen på å lade til 80 og 100 prosent er ganske stor, man må ha tidkrevende «finlading» for å toppe hver enkelt battericelle, mens det opp til 80 prosent bare pøses på.

Rekkevidde som en Ampera-e

På langtur med de største batteripakkene kommer man gjerne til en naturlig stopp, for mat eller drikke, mens man fortsatt har greit med batteri igjen. Mens man med denne batteripakken selvsagt har mindre igjen og et ønske om å lade helt opp for å oppnå skikkelig rekkevidde når det ikke nødvendigvis lar seg lade der turen ender.

På den annen side så er dette litt flisespikkeri, for Teslas superladere er bemerkelsesverdig raske og pent dandert land norske hovedveier, så skal man ikke rekke en ferge eller en solnedgang, har man tid til dette.

Interessant nok virker det som denne Model S-utgaven har temmelig lik rekkevidde som Opels Ampera-e. Opels batteripakke er på 60 kWh, men bilen er såpass mye mindre og lettere at den holder ut like lenge som Teslaen.

Prismessig snakker vi halve prisen for Ampera-e, noe som er logisk da det er en ganske enkel kompaktbil, mens Model S er stor bil med tilløp til premium utstyr og interiør.

Vi hadde et strømforbruk på 1,98 kWh i snitt per mil under testperioden med Model S 75D, mens forbruket til Opel Ampera-e lå rett under 1,60 kWh da vi testet den for kort tid siden.

Konkurrenter kommer

Testbilen var utstyrt med standard dempere, noe som ble fort glemt. De er fint kalibrert og gir ikke noen komfortable nedturer. Her hjelper det åpenbart at bilen både har et lavt tyngdepunkt og lang akselavstand. Ujevnheter forplanter seg i liten grad i karosseriet.

Innvendig var setene litt i flateste og kleineste laget, men testbilen var utstyrt med et sett som etter bestilling har gått ut av produksjon, slik at det trolig er bedre sittekomfort i de billigste om man spekker opp en bil i dag.

Ser man på prisdifferansen opp til de kraftigste og best utstyrte Model S-utgavene, framstår 75-utgaven med firehjulstrekk som et smart kjøp.

Selv snart fire år etter introduksjonen i Norge er Model S en bil som ingen andre produsenter er i nærheten av. Det som ellers finnes av elbiler er små- og kompaktbiler.

Det er ganske utrolig, når man tenker på at dette er en bil fra et oppstartsselskap med null bilerfaring fra før av.

Neste år kommer den første av mange lakmustester for Tesla, når i hvert fall Jaguar og Audi kommer med sine elbiler som begge på papiret har prestasjoner som matcher Model S og X.

Det skal bli interessant å se hvordan det vil arte seg, men det kan godt tenkes at Model S 75D fortsatt er den billigste av de store elbilene med firehjulstrekk ved utgangen av 2018.

Tekniske data

Tesla Model Model S 75D

Pris: 654.950.-

Pris testbil: 716.950.-

Motor: Elmotor. 332 hk 525 Nm

Batteri: Li-Ion. 75 kWh

Aks 0-100: 5,4 sek

Toppfart: 225 km/t

Forbruk: 1,53 kWh/min

Rekkevidde: 490 km

Mål (LxBxH): 4979 x 1964 x 1445 mm

Bagasjeplass: 895/1795 liter

Vekt: 2109 kilo

Pluss og minus

+

Fortsatt en fascinerende bil

Behagelig kjøreopplevelse

Plass

Mer enn sprek nok

–

Langtur = flere kaffe- og bollestopp

Middels byggekvalitet innvendig