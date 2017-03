Dette trekker ned prisen på boligen din

Saken oppdateres.

Fem spørsmål og svar om hva som gjør boligen din lite attraktiv i boligmarkedet

Eksperten: Carl O. Geving

Utdanning: Juristutdanningen på Universitetet i Oslo

Jobber som: Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

1. Hva er det som gjør en bolig lite attraktiv for kjøperne?

– Dårlig beliggenhet, lav standard, lite lys og mye støy. Det er typiske ting som trekker ned prisen du får for en bolig, sier Carl O. Geving.

Undersøkelser forbundet har gjort viser at boligkjøpere er ekstra opptatt av balkong, peis og parkeringsmuligheter.

– Det som også kan gjøre boligen lite attraktiv er en slitsom nabo som krangler eller en trafikkert vei. Hvis boligen har mye trafikkstøy, sjekk om det er planer for støyskjerming eller andre tiltak som vil påvirke bomiljøet.

Noe du kanskje ikke tenkte på:

2. Å kjøpe en bolig som har «noen ulemper», er ikke det en god måte å komme inn på boligmarkedet på?

– Absolutt. Hvis boligen er trang med dårlig arealutnyttelse, kan den bli sett på som uinteressant for enkelte. Da kan det bli færre interessenter på visningen.

– Men vær våken, ta deg tid på visningen og vurder boligens potensial. Tenk ut hvordan du kan endre planløsningen, kanskje er det mulig å gjøre en ettroms leilighet om til toroms, sier Geving.

Han mener man får mye penger igjen for å bygge en balkong i en leilighet:

– Det koster gjerne 100.000–150.000 kroner å få bygget en liten balkong. Når du selger er det sannsynlig at balkongen gir et pristillegg på 300.000 – 500.000 kroner – kanskje mer – avhengig av beliggenhet og størrelse.

Lettvegg Lettvegg er en vegg som ikke er bærende. Det vil si at du kan bruke mindre dimensjoner på reisverket enn man for eksempel gjør i en yttervegg. Lettvegg blir ofte brukt til å bygge rom. Du kan velge å isolere veggen med tanke på lyd, men det er ikke nødvendig. Om man skal bygge om et soverom til to soverom har man krav til blant annet naturlig lys og rømning i begge rom. Les mer om hvilke krav du må følge på Byggteknisk forskrift (TEK 10) § 12–7. Krav til rom og annet oppholdsareal. Det å sette opp en lettvegg er i seg selv ganske enkelt, man står også veldig fritt til å endre dette så lenge alle krav blir oppfylt. Pris kan variere fra butikk til butikk. Kilde: Stian Halvåg Proffselger i Byggmakker Degernes.

– Er du på en visning der leiligheten virker utrivelig, er det kanskje mange som snur i døren. Men tenk på hva kan du gjøre for at den skal bli trivelig. Du kan komme langt med oppussing av overflater.

– Hvis du har kjøpt en lite attraktiv bolig uten å gjøre noe med den, kan det være vanskelig å selge den igjen. Det som trekker ned for deg, kan også trekke ned for andre.

3. Hvor viktig er plasseringen av boligen?

– Beliggenhet er veldig viktig. Tilgang på butikker og offentlig transport betyr mye. Sollys er generelt veldig viktig for nordmenn, fordi vi har så lite av det. Har man en vestvendt balkong kan man nyte solen når den dukker opp. En solrik balkong trekker prisen mye opp.

– Hvis man ser på de store byene som Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, vil det over tid være enklere å selge boligen fordi det under normale omstendigheter er flere kjøpere , og mer press i storbymarkedene.

– Beliggenhet trumfer alt. Unge vil bo sentralt, med urbane fasiliteter og gåavstand til kafé, kino og butikk. Barnefamilier tenker gjerne på barnehage, skole og friluftsliv. Unge mennesker bor i dag gjerne trangere for å bo sentralt i storbyen, mens barnefamilier vil ut av storbyen, og ha et større hjem. Eldre vil gjerne flytte fra hus til en lettstelt leilighet i gode bomiljøer med nærhet til butikker, tjenester og kollektiv transport.

– I Oslo er det nå stor etterspørsel etter mindre leiligheter. Da vil prisen øke fordi etterspørselen er større. I storbyene er det sentral beliggenhet som trumfer det meste. Folk aksepterer flere ulemper for å kunne ha fordelen ved å bo sentralt.

4. Hva er det folk ser etter når de er på visning?

– Det er veldig forskjellig. Teknisk standard og helhetsinntrykk av boligen er viktig for mange. Er man på utkikk etter hus er tomtegrensen viktig. Tilstand på vegger, og tak er viktig å kontrollere for å avdekke skader som kan koste mye å utbedre.

– Det er mange som sjekker sikringsskapet, og bruker nesen i kjeller og våtrom med tanke på om det kan være råte eller fuktskader. Vinduer er det også mange som ser på.

5. Hva kan man selv gjøre for å få en lite attraktiv bolig litt mer attraktiv?

– Jeg anbefaler å bruke litt penger på å oppgradere boligen. Boligen gir et helt annet inntrykk om finishen er god og tidsriktig, og det trenger ikke å koste så mye. Du kan slipe gulvet eller legge et nytt gulv selv. Og balkong, som nevnt.

– En peis kan bety mye for prisen, og det koster nødvendigvis heller ikke så mye å få innstallert. Det lønner seg ikke å pusse opp bad eller kjøkken, for her må du ut med så store summer at du ikke kan regne med å få igjen pengene ved et salg. Det kan imidlertid være lurt å gjøre justeringer på et eldre kjøkken, som for eksempel å bytte håndtak, legge fliser eller bytte benkeplater, mener Gjeving.