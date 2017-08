– Så mye gråvær som vi har i Norge, kan vi trenge flere farger rundt oss

Kjøperush fra studenter: Ikea gikk tom for senger

Da Gry Valand og Audun Valand Haugen kjøpte rekkehus i Haugesund, overtok de et museum fra 1980.

Ingenting hadde vært gjort siden huset ble bygd. På gulvene var det linoleum og på veggene strietapet. Som et typisk rekkehus fra denne tiden, hadde også dette en smal tarm av et kjøkken.

Det første de gjorde var å rive veggen inn til stua og lage åpen løsning. Spisebordet er blitt husets sentrum.

Sløydbenken fra Haraldsvang skole gjør nytten som kjøkkenøy.

Fargevalgene i huset har de et bevisst forhold til.

– Grønn og blåfarger har en beroligende effekt, det samme med rosa. Den gule fargen stimulerer til kreativitet og fungerer supert som små energibomber her og der. Fargesammensetningen skaper en lun atmosfære og gjør at det er godt å komme hjem og stresse ned etter en lang dag, sier Valand.

Fristedet

Mange anbefaler å samle utklipp av ting en liker og legge en nøye plan før en går løs på å pusse opp et helt hus. Valand er grafisk designer, så akkurat denne biten er faget hennes.

På hjemmebane derimot, er ikke regler så viktig.

– Rekkehuset er mitt fristed. Vi har ikke hatt noen plan. Det har vært deilig å tillate oss å la tilfeldighetene styre. Uten skissene har jeg sluppet meg helt løs, sier designeren.

Ekteparet startet med en svart-hvitt base, men fant fort ut at de trengte farger. Et par kanarigule lamper over spisebordet var startskuddet på det som skulle bli en gul, rosa, mintgrønn og turkis miks.

– Så mye gråvær som vi har i Norge så kan vi trenge flere farger rundt oss. Farger påvirker oss jo faktisk – én farge kan virke beroligende mens en annen gir oss energi, sier hun og legger til:

– Egentlig er jeg veldig glad i svart, så på mange måter kunne jeg tenkt meg å male hele huset mørkt. Men når vinteren kommer kjennes det som om vi trenger alt det lyset vi kan få. Faktisk er det nok det som holder igjen.

Her bor Gry Valand, Audun Valand Haugen, Isa (6) og Sam (3) Hvor: Rekkehus i Haugesund På nettet: gryvaland.com Instagram: @gryvaland Mest fornøyd med: Spiseplassen. Den fungerer til måltider, jobb og tegning – alt vi trenger den til.

Hjemmelaget kaffe

«Men først kaffe» står det på lysboksen på gulvet. Lampen er 10–12 gammel nå, og laget av Gry Valands far, lenge før det ble en in-ting hos interiørbutikkene.

Den er laget av kryssfinér og pleksiglass og har lysrør inni. Teksten er noe så enkelt som utklipt papir. Trillebordet ved sofaen er også hjemmelaget. Alt du trenger er en finérplate, litt maling og hjul fra for eksempel Jula.

Omtrent alle bildene på veggene og mange av putene er eget design.

– Society6 er et bra sted å være når du jobber med foto, grafikk, maling og tegning – og ikke har lyst å satse penger på å trykke opp arbeidene dine selv. Hadde jeg kun startet min egen nettbutikk, hadde jeg heller ikke klart å nå så mange som jeg gjør nå, sier hun.

Valand er en av mange tusen fra hele verden som har lastet opp bildene sine hos det amerikanske nettstedet Society6. Her er grafikken tilgjengelige for trykk på både puter, klokker, mobildeksel og i tradisjonell glass og ramme – og selvfølgelig kan du også filtrere etter farger.

Fargepyser?

Personlig, kreativt, mørkt og vakkert. Det skal være retrogrønt, rustikk terrakotta og denimblått. Malingsprodusentene tror på farger igjen.

Jotun holder en knapp på rødbrunt, blått og grønt. Nordsjö satser på blåfarger, og profilerer et samarbeid med den svenske bloggeren Kristin Lagerfeldt.

– Hører vi på malingsprodusentene, eller trives vi altfor godt med eggehvitt og chi?

– Nei, nå er vi klare for farger, sier Kine Angelo, universitetslektor i byggekunst, form og farge på NTNU.

Hun forsker og underviser i fargebruk på både interiør og eksteriør.

– Det er ikke naturlig for oss å bare være i gråhvite omgivelser, vi blir slitne av det. Øynene trenger variasjon. Det føles som jeg har vært snøblind i 20 år, sier hun og ler.

Forskeren hadde ikke trodd den gråhvite trenden skulle vare så lenge som den har gjort. En av årsakene til at vi har holdt oss unna fargene så lenge, tror hun er at vi gjør malejobben selv.

Mens malerne har farger som fag, stiller de fleste av oss med bokstavelig talt blanke ark.

– Det har vært lite fokus på fargelære på skolen, og naturlig nok tenker mange at farger er vanskelig. Malingsprodusentene har vært smarte og tatt høyde for dette og lansert de hvite og grå nyansene som tidløse, elegante og nøytrale. Klart det appellerer, det høres jo til og med økonomisk ut å male i farger som ikke går av moten.

Bunader og rosemaling

Men alt har en ende, nye stilarter dukker opp og gamle kan til og med få et nytt innhold.

– Internasjonalt er det tre store trender som preger bildet nå. Den skandinaviske stilen er egentlig er en moderne tolkning av den danske. Vi har også en japansk og en italiensk bølge gående. Materialfargerne er viktige i alle tre, og alle er moderne variasjoner av de gamle stilartene. Husk også at norsk, svensk og dansk stil har vært ganske så ulike. Mens danskene holdt seg til de lyse gråfargene og pastellene, hadde svenskene falurødt og gustaviansk blått – vi derimot, tok vi det helt ut med rosemaling og bunader, forklarer universitetslektor Kine Angelo.

Kanskje er vi på vei tilbake? De snøblinde interiørene tror hun i alle fall vi er ferdige med. For en stund.