Slik bør du kjøre i rundkjøringer

Saken oppdateres.

Vet du egentlig hvordan du opptrer i rundkjøringer? Kanskje ikke så rart. Det er nemlig ingen særskilte lover og trafikkregler for hvordan man skal kjøre i en rundkjøring.

Paragraf 14 nr. 2 i trafikkreglene sier dette om tegngivning: «Ved svinging eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning skal det til veiledning for annen trafikant gis tegn. ».

Du risikerer bot på over 2000 kroner hvis du ikke blinker ut av rundkjøringen.

– Det viktigste er å gi informasjon til andre veifarende om hvor du har tenkt deg. Det gjør du blant annet ved plassering og ikke minst ved bruk av retningslys, sier politioverbetjent Finn Erik Grønli i Trafikkorpset i Oslo politidistrikt.

Vegvesenet mener at man foruten å følge grunnregelen i vegtrafikkloven om å ferdes hensynsfullt og være aktpågivende, bør ha følgende i tankene:

Tegn skal gis i god tid, men ikke slik at det kan oppstå misforståelser.

Dersom du skal til høyre ved første avkjøring, gi tegn til høyre i god tid før du kjører inn i rundkjøringen.

Når du skal ut av rundkjøringen ellers, blink til høyre når du er på høyde med siste utkjøring før du selv skal ut.

Dersom du skal ut til venstre for der du kjører inn, kan det i enkelte tilfeller være til informasjon for andre trafikanter at du gir tegn til venstre før du kjører inn i rundkjøringen.

Ved feltskifte i rundkjøring med flere felt, skal det gis tegn før feltskifte.

Forskrift om kjørende og gående trafikk og Lov om vegtrafikk Lover: § 3. Grunnregler for trafikk: Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen. § 5. Kjøretøys plass på veien: 1. Så langt forholdene tillater det skal kjøretøy føres på høyre side av vegen. På kjørebane med to eller flere kjørefelt i kjøreretningen skal høyre felt nyttes når ikke trafikkreglene påbyr eller tillater bruk av felt til venstre. Kjøretøy må holdes godt innenfor kjørefeltet. Sykkel eller annet kjøretøy som ikke er motorvogn, kan kjøres på vegens høyre skulder. Selvbalanserende kjøretøy kan likevel kjøres på vegens høyre skulder. § 6. Svinging: 1. På kjørebane med to eller flere kjørefelt i kjøreretningen skal kjørende i god tid kjøre inn i feltet lengst til høyre ved svinging til høyre. Ved svinging til venstre skal kjørende i god tid kjøre inn i feltet lengst til venstre. 2. Ved sving til høyre skal det kjøres så nær høyre kant av kjørebanen som mulig. På tovegs kjørebane skal det ved sving til venstre kjøres så nær midten av kjørebanen som mulig. 3. Ved sving inn på kjørebane med to eller flere kjørefelt i kjøreretningen kan det kjøres inn i det av feltene som passer best.4. Kjøretøyer som kommer fra motsatte retninger, kan svinges til venstre for hverandre. § 7. Vikeplikt: 1. Trafikant som det skal vikes for, må ikke hindres eller forstyrres. Den som har vikeplikt, skal tydelig vise dette ved i god tid å sette ned farten eller stanse. 2. Kjørende har vikeplikt for kjøretøy som kommer fra høyre. Det samme gjelder når kjørende som vil svinge til venstre, vil få kjøretøy på sin høyre side. 3. Kjørende som vil svinge har vikeplikt for gående eller syklende som skal rett fram på kjørebanen eller vegens skulder. Kjørende som vil svinge inn over fortau har vikeplikt for gående og syklende som ferdes på fortauet (...) § 14. om signal og tegn: 1. Unødig eller hensynsløs bruk av lyd- eller lyssignal er forbudt. 2. Ved svinging eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning skal det til veiledning for annen trafikant gis tegn. 3. Fører av utrykningskjøretøy som krever fri veg, skal varsle med blinkende blått lys. Særskilt lydsignal kan nyttes i tillegg, men bare når det er nødvendig. ( Kilde: Lovdata )

Største problem: For høy fart

Det er flere ting som er viktig å tenke på når du skal inn i en rundkjøring.

Den vanligste feilen nordmenn gjør, ifølge regionleder og trafikklærer i Wright Trafikkskole Erik Andersen, er å ha for høy fart inn mot rundkjøringen.

– Det er viktig å tilpasse farten. Hvis du har tilpasset farten, få overblikk over trafikken og kanskje finne en luke. Du sparer 20 til 30 prosent drivstoff om du unngår å stoppe, sier Andersen.

Andersen forteller at det er vanskelig å lage lover og regler når det gjelder rundkjøring, fordi rundkjøringene har så forskjellig utforming. Han sier at det å gi tegn i trafikken er en god vane, som hjelper andre som ferdes i trafikken.

– Hvis du skal svinge til høyre blinker du til høyre i god tid. Det blir en god veiledning for andre. Når du skal helt til venstre i en rundkjøring, setter du først på blinklyset mot venstre frem mot rundkjøringen. Ved siste avkjørsel før du svinger ut blinker du mot høyre, forteller han.

– I vanlige norske rundkjøringer rekker du ikke å sette blinklyset til høyre

Leder i Trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen region øst, Kjell Seim, mener blinking til høyre når du skal ut av rundkjøringen ofte kan være vanskelig for andre trafikanter å få med seg.

– I vanlige norske rundkjøringer rekker du ikke å sette blinklyset til høyre før bilen allerede er på vei ut av rundkjøringen. Da har det liten nytte for andre. Hvis du skal helt til venstre i rundkjøringen setter du blinklyset til venstre, og hvis du skal til høyre i første utfart setter du tegnet til høyre. Det er viktig å tenke at tegnet skal være veiledende for andre , sier Seim.

Hvis du skal ut i en rundkjøring med flere felt, bør høyrefeltet benyttes så lenge annet ikke er vist med skilt og merking, forteller Seim.

– Mange bryter vikepliktsreglene

Politioverbetjent Finn Erik Grønli sier at Trafikkorpset ikke har noen statistikk over de vanligste ulykkene som forekommer i rundkjøringer, men sier at mange bryter vikepliktsreglene og paragraf 3 i Vegtrafikkloven.

– Det kreves at man ferdes hensynsfullt og er aktpågivende og varsom så det ikke oppstår fare eller voldes skade, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Dette ansvaret er tillagt alle trafikanter, påpeker Grønli.

Også Seim mener at det viktigste ved kjøring i rundkjøringer er å overholde vikeplikten.

– Det har vært noen ulykker når det gjelder vikeplikt, men ikke mange. Rundkjøringen er den mest sikre kryssløsningen om ser vi bort fra planskilte kryss, og det er generelt veldig få ulykker. Den største utfordringen er syklistenes sikkerhet. Derfor prøver vi å lage rundkjøringer slik at farten må dempes mye for både for kjørende og syklende, sier Seim.

Fortsatt uenige

– De første moderne rundkjøringene kom til Norge tidlig på 80-tallet. Hvorfor er folk uenige?

– De som er eldre kan ha lært rundkjøring litt annerledes enn de som tar førerkort i dag. Dette er ikke bare trafikanters feil. Vi som jobber i trafikkskoler og i Statens vegvesen har et ansvar. Vi kan lære alle hvordan man kjører i en rundkjøring, sier Erik Andersen i Wright.

