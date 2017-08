Meglersjef: - Nå er det gode muligheter for å kjøre et kupp

Fire utfordringer for metrobussen for å bli ferdig i tide

Saken oppdateres.

– Prisantydning er bare et anslag. Prises boligen riktig så går den raskt. Hvis selger har for høye forventninger sliter man. Kjøperne er bevisste på riktig pris, sier Grethe Wittenberg Meier, administrerende direktør i Privatmegleren.

I forkant av helgen forventet Meier at det ble en travel visningshelg. På grunn av skolestart og at de fleste er ferdige med ferie.

Betydelig flere kom på visning denne helgen, sammenlignet med de første ukene i august, melder Meier om etter helgen.

– Det ble satt flere prisrekorder i Trondheim og Stavanger på leiligheter, mens meglerne i Oslo sier de har for få familieboliger og dyrere boliger - de rives bort. Leiligheter må det jobbes mer med. I Bergen hadde de prisrekord på 90.000 per kvadratmeteren på noen små leiligheter, men også der er beliggenhet viktig for salget, sier Meier.

I Kristiansand har det gått jevnt og trutt med boliger de siste månedene, det samme med Trondheim.

– Har man nå dårlig beliggenhet og dårlig standard er det tyngre å få selge enn for seks måneder siden da alt ble revet bort, det gjelder over hele landet. Det kommer fra én-to til 20 personer på visning, alt ut i fra hvor attraktiv boligen er, sier Meier.

Kjøperne er jevnt over mer bevisste på hva de vil ha, mens de tidligere i år dro på «alle» visninger.

– Det er mulig å gjøre gode kjøp igjen, spesielt på små leiligheter, sier Meier.

Redde for å betale for mye

– Kjøperne er redde for å betale for mye, for de har hørt at det er et fallende marked, sier Terje Buraas, konstituert administrerende direktør i DNB Eiendom.

– Folk tar seg god tid og senker skuldrene. Det skal vi egentlig være godt fornøyde med, legger han til.

Meglerne rapporterer litt ulikt rundt om i landet, men det store bildet ser normalt ut. I Oslo er det fra null til 50 på visning, ifølge Buraas. Det er noen eiendommer som har vært ute tidligere som har fått null besøkende. Folk blir forsiktige hvis prisen oppleves for høy, men en del småleiligheter går raskt, antagelig på grunn av studiestart.

I Rogaland og Kristiansand har det vært bra med folk på visninger, men det er veldig prissensitivt, ifølge Buraas. Der begynner første bud lavt.

Det er jevnt over lite avvik mellom salgspris og prisantydning i Bergens-området, mens interessen er helt normal i Trondheim.

– Publikum er ganske normalt innstilte, men de vil se flere boliger. Få selger boligen før de kjøper ny. I fjor var det 100 prosent selgers marked, nå er det fifty-fifty, sier Buraas.

Normalt roer boligmarkedet seg ned mot slutten av oktober, men det kan ta litt lenger tid i år fordi mange har noe å selge, tror han.

Mener det er dramatisering

Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, mener antall visninger er helt normalt for tiden – spesielt om man sammenligner med 2014 og 2015.

– 2016 var et unormalt år med unormalt få boliger ute. Det er ingen tvil om at det har vært et skift i år. Selgerne får kanskje inntrykk av at de selger i et veldig dårlig markedet og kjøperne omvendt. Det er bare dramatisering, sier Geving.

Han tror man får en gradvis normalisering mellom tilbud og etterspørsel utover høsten, og ønsker det velkommen.

– I september blir det nok bli bra med visninger de to første helgene, mens det blir færre mot oktober og høstferien. Med mindre veldig mange selgere holder igjen boligen sin. De bør skynde seg å selge i så fall, sier Geving.