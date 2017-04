Test av Volvo V90 Cross Country: En bil som skal tåle litt mer juling enn den vanlige stasjonsvognen

Saken oppdateres.

Et halvt års tid etter at den helt nye Volvo V90 ble lansert, kommer ikke overraskende en Cross Countryversjon. Det vil si en V90 med litt høyere bakkeklaring og plasteffekter rundt hjulbuene, en bil som skal tåle litt mer juling enn den vanlige stasjonsvognen.

Dette er en oppskrift merket har hatt suksess med i 20 år, og som Volvo kan beskyldes for å ha funnet på. Audis Allroad kom to år senere.

I starten var det en smart og kostnadseffektiv løsning da de ikke hadde en SUV, mens markedet for litt grovkornede familiebiler var i vekst. Siden den gang har de hele veien hatt en slik versjon av sin største stasjonsvogn.

I Norge ser den ut til å ha en solid posisjon blant dem som har en hang til å dra på noe friluftslivsrelatert i helgen. I hyttegrender og på parkeringsplasser ved marka vil det alltid være en pen representasjon disse bilene.

Dette er konkurrentene Mercedes-Benz har akkurat lansert E-klasse All Terrain , som bygger på samme idé. Den har markedets fineste dashbord og veldig god kjørekomfort, men er foreløpig kun tilgjengelig med en dieselmotor med 194 hestekrefter i Norge, som har en startpris på 705.000 kroner. Dagens utgave av Audi A6 Allroad begynner å dra på årene, og leveres kun med sterke V6-dieselmotorer. Volkswagen Passat Alltrack kommer med motorer fra 150 til 240 hestekrefter, ligger litt lavere i pris og har nok også litt lavere status.

Lik inni

Sammenlignet med V90 har den nær seks centimeter høyere bakkeklaring og et eget kjøreprogram som skal takle ekkelt underlag.

SUV-en XC90 har noen centimeter mer ned til bakken, men den modellen forsyner seg samtidig med nær 200.000 mer fra lommeboken om man velger utgaver med samme motor.

Der V90 Cross Country har lik drivlinje med V90, ser det ut til at Cross Country ligger rundt 50.000 over.

Innvendig er de to V90-versjonene identiske, det vil si at de har Volvos nye og lekre interiør. Med et nivå som gjør at de tyske konkurrentene ikke lenger kan flire av at Volvo kaller seg premium, men i stedet må kikke litt nervøst i bakspeilet.

Utvendig er det heller ikke noe å si på gjennomføringen. Det er legitimt å si at Volvo har klassens lekreste bil.

Med de ekstra plasteffektene og høyere bakkeklaring forsvinner litt av elegansen, men det gir bilen et barskere uttrykk, og den er uansett langt lekrere enn en SUV.

Luftfjæringer

På veien er V90 Cross Country temmelig lik sitt utgangspunkt. Det mer høyreiste oppsettet gir en noe lengre vandring for støtdemperne, men det virker det som Volvo har løst godt.

Cross Country er nemlig like stabil som den vanlige stasjonsvognen, blant annet fordi det er brukt luftfjæringer bak, noe som er ekstrautstyr til 19.000 kroner. Dette gjør også at den tar bra med last, være seg på henger eller i bagasjerommet, uten å knele.

Tekniske data Volvo V90 Cross Country T5 Pro AWD Pris: 725.000.- Pris testbil: 941.537.- Motor: 4 syl. Bensin. Turbo. 1969 ccm. 254 hk v. 550 o/min. 350 Nm v. 1500 o/min. Aks: 7,4 sekunder Toppfart: 230 km/t Forbruk: 0,74 l/mil (blandet) Utslipp: 169 g/km CO₂. 30 mg/km NOx Mål (LxBxH): 4939/1895/1543 mm Bagasjerom: 560 liter Egenvekt: 1859 kilo Tilhengervekt: 2400 kilo

Volvo ønsker nok at bilen skal fremstå som sporty, og visuelt sett fungerer det bra. Men på veien er det mindre sport og mest komfort.

Den blir noe nervøs på ujevnt underlag, og styringen distanserer seg litt fra underlaget. Det var også en snodig vibrasjon, som trolig var fra bakakslingen, ved skikkelig gasspådrag.

Litt tynn motor

Motoren i testbilen er på 254 hestekrefter. På papiret sprekt, men i likhet med flere av de nye firesylindrede motorene som havner i de store familiebilene, fremstår den som mindre heftig enn tallene tilsier.

Skal man bli skikkelig pirkete, kan det også sies at den gir et lydbilde som hører mer hjemme i en kompaktbil enn en stor, premium familiebil.

Der bilen virkelig hører hjemme, er på de lengre turene. Et strøkent interiør, perfekte seter, relativt lite støy i kupeen og generelt god komfort gjør dette til et uanstrengt transportmiddel.

Volvo er i midt i et solid løft. De nye modellene, som renner inn, er noen luksuriøse knepp over dem som erstattes. Og de har startet fra toppen, slik at stjernestøvet fra de største modellene drysser over de mindre når de kommer om kort tid.

Det er smart, og er du i markedet for en stor Volvo, kan det være fikst å tenke V90 Cross Country i stedet for XC90 om man legger vekt på estetikk.

Pluss og minus

+

Stilig, utvendig som innvendig

Et veldig godt alternativ til en stor SUV

God komfort

–

Noe trang inngang til baksetet

Ingen ladbar hybrid