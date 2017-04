Saken oppdateres.

Fem spørsmål og fem svar om brunsnegler.

Ekspert : Erling Fløistad

Utdanning : Gartner og hagebruk

Jobber som:Kommunikasjonsrådgiver i Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO).

1. Hvorfor har vi egentlig brunsnegler i Norge, de hører jo ikke hjemme her?

– Brunsneglene har fulgt med ved transport av større hageplanter som eksempelvis tuja . Importen av slike planter økte utover på 1990-tallet. Samtidig ble brunskogsneglene spredt til stadig nye steder. Sneglene kan også vært blindpassasjerer ved transport av jord og andre varer.

2. Hvordan blir man kvitt brunsneglene?

– Jeg har en veldig dårlig nyhet. Vi blir ikke kvitt brunsneglene. Brunsneglene har tilpasset seg norsk klima og trives like godt her som der de kommer fra. Ingenting av det du kjøper på butikken vil fjerne brunsneglene.

Men har de først dukket opp i hagen er det en del ting du kan gjøre likevel, trøster Fløistad.

– Det er viktig å finne brunsneglenes skjulested. Brunsneglene er avhengige av mørke og fuktige skjulesteder. De gjemmer seg når solen er oppe. Gå en tur i hagen når solen går ned. Plukk, klipp eller del sneglene i to med en spade, sier han.:

– Men like viktig er det å legge merke til hvor sneglene kommer frem når doggen faller i gresset. Har du en kant med høyt gress eller ugress, vil brunsneglene like seg der. Klipp gresset to til tre ganger i løpet av sommeren, så reduserer du snegleproblemet. Helt enkle tiltak, som luking og rydding, reduserer antall snegler over tid. Du vil aldri komme i mål, men du reduserer snegleproblemet.

Det finnes flere midler man kan kjøpe, for eksempel Ferramol og Smartbayt.

– Brunsneglene liker å spise disse, men blir dårlige og dør av det. Slike produkter må brukes jevnlig. Ingen sneglemidler løser problemet alene.

3. Hvordan beskytter man plantene mot brunsnegler?

– Velg planter som brunsneglen ikke liker. De liker absolutt ikke bringebær, bjørnebær, rododendron og roser. Vi ser også at det er lite skade på pelargonia, sier eksperten.

- Men selv om du har snegler i hagen, vil mange stauder og sommerblomster klare seg helt fint. Det blir som med alle andre utfordringer i en hage, prøv det du liker og se hva som fungerer.

Planter brunsneglen liker og ikke liker

Listen er veiledende. Noen «trygge» planter er populær sneglemat enkelte steder og hager.

Liker Liker ikke Aster Astilbe Bønner Begonia Erter Bringebær Fioler Bjørnebær Hosta Dill (?) Hvite margeritter Fuksia Høstfloks Geranium Iris Isop Jordbær Lavendel Klematis Løvemunn Kålvekster Margerittkultivaren Maggy White Krokus Pelargonium Ligularia Rhododendron Lupiner Roser Løvetann Stikkelsbær Persille Kjempevalmue Potet Krypfredløs Påskeliljer og andre liljer Blomkarse (?) Riddersporer Petunia (?) Salater Primula (?) Selleri Ringblomst (?) Sommergeorginer Steinfrø Stemorsblomst Tagetes Vårfloks Valmuer

Kilde: Bioforsk/Nibio

4. Er det noen dyr som spiser brunsnegler?

– Grevling, moskusender,rovbiller, trost, måker og skjærer spiser gjerne brunsnegler. Vi er litt usikre på om piggsvin spiser brunsnegler , eller hvor mye de spiser av denne nykomlingen i vår natur. Sneglene er ikke spredd til hele landet. Når de først dukker opp, blir de en «nyhet» for dyrelivet.

5. Hvordan blir brunsneglesesongen i år?

– Det vil variere med været. Så lenge det er tørt holder sneglene seg helt i ro. De er helt avhengig av fuktighet. Blir det et fuktig år vil brunsneglene være mye i aktivitet, vokse seg store og legge mange egg. Brunskogsneglene parrer seg om høsten og legger egg utover i september og oktober.

Videre forteller han at eggene klekkes om høsten og de unge sneglene spiser og vokser frem til frosten kommer.

– Da kryper de ned i frostfrie sprekker og hulrom i jorden og venter på våren. Da er det spennende å se hvor mange som overlever vinteren. Om våren fortsetter de utviklingen. Målet er å vokse seg store, kraftige og parringsklare innen august.