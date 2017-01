60-tallsleilighet ble drømmehjem: – Jeg forbandt blokkleiligheter med noe mørkt og inneklemt

Saken oppdateres.

Det er halvannet år siden Rune Hallandvik (38) og samboer Kaisa Jakobsen (21) kjøpte blokkleiligheten på Eg i Kristiansand, og all skepsis er for lengst forduftet.

Den lyse og stilig oppussede leilighetene er blitt et godt hjem for den lille familien. Kaisa forteller at Eg er en flott plass å bo.

– Det er stille og rolig her, og vi bor tett på Baneheia og har flott utsikt dit fra stua. Så tar det bare et kvarter å gå til byen, og det er veldig praktisk å slippe buss med barnevogn, forteller Jakobsen.

For fire måneder siden kom lille Mikkel til verden, og snudde opp ned på hverdagen til samboerparet.

– Det var en brå overgang, men nå begynner det å gå seg til og vi koser oss veldig med Mikkel, forteller Kaisa som har permisjon fra lærerstudiene dette året.

– For min del manglet det ikke på skrekkhistorier fra kompiser om hvor tøft det ville bli å få barn, men det har i grunnen gått veldig fint, synes Rune.

Store endringer

Leiligheten på Eg i Kristiansand er på rundt 70 kvadratmeter, og med to soverom er det foreløpig god plass til den lille familien.

Før de ble tre, gjennomførte de en real oppussingsrunde.

Og paret har gjort det aller meste selv.

På kjøkkenet er deler av innredningen fra da blokken var ny på 60-tallet.

Skapdørene var lakkerte, men Rune slipte dem ned for hånd.

– Jeg slipte for hånd og blandet litt hvitmaling i lakken før jeg lakkerte dem. Den nederste delen av innredningen laget jeg med utgangspunkt i noen moduler og skapdører fra Ikea.

Benkeplaten er rimelig bjørkefinér som er grundig malt med slitesterkt maling.

Både kjøkkenhyllen, tv-benken, sengegavlen, hattehyllen og to benker i gangen er også laget av Rune.

– Jeg leier et verksted sammen med noen kamerater, så jeg har stått mye der og snekret og pusset. Jeg er utdannet håndverker innen det mekaniske, men jobber på kontor. For oss kontorrotter som er glad i å skape noe med hendene, er det moro å få holde på med dette her.

Samme smak

Han og Kaisa er et godt tospann, og de er stort sett enige om hvordan de ønsker å ha det hjemme.

– Planleggingen tok omtrent like lang tid som oppussingen. Jeg husker vi lagret bilder av ting vi likte fra Pinterest. Innimellom likte vi akkurat de samme tingene, og da ble jo valgene enklere, sier Kaisa.

Alle veggene er malt oppå gammel tapet, og Kaisa forteller om lange ettermiddager og kvelder med maling og sparkling.

Stua har fått tre farger, klassisk hvit, en lys gråfarge og grønn.

På kjøkkenet blandet de blått i fargen Minty Breeze, for å få den akkurat slik de ønsket.

Sofaen er av nyere dato, men String-hyllen er overtatt etter Kaisas far, som tidligere eide leiligheten.

Spisebordet er kjøpt brukt og lampen over er en originalt PH-lampe.

– Vi hadde et lyst bord i starten, men jeg ble veldig glad da jeg oppdaget dette bordet i en bruktbutikk. Det ble en finere og varmere kontrast, forteller Kaisa.

Begge er opptatt av å bevare 60-tallspreget i leiligheten.

Kjøkkendørene, dørene og gardinbrettene i stua er bevart fra den tiden, mens en del av interiøret også ble designet da.

– Det er fint at interiøret gjenspeiler tiden leiligheten er fra, og at man ikke bare fyller opp med alt nytt, mener Rune.

Nå trives begge så godt at det nesten er utenkelig å flytte herfra.

– Vi kommer nok til å savne en hage når Mikkel blir større, og derfor blir vi sikkert ikke boende her for alltid. Men aller helst skulle vi tatt med oss leiligheten og flyttet den ned på bakkeplan med hage utenfor, det hadde vært noe, ler Kaisa.