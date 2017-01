Sliter du med elbilen i kulda? Her er ti tips.

Saken oppdateres.

Kalde batterier har langt dårligere kapasitet enn varme, det har alle med mobiltelefon merket.

I elbilene er det samme type batteri, og dermed har man de samme utfordringene når kulden setter inn. Rekkevidden kan bli dramatisk forkortet.

– Oppgitt rekkevidde kan bli halvert, og mer enn det også på det verste, når temperaturen kryper under ti kalde. Samtidig skal man huske på at kapasiteten i de aller fleste tilfeller fortsatt er tilstrekkelig for folk flest sitt daglige behov, sier kommunikasjonsleder Petter Haugneland i Elbilforeningen.

I tillegg til at batterikapasiteten blir dårligere av kulde, er det også andre vinterlige faktorer som spiller inn på rekkevidden. Rullemotstanden øker med snø og slaps på veien, og luftmotstanden blir høyere når luften blir kaldere.Haugneland mener mye kan løses med litt planlegging, og har satt opp en liste på ti punkter som skal hjelpe.

– Poenget er jo uansett at man ikke skal sitte og fryse eller ha det ubehagelig i en elbil.

Haugneland sier at varmen fra klimaanlegget i en elbil er der umiddelbart.

– Det er ikke som i en dieselbil der varmen gjerne først kommer når man så å si er fremme. Og en elmotor har ikke startproblemer i kulden, sier han.

Det blir dyrt, men:

Elbilforeningens kulderåd 1. Sett på forvarming før du kjører

De fleste moderne elbiler kan tidsinnstille forvarming en stund før du kjører. Helst når du står på lading. Da bruker du ikke batterikapasitet på oppvarming og kan sette deg inn i en varm og isfri elbil hver morgen.

2. Bruk setevarme

Bruk av setevarme, rattvarme og varmetråder i front— og bakrute er mer energieffektivt enn varmeapparatet. Noen modeller har mulighet til å varme opp kun førerplassen, selv på elbiler med varmepumpe. Sjekk hva din elbil har av utstyr i vinterpakken.

3. Parker innendørs

Om du har mulighet, er det en fordel å parkere innendørs i oppvarmet garasje. Da blir ikke batteripakken kald, og rekkevidden blir større.

4. Tilpass kjørestil etter forholdene

Er det snø og is på veiene, er det uansett lurt å senke farten og kjøre forsiktig. I tillegg bruker du mindre energi og øker rekkevidden.

5. Sjekk lufttrykk i dekkene

For lite lufttrykk i dekkene øker rullemotstanden og energiforbruket. Det samme gjelder piggdekk, så kjør med piggfrie vinterdekk om mulig.

6. Lading varmer opp batteripakken

En kald batteripakke har lavere kapasitet. Sett ladingen på tidsinnstilling slik at den er ferdig ladet rett før du skal kjøre om morgenen.

7. Skru på kjørelys og radio

Lys og radio bruker så lite strøm at det ikke påvirker kjørelengden merkbart. I tillegg er det essensielt for trafikksikkerhet og trivsel i elbilen.

8. Unngå kondens

Tørk av gummimatter og la elbilen stå med varmeapparat på og et vindu på gløtt noen timer for å fjerne fukt og begrense kondens og is.

9. Hurtiglading underveis

På ekstra kalde dager kan det være nødvendig med litt påfyll av strøm underveis. Husk at hurtiglading går saktere når batteripakken er kald.

10. Lad når du kan

Sett elbilen på lading der du kan. Da øker du rekkevidden og opprettholder driftstemperatur på batteripakken.

