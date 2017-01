Disse lampene bør du ikke ha på barnerommet

Saken oppdateres.

– Tenk på tryggheten til barnet når du skal montere lamper på barnerommet, sier Thorbjørn Hoffstad, avdelingsdirektør for elsikkerhet i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Løse ledninger, for eksempel, skal festes godt for å unngå kvelningsfare, skriver Abito.no , Fædrelandsvennens boligsatsing. Og du bør i så stor grad som mulig, bruke lamper festet til veggen. Da unngår du at barna kan rive dem ned eller leke med dem.

– Og har du først lamper med løse ledninger, bør de plasseres minst en meter fra barnesengen eller lekegrinden, sier Hoffstad og oppfordrer samtidig alle til å være nøye med å følge advarsler og instrukser som følger med lampene.

Dropp høye, smale og ustø lamper

Små barnehender kan lett brenne seg på lamper og pærer som blir for varme. Spesielt dersom man har de tradisjonelle halogenpærene i lampene.

Elsikkerhet Norge advarer også mot å sette inn pærer som er sterkere enn det lampen er beregnet for.

Et problem er at det finnes høye, smale og dermed også ustø lamper på altfor mange barns nattbord. Husk at en lampe som kan velte, er en potensiell brannfelle, opplyser Elsikkerhet Norge om på sin nettside .

Derfor bør man aldri plassere lamper som kan velte eller falle ned, slik at lyspæren kan komme i kontakt med dyne, pute eller annet brennbart materiale.

– Bruk LED

Kurt Larsen, butikksjef Elektrotema, anbefaler LED-pærer til barnerom.

– Du får samme lyseffekten, men ingen varmeutvikling i pæren. Jeg ville nok ha brukt LED i alle lampene på et barnerom, sier han.

LED-teknologien, som har kommet med stormskritt de siste årene, har også en økonomisk fordel, ifølge Larsen.

– Det er faktisk billigere å bruke LED, for det bruker mye mindre strøm og pærene har en varighet som er ti ganger lengre enn vanlig lyspære, avslutter han.

Slik sikrer du lampene

Plasser lamper med løse ledninger minst en meter fra barnesengen eller lekegrinden.

Kontroller at løse ledninger er trygt festet til veggen og utenfor barnas rekkevidde.

Sørg for at skrivebordslamper og sengelamper, eller andre lamper som kan tas på eller dekkes til, har en lav overflatetemperatur.

Både halogenpærer og sparepærer er på vei ut av markedet, og i løpet av et par år, vil det trolig kun være mulig å kjøpe LED-pærer. Årsaken er skjerpede krav til energieffektivitet, satt av EUs økodesigndirektiv.

Kilde: Sikkerhverdag.no

Artikkelen er skrevet av Abito.no , Fædrelandsvennens boligsatsing.