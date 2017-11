Prøvekjørt: Nissan X-Trail klar med et ansiktsløft, uten at det hjelper stort

Siktet for drapsforsøk med øks: Varetektsfengslet i fire uker

De siste årene har Nissans X-Trail forsvunnet en smule ut av syne.

I 2015 ble det registrert godt over 1200 nye av denne modellen, det var mer enn biler som Audi Q5, BMW X3 og Honda CR-V det året.

Nå er tallet langt mer beskjedent, 261 så langt i år. Dermed sniffer ikke X-trail på en topp ti plass blant SUV-ene, men har drøyt 35 modeller foran seg på salgslisten i sitt segment.

Forbedring

Nå er modellen klar med et ansiktsløft, uten at det kommer til å hjelpe den stort. For utvalget modeller har gått helt berserk de siste årene. I SUV-segmentet er de ladbare hybridene de massive vinnerne. Noe sånt finnes ikke tilgjengelig i X-Trail.

Det man derimot kan få nå, som ikke var tilgjengelig inntil nylig, er en dieselmotor på 177 hestekrefter i kombinasjon med både firehjulstrekk og automatgir. En miks som passer en slik bil svært godt, men også gjør den ganske dyr.

Robust

Den billigste X-Trail utgaven, med en bensinmotor på 163 hestekrefter, manuell girkasse og forhjulstrekk, starter på 360.000 kroner. Testbilen med 177 hestekrefter fra en dieselmotor med firehjulstrekk, automatgir og høyeste utstyrsnivå, starter på 550.000 kroner.

Bilen får juling i avgiftssystemet med sitt relativt høye CO2-utslipp, og blir dermed litt hjelpeløs i konkurransen mot ladbare hybrider med langt mer krefter og gunstig pris.

Men det går an å se det på en annen måte.

Nissan X-Trail framstår som en robust og real SUV, ikke en jålebil som i hovedsak skal takle fartshumper på Oslos vestkant.

Firehjulstrekksystemet virker seriøst og har differensialsperre, og dreiemomentet bør gi mer enn nok trekkraft i vriene situasjoner. Dette er ikke en bil det vil føles merkelig å ta med i ulendt terreng. En SUV med forhjulstrekk og en separat elmotor på bakakslingen er ikke nødvendigvis en strålende terrengbil.

Komfortabelt arbeidsjern

X-Trail er en bil for folk som trenger et arbeidsjern, men ikke ønsker å gi avkall på normal komfort.

Behov som gjør at man ofte ser i retning av Land Rover, gjerne Discovery om man ønsker litt livskvalitet under kjøringen. I dag kan man få Discovery Sport, som er i så å si samme størrelse som Nissans bil. Men skal man ha den med tilsvarende motor og et pent utstyrsnivå, må man legge på mer enn 100.000 kroner.

Og Discovery Sport føles ikke så mye mer sofistikert.

På veien kjennes X-Trail litt tung. Vekten er snaut 1,7 tonn, noe som er helt greit størrelsen tatt i betraktning, men motoren og den trinnløse girkassen er ganske sløve. Bilen gjør null til hundre på rolige ti sekunder.

Det er en bil som byr på en behagelig tur, uten de store opplevelsene. Den innvendige plassen er god, men kaklingen fra dieselmotoren er svært tilstedeværende under akselerasjon. Interiøret inneholder det meste av moderne teknologi, presentert på en litt gammeldags måte. Her er det ingen store og flott skjermer og stilige designløsninger, men det er funksjonelt. Noe som speiler bilen for øvrig.

Tekniske data: Nissan X-Trail dCi Tekna 4x4 Pris: 542.000.- Pris testbil: 559.990.- Motor: 4 syl. Diesel. 1995 ccm. 177 hk v. 3750 o/min. 380 Nm v. 2000 o/min. Aks: 10 sekunder Toppfart: 196 km/t Forbruk: 0,61 l/mil (blandet) Utslipp: 162 g/km CO2. 35,8 mg/km NOx Bagasjerom: 550/1982 liter LxBxH: 4640/1830/1715 mm Egenvekt: 1690 kilo Tilhengervekt: 1650 kilo

God plass

Da denne utgaven kom for fire år siden, erstattet den sjuseterversjonen av Nissan Qashqai. Og mens X-Trail ble tilgjengelig som sjuseter, forsvant den opsjonen for Qashqais del. Testbilen er en femseter, og særlig bak ser man at dette er en større bil enn lillebroren. Beinplassen i X-Trail er god, i Qashqai er den begrenset.

Nissans største personbil er en ganske enkel SUV for folk som trenger en slik bil. I utgaven her blir det ikke billig, men sammenligner man den med en europeisk bil i tilsvarende størrelse, er ikke prisen så verst.

Superenkel forskning viser at det er større sannsynlighet for å se en X-Trail på landet enn i byen. Steder der folk trenger en bil som kommer seg fram før brøytebiler og når telehiven setter inn. Der det praktiske settes foran lange blikk fra naboene, som uansett er så langt unna at de ikke får øye på den.