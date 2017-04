Stadig flere kjøper dashbordkamera – mot politiets vilje

Saken oppdateres.

Det er grunn til å tro at omfanget av dashkameraer øker, mener sjef for Utrykningspolitiet, Runar Karlsen. Han legger til grunn erfaringen de har fra kontroller, samt de mange oppslag i media.

– Vi ser dette stadig i bruk både på lastebiler og personbiler, samt montert på hjelmen til motorsyklister, fortsetter han.

Dashkameraet overvåker trafikale situasjoner, og kan brukes i saker der forsikringsselskaper og politi blir involvert, påpeker Karlsen.

Men likevel:

– Vi anbefaler ikke at det monteres slikt utstyr på kjøretøyene, sier UP-sjefen.

– Det er politiets oppgave å sikre bevis, ikke sjåførens

Han utdyper:

– Hovedårsaken er at det i prinsippet er kontrolletatene som overvåker trafikk og kjøreadferd, og det er politiets oppgave å sikre bevis for lovbrudd. Det er ikke en oppgave for den enkelte fører.

– Vi er også bekymret for at kameraet kan avlede riktig fokus i trafikken, legger han til.

Samtidig ser Karlsen at det kan være til hjelp i enkelte situasjoner, og han påpeker at det ikke er ulovlig å installere slike i bilen sin.

– Opptak kan leveres og kan bidra til å opplyse saken. Men om opptaket gir det riktige bildet av faktum kan det selvsagt alltid stilles spørsmål ved, sier Karlsen.

Han får støtte av Datatilsynet.

– Du har jo de aggressive sjåførene som synes alle andre kjører som idioter og som installerer kameraer kun for å dokumentere andres feil, sier kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet, Ove Skåra.

Han forstår godt at politiet vil etterforske slike saker selv.

– Det er viktig å huske på at denne typen opptak kun gir et redigert bilde av en virkelighet som kan ha vært annerledes før opptaket. Det kan hende føreren selv kjørte som en villmann før han dokumenterte andres oppførsel, sier Skåra.

Opplever 15 prosents økning i salget

Men likevel – salget går som det suser.

«Spy Shop», som driver med salg av skjulte kameraer, anslår at økningen av dashkameraer har økt med rundt 15 prosent hvert år.

– Vi opplever årlig en økning i salget. Kameraene er blitt mer brukervennlige enn de tidligere var, og vi ser at interessen er stigende både hos kvinner og menn.

Det sier selger Are Bue hos Spy Shop.

– Mange er blitt utsatt for hærverk når bilen har stått parkert, eller vært utsatt for kollisjoner de ikke kunne dokumentere – og dermed endt opp med å betale forsikring for ting de mener de ikke var skyld i. I etterkant av slike hendelser kjøper de dashkameraer fordi de vil være bedre rustet neste gang, forklarer han.

Datatilsynet om dashkamera Dashbordkamera (også kall frontrutekamera eller dashcam) er kamera som installeres foran i biler eller lastebiler og som filmer ut frontruten, mens hjelmkamera gjerne festes på sykkelhjelmen eller lignende. Denne typen kamera er ikke vurdert som fastmontert kamera, og er derfor ikke kameraovervåking – i lovens forstand. Det betyr at reglene og pliktene som vanligvis gjelder ved kameraovervåking ikke vil gjelde når det brukes av privatpersoner. Ved bruk av kamera i yrkesbiler vil andre bestemmelser komme inn. Dette blir et forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstager. Kilde: Datatilsynet

– Flere og flere ønsker dette i bilen

Også elektronikkjeden Elkjøp opplever kraftig økning i salg av overvåkingskameraer.

– Salgstrenden sammenlignet med tidligere år er god. Vi ser at flere og flere ønsker å ha dette i bilen, men at det fortsatt er et stykke igjen til dashcams er allemannseie , sier kommunikasjonsrådgiver Fredrik Meilegård Arnesen hos Elkjøp.