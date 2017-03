Advarer mot ny kjøpsrådgivningstjeneste

Saken oppdateres.

DNB iverksetter et pilotprosjekt i Kristiansand der de skiller ut noen eiendomsmeglere som kun skal jobbe med å gi boligkjøpere råd i jakten på nytt hjem.

Bakgrunnen for tjenesten er at banken ser at mange har behov for å få hjelp og råd når de skal kjøpe bolig.

Men Thomas Bartholdsen fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet, advarer mot tjenesten.

– Vi mener at dette kan representere en fare for forbrukerne. Eiendomsmeglerne ønsker seg åpenbart en rolle der de sitter på alle sider av bordet, men med minimalt ansvar når alvorlige problemer inntreffer, sier han til abito.no, Fvns boligsatsing på nett.

– En eiendomsmegler er en markedsfører for selger for å oppnå raskt salg med liten arbeidsinnsats til en høy pris. Når meglere også blir boligkjøperrådgivere, får de blant annet inngående kjennskap til kjøpers tåleevne ved budrunder. Dette er en rolleblanding som kan føre til problemer, sier han.

Avviser rolleblanding

Sveinung Hedding-Valvik i DNB avviser rolleblandingen, og sier at de nye rådgiverne ikke skal sitte fysisk sammen med eiendomsmeglerne.

– Dette er nøytrale kjøpsrådgivere som ikke har egeninteresse i hvilken bolig kunden kjøper. Og nettopp for å unngå rolleblanding, sitter de sammen med de andre rådgiverne i banken og gjør mye av den samme jobben som bankrådgivere tidligere gjorde, men med høyere kompetanse, forklarer han.

Mener meglere mangler kompetanse

Men Bartholdsen mener at eiendomsmeglere ikke har kompetanse på bygg eller på fremtidige boligpriser, og er dermed skeptisk til konsekvensene om boligkjøpere lytter til deres råd. Han etterlyser også svar på hvilket ansvar DNBs boligrådgivere påtar seg.

– Jeg kan blant annet vise til eksempel fra Stavanger, hvor meglere for få år siden hausset opp markedet. Men så endte det med at fortvilte boligkjøpere måtte selge med tap fordi de lyttet til meglernes smådommer, sier han.

Denne problemstillingen avviser banksjefen i DNB Vest-Agder.

– Dette er tvert imot en trygghet for boligkjøperne, slik at de kan forsikre seg om at de handler på et så godt grunnlag som mulig. Rådgiverne skal hjelpe kundene til å stille de rette spørsmålene til selgende eiendomsmegler, og ikke gi råd om konkrete boliger eller områder. Det må kunden selv finne ut av.

– Vær oppmerksom

Bartholdsen mener likevel at forbrukere bør være oppmerksomme på at meglere kan dytte bankens lån på forbrukere, og at bankens ansatte vil dytte meglertjenester på boliglånskunder.

– I fjor avslørte media at meglere faktisk betalte ansatte i banker «pr. hode» når de kapret salgsoppdrag for meglerne. Det endte med at Finanstilsynet grep inn og konkluderte med at slikt er forbudt, sier Bartholdsen.

Tilbud til egne kunder

Hedding-Valvik sier at deres gratistilbud er til kunder som allerede har fått finansiering gjennom DNB, og som er på boligjakt.

– Vi skal ikke pushe på dem nye lån eller konkrete boliger, men hjelpe med vanskelige spørsmålene rundt bolighandel. Og det gjør vi uavhengig av hvilken eiendomsmegler som formidler boligen de er interessert i, forklarer banksjef i DNB Vest-Agder.

Artikkelen er skrevet av abito.no, Fædrelandsvennens boligsatsing.