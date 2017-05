Snart vil bilene gjøre den kjedeligste delen av kjøring for oss

En ferdigutdannet og tre studenter vant campus-konkurransen - er de for unge og uerfarne?

For å få dager siden ble det kjent at Toyota har meldt seg på kappløpet om å få den første flyvebilen i produksjon.

Under en teknologikonferanse i München i januar, kunne også flyprodusenten Airbus fortelle om arbeidet de gjør for å løfte bilene opp fra bakken.

Innen året er omme vil selskapet ha en prototyp i luften. Utviklingen er imidlertid fremdeles i en eksperimentell fase, slo administrerende direktør Tom Enders, fast.

Bilen vil hjelpe oss mer

Den selvkjørende bilen, derimot, nærmer seg med stor fart, mener eksperter vi har snakket med.

– Vi beveger oss stadig nærmere, men det ligger nok fremdeles langt frem i tid at bilen kjører helt selv, sier bilanalytiker ved TNS Gallup, Anders Hovde.

De tekniske løsningene fra bilprodusenter er langt på vei på plass, påpeker han.

– Men her er det mange juridiske og politiske terskler som skal forseres med hensyn til sikkerhet og ansvarsforhold.

I mellomtiden mener Hovde at bilen i større grad vil hjelpe føreren i ulike situasjoner, og at systemer som i dag kun finnes på dyrere biler vil bli vanligere i alle type biler, som å parkere, holde avstand til bilen foran, passe på at vi følger fartsgrensen samt nødbremse ved fare for påkjørsel.

– Disse systemene vil etter hvert bli vanlige i rimeligere biler også, slik vi har sett for ABS-bremser, ESP og lignende, sier bilanalytikeren.

Køkjøring og internett

Hovde tror dessuten vi snart vil se biler som tar over den kjedeligste delen av bilkjøringen, nemlig køkjøringen.

– Med «keep lane assist» og en adaptiv cruise control som starter fra stillestående, vil bilen følge køen helt av seg selv. Det kan hende dette letter litt på irritasjonen ved saktegående kø, spår Hovde – og legger til:

– «Connected cars» er blitt et buzzword i bransjen. Nå skal alle biler ha internett.

Biljournalist i Dagens Næringsliv, Embret Sæter, er enig:

– Det er mye snakk om tilkoblede biler i bransjen. Bilen integreres tettere med mobiltelefonen din og blir dermed mer personlig.

Flere SUV-er

Sæter tror trenden med enda flere SUV-er, i alle størrelser og fra alle merker, vil fortsette.

– I tillegg vil elbilene som kommer, også mange av dem SUV-er, bli så gode at de vil få en kraftig oppsving også i andre markeder enn det norske, hvor prisen og alle andre incentiver har vært så fordelaktige at det har veiet opp for de tidlige elbilenes mange mangler.

Biljournalisten mener mange produsenter vil fortsetter utviklingen av sine konvensjonelle motorer, men at enda flere vil gå for ulik grad av elektrifisering.

– Det store raset av elbiler som fullt ut kan erstatte dagens familiebiler starter allerede neste år, sier Sæter.

Satser på elbiler

Også Hovde mener elektromotoren vil bli den viktigste trenden i årene som kommer, og er sikker på at det frem mot 2025 vil skje store endringer i avgiftssystemet – også i EU.

– De store bilprodusentene satser på el. Både rene elbiler og ladbare hybrider. Vi vil se flere og romsligere elbiler, og biler som vil dekke en families transportbehov som eneste bil.

Han tror energibæreren på elbilen vil være batteri i mange år fremover.

– Hydrogen er foreløpig for dyrt og det krever også en betydelig investering med tanke på infrastruktur. For dem som skal frakte tunge ting langt, er det fremdeles forbrenningsmotoren som gjelder, men på sikt arbeides det med hydrogen i nyttekjøretøy.

Fra eie til deling

Hovde og Sæter mener pris, komfort, drifts- og trafikksikkerhet, vil være viktige faktorer for nordmenn i valg av bil – også i fremtiden. Behovet for å eie vil imidlertid bli mindre.

– Vi vil nok se en dreining fra det å eie til det å disponere. I dag er det typisk norsk å eie en eller flere biler, men jeg tror flere kan tenke seg å ta del i et bileierfellesskap slik som for eksempel «nabobil» og lignende. Dette ser vi allerede nå i Oslo, og jeg forventer at dette vil bre om seg i norske byer slik vi ser i europeiske byer, sier Hovde.

Sæter mener dessuten trenden med å være tro mot ett merke, er i ferd med å endre seg.

– Nå kjøper folk oftere bil etter hva slags bil det er. Et godt eksempel er forhåndssalget av Opels elbil med lang rekkevidde. Over 4000 nordmenn har skrevet kontrakt på bilen før den er kommet til landet. Her er det nok mange som aldri før har vurdert å kjøpe det bilmerket.