Art Deco i Buvika: – Sparte nærmere en million på å lede husbyggingen selv

May Britt Markussen Bjørnevaag (35) var nyskilt og småbarnsmor da hun bygget hus i Buvika for fem år siden.

Hun fant en flink arkitekt, og i samarbeid med ham tegnet hun drømmehuset sitt.

– Jeg hadde klare tanker om hva jeg ville ha, og arkitekten og jeg hadde en fin dialog. Det er ikke så mye som er forandret siden førsteutkastet, og huset er blitt akkurat slik jeg så det for meg, sier Bjørnevaag.

Høsten 2012 flyttet hun inn sammen med døtrene Martine Dorothea (nå 14) og Zarah Nicholine (nå 11).

Siden den gang har hun giftet seg med Kristian Bjørnevaag (33) og fått sønnen Max Emrik (1).

Skiftet beite

35-åringen, som opprinnelig er sykepleier, skiftet beite totalt og ble butikkgründer da hun åpnet sin første Søstrene Grene-butikk i Trondheim i 2010.

Siden er det blitt seks butikker til i Trøndelag og Ålesund, og innimellom har hun altså bygget hus. Der tok hun like godt prosjektledelsen selv.

– Jeg liker å ha kontroll, og jeg hadde jo litt erfaring med å lede store prosjekter etter å ha startet noen butikker, selv om dette ble i en annen skala. I tillegg sparte jeg nok nærmere en million kroner på å lede husbyggingen selv, og dermed kunne jeg heller legge penger i andre ting.

I tillegg gjorde hun mye av arbeid selv, blant annet maling av vegger.

Rimelige løsninger

Det hvite huset ligger i en skråtomt i Snøfugllia boligfelt med utsikt mot Buvika og Byneset utenfor Trondheim.

Bjørnevaag ville ha utleiedel med uteplass i kjelleren og et eget uteområde på oversiden.

– Jeg ville ha litt avrundede kanter, rundt vindu, buede vegger, og jeg ville ha et vedlikeholdsfritt hus. Reisverket er i tre, men utvendig er huset kledt i en spesiell type plater med murpuss, forteller hun.

– Jeg så bilde av en kjempefin trapp i et blad, men den var altfor dyr. I stedet sjekket jeg litt rundt og fant et firma som kunne bygge en lignende trapp til en brøkdel av prisen.

Praktisk

Huset er fullt av gjennomtenkte og praktiske løsninger.

Fra garasjen er det for eksempel laget en liten «skosluse» inn mot entreen slik at sko ikke trenger å ta plass og skape rot i selve inngangspartiet.

I et skap utenfor badet i andre etasje er det bygget en klessjakt som sender skittentøyet rett ned på vaskerommet. Huset har masse oppbevaringsplass i egne rom slik at det er lett å holde et ryddig inntrykk. For ryddig vil 35-åringen helst ha det.

Åpen løsning

Store oppholdsrom var en hovedprioritering da huset ble tegnet.

– Jeg elsker rom som er store og åpne og har en luftig følelse, så det var helt bevisst å lage relativt små soverom og i stedet bruke plass på store fellesområder, sier Bjørnevaag.

I andre etasje er det gjort plass til en stor tv-stue med plassbygget sofa, og i første etasje er det en åpen og luftig stue- og kjøkkenløsning med store vinduer.

Bjørnevaag ville ha færrest mulig søyler og bjelker i det åpne rommet, og en smart løsning ble bærebjelker med innfelte hyller mellom spisestuen og kjøkkendelen.

– Vi sitter mye ved kjøkkenbenken, det er samlingsplassen vår. Her gjør ungene lekser, her spiser vi, her er det supersosialt og en deilig utsikt.

May Britts husbyggertips Prøv å ikke gå veldig på kompromiss med tanke på størrelse. Bygg litt større og la heller noen rom stå tomme til du får råd til å innrede dem.

Tenk ut smarte løsninger som gjør hverdagen mer smidig. En klessjakt er tidsbesparende, og oppbevaringsplass får man aldri for mye av.

Legg litt penger i trappen, den er husets smykke og skal vare i mange år.

Husbygging blir alltid dyrere enn man har budsjettert med, så det er smart å legge inn en buffer.

Klassisk stil

Huset er på tilsammen 400 kvadrat inkludert garasje og utleiedel.

Kjellerleiligheten kan lett tas tilbake hvis det blir behov for det etter som barna vokser til.

– Jeg er opptatt av å leve i nuet. Samtidig må man ta høyde for at behovene endrer seg etter hvert, da er det fint å ha mulighet til å gjøre forandringer.

Bjørnevaag har alltid vært interessert i interiør, og er bevisst på at smaken kan forandre seg over tid. Derfor har hun valgt rene linjer og en enkel, klassisk stil det er lett å gjøre endringer med hvis hun skulle få behov.

– Jeg liker å blande billig og litt dyrere ting, og jeg vil vel si at stilen min er litt konservativ. Jeg trives best når det er rent og enkelt, sier hun.

– Alt må skje fort. Får jeg en idé, skulle den helst blitt utført i går, sier 35-åringen og ler.