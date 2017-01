Disse tolv husene får du for maks millionen: Hvis du flytter ut på landet

Saken oppdateres.

Det er fremdeles mulig å få seg hus til under millionen i Norge. Et hus langt utenfor byene riktignok, men like fullt hus.

Et søk på Finn gir 73 treff på eneboliger mellom 950.000 og én million kroner, og 313 treff mellom null og én million kroner. Det rimeligste huset er priset til 100.000 kroner – et renoveringsobjekt i Torsken i Troms.

De fleste meglerne vi kontakter forteller at boligene har ligget ute for salg en stund. En megler skriver «Hyggelig at noen interessert, men ikke skriv det, da.»

Med dagens boligpriser er det kanskje oppsiktsvekkende at kjøpesummen er cirka ti prosent av prisen for en median enebolig i Oslo, men Norges boligmarked er ikke ett marked. De regionale forskjellene er store .

Pris for median enebolig i noen av de største byene: (median bolig: Prisen på boligen som ligger midt på skalaen blant andre boliger, ikke gjennomsnittspris)

Oslo: 9,8 millioner kroner

Stavanger: 4,9 millioner kroner

Trondheim: 5,2 millioner kroner

Bergen: 4,9 millioner kroner

Kristiansand: 3,6 millioner kroner

OBS! Vi har ikke vurdert boligenes takstrapporter og egenmeldingsskjemaer eller grad av oppussingsbehov.

Tolv boliger for maks millionen:

1. Utsikt og stort hus

Pris: 990.000 kroner

Hvor: Tingvoll, Møre og Romsdal

Størrelse (primærrom): 174 kvm

Tomt: 466 kvm

Byggeår: 1938

Pris pr. kvadratmeter: 5689 kroner

Boligen kan bebos, men trenger generell oppussing og modernisering, ifølge megler Anbjørn Ulseth i DNB Eiendom.

– Huset har ligget ute fra 6. oktober i fjor og prisen er nok korrekt, men markedet er ikke under press. Det kan ta litt tid før de rette kjøperne kommer, sier Ulseth.

Prisen kan synes lav, mener han, men påpeker at huset ligger i en indre del av Nordmøre med liten vekst i arbeidsmarkedet, mye pendling og en del «forgubbing». Samtidig kommer flere unge tilbake, ny vei mot Sunndal står klar om noen år og bygdas ost «Kraftkar» ble nylig kåret til verdens beste .

2. Enebolig fra 50-tallet

Pris: 990.000 kroner

Hvor: Røros, Sør-Trøndelag

Størrelse (primærrom): 93 kvm

Tomt: 628 kvm

Byggeår: Rundt 1950–1955

Pris pr. kvadratmeter: 10.645 kroner

– Her har du en koselig enebolig med landlig beliggenhet og nærhet til flott natur i alle retninger, sier megler Yama Meskinyar i Aktiv Eiendom.

Boligen har vært oppgradert i senere tid, forteller han. Den er etterisolert, panel er skiftet, vinduer er skiftet og tak er skiftet. Meskinyar mener man får mye eiendom for pengene.

Huset har ligget ute siden midten av september i fjor, men Meskinyar har fått flere henvendelser og håper han får solgt innen påske.

3. Hus fra midten av 70-tallet

Pris: 950.000 kroner

Hvor: Tylldalen, Hedmark

Størrelse (primærrom): 160 kvm

Tomt: 4695 kvm

Byggeår: 1976

Pris pr. kvadratmeter: 5937 kroner

– Boligen er fra 1976 med normal slitasje. Den er stor og kan passe bra for en familie med sine fem soverom. Den ligger 20 kilometer sør for Tynset sentrum, sier megler Nils Helge Kirkbakk i Eiendomsmegler 1.

Et lignende hus på Tynset, nærmeste sted, ville kostet mellom 600.000 og én million kroner mer, anslår han.

– Og om en sammenligner med store byer får en jo enormt mye. Satt på spissen: Har du en hage på 4,6 dekar i byen er det vel bare å ringe en utbygger før en ringer for å si opp jobben, sier Kirkbakk.

Boligen har ligget ute for salg siden midten av september i fjor, forteller han. Det har vært folk innom, men ingen bud. Kirkbakk har troen på mer aktivitet når våren nærmer seg.

4. Hus 1,5 time fra Bergen

Pris: 1.000.000 kroner

Hvor: Høvik, Eidslandet, Hordaland

Størrelse (primærrom): 145 kvm

Tomt: 6990 kvm

Byggeår: 1920

Pris pr. kvadratmeter: 6896 kroner

– Her får man en enebolig med anneks i tillegg, som kan innredes og brukes som gjestehus om ønskelig, sier megler Alexander Danielsen i Estate Eiendomsmegling Bergen.

Boligen ble bygget for snart hundre år siden, i 1920, men ble oppgradert og fikk påbygg på 80-tallet.

– Selv om boligen nok trenger å pusses opp for å tilfredsstille dagens krav til standard, er den fullt beboelig og har da også vært det frem til for cirka ett halvt år siden, sier Danielsen.

– Eiendommen har en tomt på totalt 6990 kvadratmeter. Med en kvadratmeterpris på 6896 kroner får man mye for pengene.

Boligen har ligget ute i cirka tre og en halv måned, men det tar lengre tid å selge boliger som ligger landlig til, ifølge megleren. Han er imidlertid ikke i tvil om at boligen vil finne sin eier.

5. Time unna Oslo

Pris: 950.000 kroner

Hvor: Åsvang, Hedmark

Størrelse (primærrom): 90 kvm

Tomt: 508 kvm

Byggeår: 1850

Pris pr. kvadratmeter: 10.555 kroner

Eneboligen ligger i et område med spredt boligbebyggelse, cirka to mil utenfor Hamar og en drøy time fra Oslo, forteller megler Helge Hågensen i DNB Eiendom.

– Området for øvrig er stille og rolig med flotte tur- og friluftsområder sommer og vinter. Fra eiendommen er det en kort kjøretur til Romedal sentrum, hvor man finner alt man trenger til det daglige, sier Hågensen.

Huset har ligget ute for salg siden lille julaften. Hågensen tror boligen vil selges relativt raskt fordi prisklassen treffer veldig mange.

6. Satt ned 200.000 kroner

Pris: 1.000.000 kroner

Hvor: Øvre Årdal, Sogn og Fjordane

Størrelse (primærrom): 65 kvm

Tomt: 862 kvm

Byggeår: 1989

Pris pr. kvadratmeter: 15.384 kroner

Boligen fra 1989 er på ett plan og overflatene er fra samme år.

Den har ligget ute for salg siden vinteren 2014/2015 og prisen er satt ned.

– Etter det har det vært økende interesse, men fortsatt intet salg, sier megler Torleiv Lægreid i Garanti Eiendomsmegling Indre Sogn.

7. Hus fra 1950 i Telemark

Pris: 980.000 kroner

Hvor: Rjukan, Telemark

Størrelse (primærrom): 136 kvm

Tomt: 421 kvm

Byggeår: 1950

Pris pr. kvadratmeter: 7205 kroner

– Generelt får man mye for penge her i Tinn kommune, da boligprisene her er langt lavere enn mange andre plasser i landet. Dette har også ført til at stadig flere utenfor kommunen viser interesse for boliger her, sier megler Sindre Tjønn i Aktiv.

Det er ikke boplikt i Tinn kommune, så noen boliger selges til folk som bruker dem som fritidsbolig, forteller han.

– Når det gjelder hvor lang tid det tar å selge boligen er det vanskelig å si. Generelt må man påregne noe lengre tid enn i mer sentrale strøk, men enkelte boliger blir også solgt kjapt. Det er imidlertid store variasjoner og derfor vanskelig å si noe helt generelt om dette, sier Tjønn.

– Det er ikke «Oslo-tilstander» her, så da kan det gjerne ta noe lengre tid.

8. Hus ved vannet

Pris: 990.000 kroner

Hvor: Drangedal, Telemark

Størrelse (primærrom): 99 kvm

Tomt: ikke oppmålt, cirka 6179 kvm

Byggeår: 1939

Pris pr. kvadratmeter: 10.000 kroner

– I Drangedal generelt er det veldig hyggelige priser for kjøper. På denne aktuelle eiendommen får du utrolig mye for pengene, sier megler Kjersti Aasgaard i Aktiv.

Boligen har ikke høy standard, men er fullt beboelig, og slik sett innflyttingsklar, forteller hun.

– Jeg er overrasket over at eiendommen enda ikke er solgt. Trolig selger vi denne senest til våren, sannsynligvis før, sier Aasgaard.

9. 18 mil til hovedstaden

Pris: 980.000 kroner

Hvor: Rena, Hedmark

Størrelse (primærrom): 114 kvm

Tomt: Ikke oppgitt

Byggeår: 1954

Pris pr. kvadratmeter: 8596 kvm

– Nærområdet byr på store friarealer med mulighet for turer, fiske og jakt, sier megler Siv Kerstin Berg i DNB Eiendom

Hun mener man får et bra hus for pengene.

– Gjennomsnittlig omsetningshastighet for postnummer 2450 ligger på 103 dager for enebolig. Det har vært noe interesse for eiendommen nå etter jul så jeg har tro på at den blir solgt relativt raskt, sier Berg.

10. Enebolig med tre mål tomt

Pris: 1.000.000 kroner

Hvor: Drevsjø, Hedmark

Størrelse (primærrom): 103 kvm

Tomt: 3085 kvm

Byggeår: 1959, renovert 1987

Pris pr. kvadratmeter: 9708 kroner

– Man en helt enkel bolig som man fint kan bo i. Det er en bolig fra 1959 på 103 kvm som er blitt noe modernisert, sier megler Thomas Rusten i Eiendomsmegler 1.

For å få boligen opp til dagens standard vil det kreve noe mer modernisering, mener Rusten.

– Det er vanskelig å anslå hvor lang tid det vil ta å selge denne boligen. Den har ligget ute siden november 2016, sier Rusten.

11. Utsikt til Glomma

Pris: 990.000 kroner

Hvor: Elverum, Hedmark

Størrelse (primærrom): 90 kvm

Tomt: 1585 kvm

Byggeår: 1964

Pris pr. kvadratmeter: 11.000 kroner

– Boligen holder en enkel med grei standard og det er ikke noe problem å bo der slik den fremstår i dag, megler Thomas Rusten i Eiendomsmegler 1.

Om man ønsker å bo litt landlig er dette et ypperlig eiendom å kjøpe, mener Rusten.

– Boligen er godt vedlikeholdt og man har det man trenger på én etasje. Hvor lang tid det vil ta å selge boligen er vanskelig å svare eksakt på. Den har ligget ute et års tid, sier Rusten.

12. Hus med stor tomt

Pris: 980.000 kroner

Hvor: Hynnekleiv, Aust-Agder

Størrelse (primærrom): 115 kvm

Tomt: 16.781 kvm

Byggeår: 1946

Pris pr. kvadratmeter: 8521 kroner

– Eiendommen har vært benyttet som en fritidsbolig for selger, ettersom det ikke er boplikt i kommunen, sier megler Thomas Noddeland i Meglerhuset Arendal.

Interessen for huset har vært god i senere tid med flere privatvisninger og et bud på 780.000 kroner, forteller han.

– Mye tyder derfor på at eiendommen kan bli solgt i nærmeste fremtid, sier Noddeland.