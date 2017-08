– Jeg ante ingenting om gårdsdrift og fikk nærmest sjokk da vi flyttet hit

Saken oppdateres.

Hvordan er det egentlig å bo på og drive en gård?

– Helt ærlig? Hadde du spurt meg i fjor så hadde du fått et annet svar. Jeg ante ingenting om gårdsdrift og fikk nærmest sjokk, men nå har det gått seg til, smiler Ann Therese Kile (30).

Kuene rauter og sauene breker på hver side av tunet på gården i Iveland i Aust-Agder. To ender vandrer likeglade rundt i herligheten sammen med kattene Pinky og Sunniva.

De ni hønene gjør familien selvforsynte med egg, og midt oppi dyrelevenet står Amalie (5) i boblejakke og tyllskjørt og smiler. Lillesøster Mathilde (2) er mest opptatt av å vise sauebæsj.

– Dette er hverdagen for meg ettersom jeg er vokst opp på gården, og jentene har allerede blitt herdet. Men det var en stor overgang for Ann Therese, forteller John Atle Omdal (33).

Gravid gårdskjerring

– Jeg var gravid og kvalm, og Amalie var snaut tre år. Sauene breket fra klokken fire om morgenene, og det var umulig å sove. Da lurte jeg virkelig på hva vi hadde begitt oss ut på, ler hun.

Men etter et par år med tilvenning har det blitt gøy på landet for hele familien.

– Når jeg ser hvordan jentene koser seg, så kjenner jeg at vi gjorde det riktige, sier tobarnsmoren.

Det er en krevende livsstil. Han står opp i femtiden for å rekke noen timer i fjøset før han kjører til jobb på XXL på Sørlandssenteret.

Så blir det en ny runde med dyrestell om kvelden. Kile jobber på Pernille kafé på Evje, og Mathilde går i barnehage mens Amalie er fersk førsteklassing.

Selv om familien akkurat nå har 24 kyr og et innlånt kveg, som forhåpentligvis skal sørge for at det blir kalver til våren, og 28 sauer, er ikke inntektene av gårdsdriften nok til å leve av.

– Det en hobby som gir litt inntekt og som holder jordene nede, men vi måtte minst doblet dyreholdet hvis det skulle være mulig å leve av det. De aller fleste bønder i Norge jobber fullt ved siden av, forklarer tobarnsfaren.

Raserte kjøkkenhagen

Dyrene ales opp og går til slakt. Kuene kalver om våren og om høsten kommer slaktebilen fra Nortura.

Sauene blir hentet når de oppnår idealvekt og ender som smakfullt pinnekjøtt til jul eller saftig lammelår til påske.

Mens han har hovedansvar for dyreholdet, tar hun seg stort seg av husarbeid og barn, og har fått god dreis på kjøkkenhagen.

– Vi forsøker å bli litt selvforsynte med grønt, men i sommer gikk det skikkelig dårlig. Vi var på ferie da naboen ringte og sa at sauene hadde kommet seg ut av inngjerdingen og forsynt seg av kjøkkenhagen. Da var det like før jeg ringte Nortura og ba dem hente hele saueflokken, innrømmer hun.

Men han tok jobben med å montere strømgjerde og sikre kjøkkenhagen bedre, og dermed lever sauene lykkelig videre uvitende om at skjebnen var nær.

Åttende generasjon

Familien Omdal Kile er åttende generasjon på gården i Iveland. Det opprinnelige huset brant ned, men ble bygd opp igjen på begynnelsen av 1900-tallet.

I nyere tid bygde foreldrene hans ut huset, så nå består det av en gammel og en nyere del.

– I gamle dager så bodde det visstnok 11 personer i den opprinnelige stuen, så det må ha vært trangt om plassen.

Til tross for at hans foreldre har stelt godt med gården alle årene de bodde her, var det viktig for det unge samboerparet å sette sitt eget preg på eiendommen da de overtok.

De har blant annet malt de fleste veggene i huset, og kjøkkeninnredningen som var i furu er hvitmalt.

– Den er en balansegang når man bor slik som dette. Mine svigerforeldre har virkelig stått og vi ønsker å bevare mye av det slik det har vært, men samtidig så ønsker vi jo å gjøre det til vårt, sier hun.

Nå er hovedetasjen ferdig oppusset, mens det fremdeles gjenstår en del i andre etasje.

– Vi tar ting litt etter hvert, men nå begynner jeg i alle fall å føle meg ordentlig hjemme og vi ser for oss at dette blir vårt livs prosjekt. Selv om overgangen var stor og det er mye jobb, er det samtidig en livsstil som er veldig verdifull for oss alle fire, avslutter hun.