Test av nye Toyota C-HR: «Dette er ingen subtil bil laget for folk som synes alt annet enn grå metallic er å overdrive.»

Saken oppdateres.

Toyota har i en årrekke hatt en stor og trofast kundegruppe. Den japanske bilprodusenten har laget biler til midten av folket, som er driftssikre og trygge i designen.

De senere årene har Toyota begynt å gi bilene litt mer karakter, men ikke så mye at kjernekunden er blitt fremmedgjort.

Det skal riktignok sies at Prius har valgt en litt original vri. Mest at alt for at modellen skal skille seg litt ut og være en bjellesau for den hybride drivlinjen.

Nå løsner de litt på slipset og serverer C-HR. En liten SUV-aktig bil som har mer til felles med Nissan Juke enn Toyota Auris.

C-HR har kjente Toyota-trekk, men de gjenkjennelige linjene har fått en runde på treningssenteret.

Fronten er ganske voldsom, og de hyper-markerte hjulbuene minner om lårene til Johan-Olav Koss, mens hekken er en kakofoni av brutte linjer og detaljer som stikker ut.

Dette er ingen subtil bil laget for folk som synes alt annet enn grå metallic er å overdrive.

Lik Prius

C-HR kommer i to versjoner, en med firehjulstrekk og 1,2 liter turbobensin motor med 116 hestekrefter, og en hybrid, som testbilen.

Drivlinjen er den samme man finner i Prius, med andre ord en bensinmotor på 98 hestekrefter og en elektrisk på 72, som har en systemeffekt på 122.

Det er hybridmodellen som importøren mener vil stå for den aller største delen av modellens salg i Norge.

Design og detaljløsningene hinter om at dette er en bil som sikter seg inn mot et yngre publikum som ikke setter det praktiske først. Baksetet har en trang inngang og takhøyden bak er snau. I tillegg er vinduene små og høyt plassert slik at barn havner litt i mørket bak der.

Bagasjeplassen på 377 liter er i grei kompaktklassestørrelse, men det er 125 liter mindre enn i for eksempel Prius.

Den høye hekken, den dominerende C-stolpen og de små sidevinduene bak gjør også at dødvinkelen er voksen og at ryggekamera er en god idé.

Ikke bare fornuftig

Dette er med andre ord en bil som også ønsker å trekke folk på det ytre, det skal ikke bare være en fornuftig pakke. Noe som det er interessant at Toyota satser på.

Markedet rundt biler som dette er stort, med en rekke forskjellige varianter. Her finner man alt fra Opel Mokka X, til de mer raffinerte som Mini Countryman og Audi Q2. Fellers for dem er at de hver og en har tatt visse sjanser når det gjelder utseende. Og at de er ganske så ulike.

Det ser ut til at det er blant de mindre SUV-ene, og crossover bilene, designerne får friest tøyler. Om det fungerer for C-HR er et åpent spørsmål. Pen er den ikke, men karakter har den.

Det er ikke ofte en Toyota tiltrekker seg et publikum, men parkerer man en C-HR vil det fort komme folk bort til bilen. Det skjer ikke med en Auris.

Truffet på oppsett, bommet på girkasse

Toyota har truffet godt på bilens oppsett. Såpass korte og høye biler kan bli som en dumphuske på norske veier, men C-HR er føles stabil og fast, uten at den blir for stiv.

Her har Toyota klart å balansere et rimelig sportslig oppsett, med bra komfort. Den krenger ikke mye i svinger og gir i utgangspunktet bra med kjøreglede.

Motoren er ikke akkurat en kraftpakke, men den er veldig smart. Vekslingen mellom el- og bensindrift er sømløs, og langt bedre enn på mange langt dyrere hybrider som nærmest flommer over landet i disse dager.

Nær 1,5 tonn og såpass beskjedent med krefter gjør at det aldri blir så veldig sus over prestasjonene, men det som virkelig tar vekk det som kunne ha vært litt futt er den trinnløse girkassen. Turtallet spoler opp til et slags idealspor, og under akselerasjon fyker den umiddelbart opp på høye turtall.

Det er til å leve med, men fjerner enhver motordynamikk som kunne ha matchet bilens utseende.

Innvendig er den ikke like vill som på utsiden. Det er et ganske moderne uttrykk, men det føles ikke særlig spesielt. Sittestillingen er som forventet i en bil som dette, med andre ord høy.

Oppsummering

C-HR er blitt en litt splittet bil, hvor mye er fornuftig, mens andre elementer ikke er det, alt i en pakke som snakker med en visuell utestemme. Det er uvanlige takter fra Toyota.

Fordeler:

Vekker oppsikt

Smart drivlinje

Kjøreegenskaper

Ulemper:

Trangt og mørkt i baksetet

Tekniske data:

Toyota C-HR 1,8 hybrid Dynamic Tech

Pris: 339.200 kroner

Pris testbil: 360.300 kroner

Motor: 4 syl. Bensin. 1797 ccm. 98 hk v. 5200 o/min. 142 Nm v. 3600 o/min. Elmotor. 1,3 kWh. 72 hk 162 Nm.

Samlet systemeffekt. 122 hk 300 Nm 0–100: 11 sekunder

Toppfart: 170 km/t

Forbruk: 0,39 l/mil (blandet)

Utslipp: 87 g/km CO₂. 39,6 mg/km NOx

Mål (LxBxH): 4360/1797/1550 mm

Bagasjerom: 377 liter

Egenvekt: 1420 kilo

Tilhengervekt: 725 kilo