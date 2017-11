Da nyboligen ble kjøpt, burde jeg visst det jeg nå vet

Bor du i et typisk norsk hjem? Sjekk her

Jeg har kjøpt en flunkende ny leilighet, på Carl Berner i Oslo. Pengeskapsfabrikken heter prosjektet, og det bygges av utbyggeren Urbanium.

Avtalen ble signert i mai i fjor, og samboeren min og jeg kunne knapt vente på at det skulle bli fjerde kvartal 2017: tidspunktet for forventet overtagelse.

Vi bor allerede i området, og siden vi har en hund, går vi en «ålreit» tur hver dag. Denne turen blir stadig vekk lagt forbi byggeområdet for vårt fremtidige hjem, sånn at vi kan følge med på utviklingen. Det er kult å se et bygg reise seg!

Byggingen stoppet opp

Men i mai skjedde det noe. Det ble mindre og mindre spennende å gå forbi byggefeltet. For det skjedde nemlig ingenting.

Byggingen var allerede forsinket, og forventet overtagelse var på dette tidspunktet første kvartal 2018. Men mistanken om at prosjektet ville bli ytterligere utsatt, ble større og større i takt med at byggingen av blokken sto stille.

Og vi hadde selvfølgelig rett. I en e-post 22. august fikk vi beskjed om at «antatt overtagelse i 1. kvartal må endres til 2. kvartal 2018».

Men hvilke rettigheter har man egentlig som boligkjøper da?

Svaret på det spørsmålet er: Det kommer helt an på hva slags kontrakt du har skrevet under på.

Dette bør du sjekke i kontrakten

En «god» kontrakt inneholder en bindende overtagelsesdato. Da har man krav på dagmulkt, som betyr at utbygger må betale en bot for hver dag prosjektet er forsinket.

I vårt tilfelle står det ikke et konkret overtagelsestidspunkt i kontrakten, og da er du egentlig maktesløs som boligkjøper.

Hvis ordlyden i kontrakten er «tar sikte på overtagelse XX» eller «antatt overtagelsestidspunkt er XX», betyr det i realiteten ingen verdens ting. Det er ikke forpliktende på noe som helst vis. Har jeg lært.

I byggeloven heter det at utbygger skal utføre arbeidet «med rimelig fremdrift og uten unødvendige avbrudd». Men akkurat hva som defineres som unødvendige avbrudd, er litt vanskelig å forstå.

Ampert på «krisemøte»

Forrige måned ble vi kalt inn til «krisemøte» av Urbanium. De ansvarlige for prosjektet forklarte hvorfor det var forsinket. Kort og enkelt forklart: Plan- og bygningsetaten har avslått en del søknader, og derfor har Urbanium mistet tillatelsen til å fortsette byggingen av blokken vi skal flytte inn i.

På «krisemøtet» svarte Urbanium også på spørsmål fra de fremmøtte leilighetskjøperne. Stemning var mildt sagt amper – og de fleste spørsmålene gikk på om vi har krav på økonomisk erstatning.

Selv gidder jeg ikke hisse meg opp, for jeg innser at det er jeg som har vært dum her. Kontrakten samboeren min og jeg signerte, er gunstig for utbyggeren, men ugunstig for oss.

Byggearbeidet på Carl Berner har nærmest stått stille siden mai i år:

Advokat: Ikke krav på erstatning

I etterkant av «krisemøtet» fikk Urbanium en advokat til å redegjøre for regler om overtagelsestidspunkt, fremdrift og dagmulkt. Der konkluderer advokaten med at vi absolutt ikke har krav på dagmulkt så lenge «Det som har ført til endringene i fremdrift er endrede forhold og forutsetninger som utbygger ikke kunne forutse hverken ved inngåelse av kjøpekontrakt eller når forbeholdene ble frafalt».

Forenklet sagt: Med mindre utbygger har tabbet seg skikkelig ut, er sjansen for at du som kjøper får økonomisk erstatning, såkalt dagmulkt, minimal.

Det skulle jeg ønske at jeg hadde visst før jeg kjøpte nybolig. Ikke at jeg tror det hadde utgjort noen forskjell. Vi hadde uansett ikke klart å forhandle inn en overtagelsesdato i kontrakten. Og vi var såpass fornøyd med pris, beliggenhet og størrelse, at vi nok uansett hadde valgt å kjøpe leiligheten – selv om vi visste at byggingen ble over et halvt år forsinket.

Men det hadde gjort noe med forventningene våre.

November 2017: Vi er godt inne i fjerde kvartal 2017 – tidspunktet for opprinnelig forventet overtagelse. Fortsatt ser blokkskjelettet på Carl Berner ut som det gjorde i mai.

Er det lov å håpe på julefeiring der neste år?

