Bor i en turistmagnet: Trivsel på hjemmebane i gammelt trehus

Saken oppdateres.

– Vi trives med folk rundt oss, og både mannen min og jeg har sort belte i sosialisering, sier Cecilie Helland Gabrielsen og ler.

I eneboligen i Søgne i Vest-Agder er det både husrom og hjerterom for mange, og ikke bare for tobente.

Etter en rask opptelling lander vi på tre døtre mellom 8 og 13 år, to voksne, hunden Kompis, katten Thorkildsen og ikke mindre enn åtte marsvin.

– Marsvinparet vær litt ivrige i halmen og fikk to kull på rappen, så du kan godt skrive at vi har noen marsvinunger som søker nytt hjem. De trives best to og to, forklarer Cecilie før hun fortsetter på historien om katten Thorkildsen.

– Det var egentlig naboens katt, men så kom han over til oss hele tiden. Vi leverte den tilbake gang på gang, men til slutt spurte naboen om vi like godt ville overta den siden den likte seg så godt hos oss.

– Og naboen heter…?

– He-he, Thorkildsen.

Bor i en turistmagnet

De gamle, hvitmalte husene ligger på rekke og rad i Høllegata i Søgne.

Gata er så populær at turistene ikke sjelden slippes av for å ta en spasertur langs de sjarmerende husrekkene.

Familien Gabrielsens hjem ligger litt tilbaketrukket og er av nyere dato, men bygget i gammeldags skipperhusstil.

– Vi bodde lenger nede i gaten, men det ble for trangt, så vi slo til da dette huset ble bygget.

Nå er det syv år siden familien flyttet inn, og de første årene klarte de seg med to etasjer. I fjor ble loftsetasjen innredet, og nå er det liv i hele leiren.

– De eldste jentene har fått loftsetasjen med hvert sitt store rom og eget bad. Før måtte vi rømme stua når jentene skulle ha besøk, men nå har de både tv og sofa på rommene sine.

Passelig mengde farger

Jenterommene er nyoppusset og Cecilie forteller at det var godt å få farger inn i huset.

– Jeg er glad i farger, men ikke for mye. De første årene var det meste lyst her hjemme, men så fikk vi etter hvert en blå sofa og malte noen av veggene blå. Det var et friskt pust.

Og i loftsetasjen er det lekne tapeter og glade farger som gjelder.

– Det var godt å oppdage at det faktisk hadde kommet litt fargeglade alternativer i butikkene, for det har vært veldig mye grått og hvitt i mange år.

Da familien flyttet inn hadde huset stått tomt siden det var ferdigbygd ett år tidligere. Paret gjorde likevel noen tilpasninger og byttet blant annet kjøkkenfronter.

– Det var profilerte fronter, så vi byttet til noen strammere. Kjøkkenøya er det vi kanskje er mest fornøyd med, det er blitt et samlingssted for alle.

Glad for valget hun tok

Når jentene kommer hjem fra skolen, er det gjerne her de gjør lekser og får servert mat. Cecilie er grafisk designer, men i hovedsak hjemmeværende.

– Tidligere levde vi et hektisk liv hvor alt skulle skje etter jobb og skole, men så dukket det opp en mulighet som gjorde at vi kunne prioritere annerledes, og det er jeg takknemlig for.

Cecilie innrømmer at hun måtte gå noen runder med seg selv før hun bestemte seg.

– Jeg var nok litt redd for at det skulle bli sett på som latskap, så jeg måtte forsikre meg selv om at det var greit å være hjemmeværende en stund.

Hun landet på at det var helt ok, for hun trivdes ikke med følelsen av at døgnet aldri hadde nok timer.

– Vi tok noen verdivalg som var viktige for oss. Jeg vet jeg er privilegert, og derfor er jeg veldig takknemlig for at vi fikk muligheten til å prioritere slik. Det føles godt å ha fått mer overskudd i hverdagen, avslutter den sympatiske trebarnsmoren.