Denne bilen knuste alle salgsrekorder: – Aldri opplevd maken

– De første 24 timene solgte vi cirka 750 nye XC60, eller biler verdt totalt 600 millioner norske kroner, opplyser salgsdirektør Hermod Wallestad hos Volvo.

– Vi har hatt flere lanseringer det siste året med fantastisk salg i forkant, men på XC60 har vi slått alt vi har gjort tidligere. Vi har aldri vært i nærheten av det salgsnivået det første døgnet tidligere, fortsetter han.

Ekstraordinært

Til vanlig selger Volvo totalt 50 biler om dagen på landsbasis, opplyser Wallestad.

– Før har 100 solgte biler det første døgnet vært en suksess, men det vi opplevde denne gangen var ekstraordinært. Vi har aldri opplevd maken til interesse, sier han.

Volvo har tidligere uttalt at de forventer å selge 2000 modeller i 2017.

– Det salget vi har sett så langt er helt fantastisk og overgår selv våre mest optimistiske anslag på forhånd. Vi forventer at vi vil overstige det opprinnelige målet på 2000 i år med god margin, sier Wallestad.

Travelt

Hos Bilia Fornebu strømmet folk til for å skaffe seg den nye Volvoen da salget åpnet tirsdag denne uken.

– Normalt selger vi fem biler i løpet av en dag. Tirsdag ble det solgt 75 stykker, så det sier sitt, sier selger Christian Lynne, og legger til at hybridversjonen står for 99 prosent av salget.

Bilanalytiker og trendforsker Anders Hovde er ikke overrasket over pågangen.

– Volvo har foretatt en klassereise i det norske markedet, og har de siste årene opplevd lignende «trøkk» ved flere anledninger – senest ved lanseringen av nye XC90. Også i dette tilfellet ser det ut som om Volvo treffer godt.

Elektrisk familiebil går så det suser

Blant de andre bilnyhetene dette året finner vi Ampera-e, som er Opels elektriske familiebil. Også denne har solgt over all forventning.

– Interessen for Ampera-e har vært enorm. Forhandlerne våre hadde nærmere tusen signerte kontrakter før bilen hadde debutert på bilutstillingen i Paris sent i fjor høst. Per 16. januar hadde vi over 3700 signerte kontrakter, sier PR-sjef for Opel Norge, Stein Pettersen.

– De første av kundene vil få levert bilene sine i slutten av mai, mens de som bestiller bil i dag, må regne svært lang ventetid – trolig til slutten av neste år, legger han til.

Men dette er Norges mest solgte

Enn så lenge er det fortsatt Volkswagen Golf som er den suverent mest solgte bilen i Norge.

Kommunikasjonssjef Anita Svanes sier det er Volkswagens e-Golf som har opplevd størst ordrepågang ved lanseringstidspunkt.

– Og med ny e-Golf med lengre rekkevidde som vi lanserer i april og med dagens som selger svært godt, takter vi et høyt antall også i 2017, sier hun.