Prøvekjørt: – Forrige modell så tøff ut, den nye ser mer rar ut

Saken oppdateres.

Det var noen negative meninger om forrige Mini Countryman – at den ikke så særlig bra ut, og at den størrelsesmessig ble litt feil.

Den var for liten til å bli den SUV-en den kunne vært, og at den var altfor stor til å være en Mini.

Med andre generasjon har BMW langt på vei løst det ene problemet. For denne utgaven er 20 centimeter lenger enn forrige, og rundt 120 centimeter lengre enn originale Minien som Alec Issigonis tegnet på 1950-tallet.

Litt rar

Akselavstanden er vel ti centimeter større i den nye kontra forrige Countryman, dermed får man bedre beinplass i baksetet og et bagasjerom som rommer 100 liter mer.

Bilen er litt større enn Audi Q2, og har vokst seg inn i klassen og størrelsen til BMW X1 (som den deler plattform med) og Mercedes-Benz GLA, og nærmer seg Range Rover Evoque.

Allerede nevnte er biler i den litt forfinede små-SUV-klassen, biler som både skal være kule og praktiske.

Og på samme måte som for mange av disse bilene, har Mini-designerne fått lov til å ta litt av. Med Mini virker ikke dette like vilt, da modellrekken ikke er så omfangsrik og fra før av har et temmelig særegent språk.

Mini Countryman Cooper S ALL 4 Pris: 469.100.- Pris testbil: 672.260.- Motor: 4 syl. Bensin. Turbo. 1998 ccm. 192 hk v. 5000 o/min. 280 Nm v. 1350–4600 o/min. Aks: 7,2 sekunder Toppfart: 222 km/t Forbruk: 0,64 l/mil (blandet) Utslipp: 146 g/km CO₂. 35,7 mg/km NOx Mål (LxBxH): 4299/1822/1557 mm Bagasjerom: 450/1390 liter Egenvekt: 1530 kilo Tilhengervekt: 1800 kilo

Forrige modell så tøff ut, den nye ser mer rar ut. Det er ett eller annet med lyktene foran, de ulike vinduene og proporsjonene som ikke sitter.

Det er greit at den skal skille seg litt ut, men det gjør man også med helhjelm i butikken, uten at det nødvendigvis er noen god idé.

Innvendig er det som vanlig et salig kaos, slik det alltid er i en Mini. Alle kjente former er representert, og satt på plass i en uorden man bare finner i biler fra dette merket. Det er blitt noe mer praktisk med årene, og man finner ganske lett frem, men fint er det ikke.

Frisk motor

Når man først har funnet seg sånn noenlunde til rette bak rattet, og har fyrt opp motoren med en bryter på midtkonsollen, blir det bedre. For Mini er laget av BMW, og da er kjøremoro en del av pakken.

Testbilen er en Cooper S, hvilket vil si en firesylindret bensinmotor med turbo og respektable 192 hestekrefter.

Null til hundre går unna på 7,2 sekunder, og grepet ivaretas av trekk på alle fire hjul. Denne motoren er en skikkelig friskus i den mindre Minien, i en Countryman er noe av friskheten borte. Det er fortsatt en sprek bil, men rundt 300 kilo i ekstra vekt spiller inn. Eksosanlegget virker heller ikke som det kan by på det samme nivået av morsomme lyder som i lillebroren.

Sånn sett er Countryman mer sivilisert. Kjøreegenskapene er ikke like skarpe, men mer familievennlige. Bilen er også mer stabil enn forrige utgave, her hjelper den lengre akselavstanden inn, men Countryman er fortsatt ganske stump på dårlig vei.

Reinkarnasjon

Samtidig er den artig å kjøre. Testbilen har en kvikk automatkasse, som kan styres via hendler på rattet. Ber man om det mest sportslige oppsettet, gir den litt av gokart-følelsen som de en gang reklamerte med. Kjøreegenskapene er som i en hissig kompaktbil, uten at Minien blir altfor hard og ukomfortabel.

Store vindusflater bidrar til en lys kupe og bra med trivsel i baksetet. Den rette frontruten gir en a-stolpe som tar en del av sikten på skrå forover, noe som kan være irriterende ved bykjøring.

At Mini ikke er mini, burde ikke lenger være en overraskelse. Da den første Mini under BMWs vinger kom i 2001, var det med retrodetaljer, men i en oppdatert størrelse.

Reinkarnasjonen av Mini handler om å lage moderne småbiler, og litt større biler, som skal appellere til folk på farten.

Folk som ønsker biler som skiller seg ut, og som er villige til å betale for det. For pengene får kundene en byggekvalitet som kan kalles premium. Men det som en gang var morsomme påfunn, som det skrullete interiøret, trenger en modernisering.

+

God plassutnyttelse

Kjøreegenskaper

Byggekvalitet

–

Interiøret

Utseendet

Pris