Slik bytter du bilbatteriet selv

Har du alltid dratt til et bilverksted når du trenger å bytte batteri på bilen? Det er ikke nødvendig.

Esmail Rezai og Remy Aleksander Halvorsen fra Meca Lørenskog Bil & Caravan Service AS mener det er enkelt å skifte batteri, og at enkeltpersoner kan gjøre det selv.

– Det er ikke noe farlig hvis man gjør det riktig og kan rutinene. Det er viktig med riktig verktøy som passer for det batteriet du skal håndtere, sier Rezai.

Rezai og Halvorsen har jobbet lenge på Meca-verkstedet. De får ofte inn kunder som trenger å skifte batteri på bilen, fordi de er usikre på hvordan man gjør det.

Et kjapt søk viser at bytte av batteri koster fra ca. 300 kroner og oppover. Prisene varierer etter hva slags biltype det er.

Pass på - batterisyre er etsende og brannfarlig! Skifter du batteri feil, kan du bli skadet da syren som er i batteriet er etsende og brannfarlig. Hvis du ikke får vasket av deg batterisyren fort, vil du få etseskader. Bilen kan også få skader som kan koste mye. En feil kan koste opptil 40.000 kroner. Prisen avhenger av hvilke deler på bilen som blir skadet. Hvis man skifter feil kan bilen kortslutte. Det kan også skje en liten antenning i bilen. Kilde: Meca Lørenskog Bil & Caravan Service AS

Kommunikasjonsrådgiver i NAF, Jan Ivar Engebretsen, er enig i at enkeltpersoner godt kan skifte batteri selv på bilen.

– Det er ikke vanskelig, men det er veldig viktig at du gjør det riktig. Hvis du er i tvil så bør du kontakte et verksted for hjelp. Er du uheldig, kan skadene bli store og du må stå for kostnadene selv, sier Engebretsen.

– Før hadde alle en onkel som kunne skru

Nyere biler har mer teknologi enn før, og er dermed mer kompliserte.

– For en vanlig bileier kan det være skremmende med plastikken som er over og rundt batteriet. Men i utgangspunktet så kan man skifte batteri selv på alle biler, sier Engebretsen.

Kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerrådet, Ann Hege Skogly, er enig med Engebretsen om at det er større utfordring for bileiere i dag å fikse bilen selv.

– Det er blitt mye vanskeligere. Før fantes det alltid en onkel som kunne skru på bilen. Folk som kan fikse bilene sine i dag er heldige, for det er mye penger å spare ved å gjøre det selv, mener Skogly.

– Du bør vite hva du driver med. Vårt tips til bileiere som må fikse noe er å kontakte flere verksteder. Kontakt tre ulike bilverksteder, for da får du den beste prisen, sier hun.

Bruk riktig verktøy

Verktøyene man trenger for å skifte batteri er fastnøkkel, pipe, skrallesett og multimeter.

Bilen som fikk skiftet batteri da vi var på besøk var en Audi Q5.

Før du setter i gang med å skifte batteri på bilen, er det enkelte ting du bør være klar over. Det er viktig at du ser i instruksjonsboken for å se som det står noe om batteriet på bilen.

– Det er viktig å kontrollere ladingen. Vi kontrollerer ladingen for å se om dynamoen gjør jobben sin. Ladingen er spenningen som dynamoen gir fra seg for å lade et batteri. Det du begynner med er å starte bilen og la den stå på tomgang. Sett så multimeteren på volt, og mål mellom polene på batteriet. Ladingen skal ligge på mellom 13,5 – 14,5v når du kontrollerer ladingen. Ta av smykker og eventuelt metall hvis du har det på deg for da unngår du skader, sier Halvorsen.

Slik skifter du batteri på bilen:

1. Før du setter i gang med å skifte batteri på bilen er det lurt å koble til strøm. Dette er spesielt lurt på nyere biler. Du kobler strøm på batteripolskoen.

– Vi kobler til strøm på nyere biler for at de ikke skal miste strømmen og for å unngå at viktig informasjon går tapt. På biler med batteri i motorrommet kobler du til strøm på polene. Biler med batteri andre steder skal det være tilkobling i motorrom. Hvis det ikke er kobling i motorrom må du koble ved polene der batteriet sitter, forteller Rezai og Halvorsen.

2. Batteriet kan være plassert på ulike steder. Når du har funnet batteriet på din bil, demonterer du dekselet som er på batteriet. Når du har gjort det må du demontere festebrakettet.

– Festebrakettet gjør at batteriet ikke skal bevege seg. Hvis ikke festebraketten sitter godt nok på og du kolliderer, kan batterisyre renne ut. Batterisyre er etsende og brannfarlig, forteller bilmekanikeren.

3. Når du har gjort dette starter du med å koble av ledningene på polene. Når du kobler av ledningene fra polene er det viktig å begynne med minuspolen. Hvis du starter med plusspolen kan det bli en kortslutning. Når du har koblet av ledningene er det lurt å feste en gummihanske over batteripolskoen.

– Det er viktig at ledningene ikke kommer i kontakt med hverandre. Når du setter på en gummihanske unngår du skade på bil og person.

4. Da kan du ta ut det gamle batteriet. Hold batteriet riktig vei når du tar det ut for å unngå søl av batterisyre. Det gamle batteriet kan du levere til ditt nærmeste bilverkstedet eller søppeltømming.

5. Når du skal plassere det nye batteriet skal du starte med plusspolen. Som regel skal rød ledning kobles til plusspolen på batteriet og svart ledning på minuspolen.

– Hvis det er annerledes på din bil er plusspolen alltid større en minuspolen.

6. Når du har gjort dette er det viktig å undersøke at polene sitter i kontakt med batteriet. Skru så på plass festebrakettet som sikrer batteriet mot bevegelse ved en kollisjon.

7. Kontroller at batteriet lader. For å kontrollere dette kan du bruke et multimeter. Grunnen til at bilmekanikerne kontrollerer lading etter at man har skiftet batteriet, er for å se om batteriet tar til seg strøm. Dette gjør du ved å koble multimeter mellom polene på batteriet.

Steg for steg-beskrivelsen er også kvalitetssjekket av NAF.

Ifølge Rezai og Halvorsen er prosedyren for hvordan du skifter batteri likt på alle biler, men batteriet kan være plassert på ulike steder.

– Noen biler har batteriet i bagasjerommet, panseret og ved gulvet under førersiden og passasjersiden.

Hva er et bra batteri?

Prisene varierer mye på batterier. Du kan få et bilbatteri fra 500 kroner og opptil 5000 kroner. Men hvordan vet man at hvilke batteri som egner seg best for din bil?

– Du kan kontakte et bilverksted, for de har oversikt over de fleste batterier som egner seg best på din bil. Vi på verkstedet bruker Varta eller Bosch bilbatteri, sier Halvorsen.

– For å vite hvilket batteri som er best for deg, kan du kontakte et bilverksted. De har oversikt over de fleste batterier og biler.