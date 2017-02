Dette norske hjemmet har fått skryt av internasjonale interiørmagasiner

Saken oppdateres.

Familien Aarli-Grøndalen flyttet for noen år siden inn i en splitter ny og moderne bolig, med flatt tak, store vinduer og hvite, vedlikeholdsfrie plater og kledning.

Hvitt og lyse fargenyanser ble valgt til interiøret.

– Jeg var høygravid og måtte ta beslutningen om fargesettingen raskt. Da tenkte jeg at en moderne funkisbolig ville kle et lyst interiør best, unnskylder Maria Aarli-Grøndalen seg, og fortsetter.

– Alt var beige, jeg holdt på å bli sprø. Det var ikke det minste hyggelig her. Men vi hadde allerede sprengt budsjettet da vi bygget, så dyre endringer var utelukket.

Marmor og messing

Det hvite kjøkkenet er nå totalforvandlet.

Dekorfolie i messing- og marmorimitasjon ble limt på noen av frontene, resten ble malt mørkegrønne, i samme farge som stueveggen.

Kjøkkensonen har dessuten fått tapet som ser ut som avskallet maling.

– Jeg synes det er så tøft med avskallet mur. Vi kan nesten ikke bo i ekte murpuss som faller av, men vi kan ha noe som ligner, sier Aarli-Grøndalen.

En stor Tom Dixon-lampe i kobber, som henger over kjøkkenbordet, står i elegant kontrast til de røffe veggene.

En peis med glass på begge sider skiller kjøkkenet fra stuen i den ellers åpne løsningen.

Ekteparet ønsket betonggulv, og lot rett og slett være å legge gulv over det opprinnelige betongunderlaget som dekker rørene med vannbåren varme. Det er blitt oljet for en glattere overflate som tåler søl, og har fått litt patina med årene.

– Man må tåle litt sprekker og merker hvis man vil ha betonggulv, det er tross alt et levende materiale, konstaterer huseieren.

Tykke gulvtepper og ryer – vevd av farmor – myker imidlertid opp et ellers stramt uttrykk fra betongen.

Overalt i huset er det grønne planter, i ulike fargenyanser og fasonger. Noen ekte, de fleste kunstige.

– Jeg har ikke noe imot levende planter, men jeg får dem ikke til å holde seg fine lenge, sier hun.

Britisk påvirkning

Boligen hennes ble nylig vist på det innflytelsesrike amerikanske interiørdesign-nettstedet Apartment Therapy.

Og den britiske interiørdesigneren Abigail Ahern, selve dronningen av mørkt interiør, har vist frem Aarli-Grøndalens hjem på bloggen sin, med bilder og komplimenter.

«Skandinavisk vintage møter mørk glamour» beskrev Maria det som da.

De fleste møblene er kjøpt brukt, mange av dem fra 60- og 70-tallet, i teak eller flammebjørk.

Tre års studier i England kan ha bidratt til en viss britisk påvirkning på interiørsmaken, tror Aarli-Grøndalen.

– Britene bruker oftere mørke farger med mye pigmenter, tunge tapeter og masse tepper. De tør mer, noen ganger blir det litt i overkant, sier hun.

Aarli-Grøndalen inspireres også av tidligere nevnte Ahern, som oppfordrer til å bruke flere (mørke) farger, til å redefinere hva som er luksuriøst ved å bruke imitert skinn i veggoverflater og kunstige blomster og planter, og til å pushe grensene for hva du tillater deg interiørmessig.

– Hun er opptatt av at du skal omgi deg med farger, møbler, dufter og ting som får deg til å føle noe. I et helt lyst interiør mistrives jeg, det blir for enkelt. Men her føles det godt, som om veggene klemmer meg, sier hun og ler.

Fuglebur

Det aller første transformasjonsprosjektet i hjemmet var det tidligere lysegrå soverommet.

Maria lagde et såkalt moodboard, en collage av bilder med stemninger og farger hun ønsket å gjenskape. Deretter en plan for hele rommet.

– Det er ikke uvanlig å kjøpe ett møbel man har veldig lyst på, og så møblere rommet ut fra det. Men det blir ikke alltid så vellykket, det lønner seg både økonomisk og tidsmessig å lage en helhetlig plan, tipser hun.

Soverommet fikk grønne vegger, en tapet med tropisk mønster, vintage nattbord av flammebjørk, speil med teakramme og lyspærer.

Og i hjørnet henger et gammelt fuglebur, fullt av grønne bregner i kunstmateriale, som små fugler i friske farger er festet til.

Hun forstår godt at nordmenn ofte maler interiøret lyst, siden det er lite naturlig dagslys vinterstid i Norge.

– Men da har man jo den fine oppfinnelsen lamper, påpeker hun.

I tillegg til en og annen designlampe har hun kjøpt en rekke lamper brukt.

De fleste har hun byttet ut, eller tatt av, lampeskjermen på og satt i en dekorpære i stedet.

Så er også huset velsignet med store vinduer.

– Det gir mer skygge- og lysspill, litt mer drama. Men med riktig lyssetting går det fint an å male mørkt uten store vinduer også, mener hun.

Mer effektiv

I andre etasje er stue og hjemmekontoret til Maria, som jobber som journalist og stylist samt at hun blogger om interiør på nordicbymaag.com .

Veggene i etasjen oppe er mørkeblå, med et hyllesystem i samme farge, flere kunstige planter, noen leker til barna, bøker og andre vintage dekorelementer.

En tapet med vinterlig landskapsmotiv bringer den nordiske naturen inn.

– Noen mener man blir mer effektiv av hvite vegger og fluorescent lys på jobben. Jeg jobber raskere i omgivelser jeg trives i, helst med stemningslys, forteller hun.

En liten, rød og velbrukt skinnsofa i dansk design måtte hun simpelthen kjøpe med hjem etter å ha brukt den i en stylingjobb.

Nå har den fått broderte puter, saueskinn og fast plass på arbeidsrommet.