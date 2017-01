Slik unngår du frossen spylervæske

Saken oppdateres.

Spylervæske er viktig for sikt og trafikksikkerhet, men det kan også gå galt om du ikke passer på i vinterkulden. Spylersystemet i en bil er gjerne laget av plast, både tank og slanger, dermed er det viktig å unngå at væsken fryser.

– Anlegget er som regel godt skjult i motorrommet, og en reparasjon kan bli kostbar rett og slett fordi det er mye som må demonteres, skriver NAF , som har laget en liste med gode råd slik at man ikke går på en smell.

Væsken, som man får kjøpt på bensinstasjoner, butikker og bilrekvisitaforretninger, tåler gjerne mellom 15 og 20 minusgrader, men i Norge kan det som kjent bli kaldere enn dette.

Så skulle værmeldingen hinte om enda kaldere vær, er det ett grep som kan hindre sprekk i spylesystemet:

– Hvis det er eller blir så kaldt at du ikke finner riktig ferdigblandet spylervæske, kan du kjøpe konsentrat som tåler lavere temperatur enn de ferdigblandede væskene, tipser NAF.

Noen bilutstyrsbutikker har kanner med ti liter konsentrat. Da kan du selv blande ut i mindre kanner, med mer eller mindre vann i væsken, beregnet for henholdsvis sommer og vinter.

Hvis uhellet er ute

Skulle man likevel være uheldig og komme til et fastfrosset anlegg, sier NAF at det er svært viktig at du ikke prøver det, da dette kan gi større skade.

I stedet anbefaler de disse triksene:

Har du mulighet til å sette bilen i en garasje som holder høyere temperatur, vil anlegget tine.

En hårføner kan også tine spylertank, dyser og det du kommer til av slanger til anlegget. Bruker du varmepistol, vær forsiktig og hold god avstand slik at varmen ikke ødelegger noe.

En siste løsning kan være å helle varmt vann på spylertanken. Motorrommet tåler fint vann. Du kan også helle varmt vann rett i tanken, men husk at vann fryser til igjen. Tanken må altså tømmes for det varme vannet, for eksempel ved å spyle alt ut om ikke resten av spyleranlegget har frosset.

Dersom du er vant til å skru litt på biler, kan du demontere tanken og ta den med inn.

NAF forteller at det svært viktig at spylefunksjonen er i orden i vinterhalvåret.

– Støv, salt og skitt reduserer sikten betraktelig, og vindusviskere som drar skitten rundt på nesten tørt vindu, vil dessuten slite på selve glasset og gi dårligere sikt hele året.