Det kan være skummelt å kjøpe med kjæreste. Les dette først.

Saken oppdateres.

Fem spørsmål om boligkjøp med kjæreste.

Eksperten: Elin Reitan

Utdanning: Bachelor i Internasjonal Forretningsdrift, Master of Business (Marketing) og Master of Professional Communication

Jobber som: Forbrukerøkonom i Nordea

1. Kjøper man sammen med noen, kan man dele den økonomiske belastningen. Men det er en risiko å kjøpe med kjæresten sin?

– Det er alltid en risiko å gjøre en så stor investering sammen med noen andre. Og det er det flere årsaker til. Du løper en stor risiko dersom du ikke er bevisst på å sikre deg eierandel i felles bolig. Og det er viktig at denne eierandelen tinglyses. Dersom bare den ene parten står som eier, og dere ikke er gift, kan du ved et eventuelt brudd risikere å gå ut av forholdet uten eierskap i boligen.

– Sørg for at du kjenner partneren din godt, og vet at hun eller han har et ryddig forhold til egen økonomi. Hvis partneren ikke betaler ned på lånet, risikerer dere i verste fall tvangssalg eller at du må betale partnerens lån.

2. Hva bør man tenke på før man skal kjøpe leilighet med kjæresten?

– Finn ut hvor mye dere kan låne sammen, hvem som skal betjene hva av boliglånet og bli enige om eierbrøk. Dere bør også snakke om hvor dere ønsker å bosette dere, hva som er viktig for dere når dere skal kjøpe bolig og hvor lenge dere planlegger å bo der.

– Dere bør også bli enige om hva dere gjør med felles bolig dersom det skulle bli slutt. Det er ikke spesielt romantisk, men det er enklere å bli enige om disse tingene når dere er venner.

Alle samboere bør ha en samboerkontrakt, mener Reitan. Her kan dere inkludere det som dere blir enige om rundt felles bolig.

3. Det er fort gjort å la seg rive med når man ønsker seg en bolig. Bør man ha et tydelig tak før budrunde?

– Ja, sett en en budgrense før dere går inn i en budrunde. Det er mange følelser i sving i et boligkjøp, og man kan lett å la seg rive med. Dere har kanskje begynt å se for dere hvordan livet kunne bli dersom dere bare fikk den leiligheten. Legg bort følelsene og tenkt tall. Lag noen kjøreregler før dere begir dere ut på boligjakt.

4. Den ene parten har egenkapital på 200.000 kroner og den andre parten på 500.000 kroner. Hvordan løser man det praktisk?

– Dere kan for eksempel basere eierandel på innskutt egenkapital, der den som har mest egenkapital eier en forholdsmessig større eierandel av boligen enn den andre. For eksempel om dere kjøper en leilighet til tre millioner kroner, så vil den som har 200.000 kroner i egenkapital eie 45 prosent av boligens verdi, mens den som går inn med 500.000 kroner eier 50 prosent av boligens verdi. Dere kan da betale ned det samme hver måned på boliglånet. Husk også at dere tinglyser eierandelene.

– Dere kan også eie 50/50 av boligen, selv om dere går inn med ulik mengde egenkapital. Da må den som går inn med minst egenkapital betjene mer av boliglånet og de månedlige kostnadene. Dersom dere kjøper en leilighet til tre millioner kroner, vil den med 200.000 kroner i egenkapital måtte betjene et boliglån på 1,3 millioner kroner. Mens den som har 500.000 kroner i egenkapital, må betjene et boliglån på én millioner kroner.

5. Hvis det blir slutt og man må selge, hva gjør man da?

– Den ene parten kan kjøpe ut den andre dersom hun eller han har lyst og mulighet til dette. Det er da viktig å få innhentet en uavhengig prisantydning, gjerne flere. Det kan lett oppstå konflikter dersom dere ikke blir enige om salgspris. I slike tilfeller kan dere legge ut boligen for salg, og se hvor mye markedet er villig til å betale.