50-tallskjøkkenet var utslitt, men fint. Solveig designet et lignende – splitter nytt.

– Jeg har alltid irritert meg litt over at det ikke finnes nye kjøkkenmodeller som passer inn i leiligheter fra 50-tallet, sier Solveig Egeland fra Kvinesdal.

Som tidligere bygningsantikvar har Egeland alltid hatt en forkjærlighet for det gamle, det ekte og autentiske.

– Jeg har alltid drømt om å finne en liten leilighet hvor det meste er originalt. Så da denne flotte leiligheten plutselig dukket opp på Finn.no i fjor, måtte jeg bare slå til, forteller Egeland.

Leiligheten, som ligger i Fredrikstad, er fra 1930-tallet og hadde kun hatt en eier.

Det eneste den tidligere eieren hadde gjort av oppussing på alle disse årene var tapetsering.

– Men det hadde hun til gjengjeld gjort hele åtte ganger, ler Egeland.

Umoderne og slitt

Da hun overtok leiligheten, var den med andre ord utdatert og slitt.

47-åringen måtte brette opp ermene og gå i gang med oppussing. Kjøkkenet var i utgangspunktet helt etter hennes smak, bare veldig slitt og ikke spesielt funksjonelt.

– Jeg har lenge hatt en forkjærlighet for gamle kjøkken med de velkjente skrådørene, og hadde egentlig ikke lyst til å hive ut kjøkkenet som var i leiligheten.

Men det var ikke til å lappe på, og det var da Egeland kom på ideen om å designe sitt eget.

Hun tok kontakt med Hamran snekkerverksted, og la frem ideen om å designe en moderne vri av det tradisjonelle 50-tallskjøkkenet for daglig leder Trond Hamran.

– Han tente på ideen, og jeg gikk i gang med å tilpasse restaureringen til en ny, skreddersydd løsning som jeg redesignet, forteller Egeland, som tok utgangspunkt i moderne materialer.

Moderne kjøkken med gammel vri

Resultatet ble et moderne kjøkken med skrådører i heltre eik, med et lyst og lett uttrykk, og spesielle detaljer som innfeste håndtak.

Kjøkkendrømmen er nå innlemmet i Hamrans kjøkkenutvalg, og kan også havne i andres hjem.

Men med en leilighet fra 1930-tallet var det selvsagt ikke bare kjøkkenet som trengte fornyelse. Hele leiligheten måtte pusses opp.

Tapeter og tepper ble revet ut, og Egeland har ikke tall på hvor mange timer hun har brukt på oppussing.

– Det var litt av en jobb, men absolutt verd det. For etter at vi hadde revet av en del lag med tapet, kom vi ned til kalkpussede teglsteinsvegger, forteller 47-åringen.

Hun ønsker å beholde de rustikke teglsteinsveggene, og malte kun over med økologisk kalkmaling.

– Jeg ønsket en naturlig fargepalett, og malte derfor alle veggene mine i lyse pastellfarger. På gulvet la jeg heltre eik for å få det lunt og varmt.

For Egeland er det viktig at hjemmet er et fristed, et sted hvor hun kan slappe av og finne roen, samtidig som det også skal være et sted for å hente inspirasjon.

– Som kunstner trenger jeg begge deler, å krype inn i et rede, og like mye å løfte blikket og la tankene fly, forteller hun.

Færre ting

Som kunstner skulle man kanskje tro at Egeland har hjemmet fullt av gamle ting og dyrebare skatter.

Men sånn er det ikke lenger. Hun vil heller eie færre ting.

Det viktigste er at de betyr noe, og gjerne også har en historie.

– Som ung trodde jeg kanskje det var viktigere å omgi seg med ting, det gir en slags trygghet og en følelse av tilhørighet. Etter hvert som jeg er blitt eldre og mer sikker på meg selv og hvem jeg er, merker jeg at ting oppleves motsatt; det stresser meg å ha for mye, sier hun.

Egeland innrømmer at hun har vært gjennom mange stiler opp gjennom årene.

Men nå føler hun at hun har landet på en stil hun selv mener er naturlig og ekte.

Hun løper ikke etter de nyeste trendene, og elsker ting som forteller en historie eller bærer på en hemmelighet.

– Det gjør ingenting om tingene er slitt. Da opplever jeg dem bare som enda vakrere, sier hun.