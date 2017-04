Du bruker sannsynligvis for mye såpe når du vasker vinduene

Saken oppdateres.

Bruker du mye såpe når du vasker? Det er en feil mange nordmenn gjør, mener Line Mercedes Åramnes.

Hun er leder for kvalitet og opplæring i vaskeselskapet Citymaid. Har du en bøtte med ti liter vann trenger du kun tre milliliter med såpe, forklarer hun.

Du trenger bøtte og flere kluter. Ha gjerne noen ekstra kluter under bøtten så du slipper vannsøl på gulvet. Spesielt hvis du har parkett.

Bruk alltid forvasker

Hvilken vaskemetode er best? Vi har tidligere vasket fem skitne vinduer med fem ulike metoder/vaskemidler. Nylonvask, Jif vindusystem, salmiakk og Zalo, eddik og vann og kun vann .

Åramnes anbefaler å bruke oppvasksåpe i vannet og bruker alltid forvasker.

– Har du ikke forvasker, kan du bruke en svamp. En svamp fungerer like bra, men vær forsiktig med skuresiden for den kan ripe opp vinduet. Du kan også bruke glassklut.

Det er lett å bli for ivrig og ta for hardt i når man vasker vinduene, erfarer Åramnes.

Dette trenger du for å vaske vinduet:

Bøtte med lunkent vann

Oppvasksåpe

Mikrofiberklut

Glassklut

Forvask

Nal

Klikkskraper

Skjolder er tegn på for mye vann

Etter en runde med forvaskeren og nalen bruker Åramnes glassklut til å tørke vinduet.

Deretter mikrofiberklut til å tørke vinduskarmer og området rundt vinduet.

Har du opplevd at nalen legger igjen en stripe vann etter seg?

– Dersom det renner mye vann ned fra nalen, kan du følge den med en glassklut for å unngå vannsøl. Ellers anbefales det å skumme opp såpen slik at den henger best mulig på glasset. Skjolder er et tegn på at det blir liggende for mye vann på vinduet, sier hun.

Ikke vask vinduet i direkte sollys

Det er ikke lurt å vaske et vindu i direkte sollys, mener Elisabet Høye, journalist og forfatter av vaskeboken «Ren glede».

– Det er heller ikke en fordel at det er for varmt. Da vil vinduet tørke fort og det blir lett skjolder. Vasker du vinduet i minusgrader, vil vannet fryse fast i vinduet. Et triks er å ta litt rødsprit eller vindusspylervæske i vaskevannet. Våren er perfekt for vindusvask, sier Høye.

Frykter du vindusvasken? Det er du ikke alene om. Vindusvask er ofte et tiltak, mener Høye.

Hvor ofte bør man vaske vinduene?

– Det kommer an på om du bor i byen eller på landet. Mye trafikkstøv vil for eksempel gjøre at vinduene blir fortere møkkete. For de fleste holder det å vaske to til fire ganger i året, gjerne vår og høst. Vårsolen er god på å avsløre møkkete vinduer, så våren er høysesong for vindusvasking, forteller Høye.

Slik vasker du vinduet:

1. Begynn med å helle lunkent vann i en bøtte. Vannet skal være på rundt 37 til 38 grader. Er vannet for varmt vil det drepe virkestoffene i såpen. Bruk gjerne hansker om du har såpe i vannet.

Sørg for at klutene du bruker er rene. Når du vasker vinduet, kan du bruke Zalo, Renax eller andre type oppvasksåpe. Det viktigste er at såpen skummer. Det er lurt å skifte vannet ofte.

2. Dypp forvasken i det lunkne vannet og dra over vinduet. Pass på at det ikke er for mye vann på forvasken. Det viktigste er å få nok såpe på kluten når du skal vaske og at såpen henger igjen på vinduet. Er vinduet svært skittent, er det lurt å ha såpe på flekken og la såpen trekke seg inn.

Du kan bruke vindusspylervæske i stedet for salmiakk, det tar de vanskeligste flekkene.

3. Bruk nal. Etter du har gått over vinduet med forvaskeren bruker du nalen. Her er det ulike teknikker. Du kan dra nalen i et slags åttetall over vinduet eller dra den fra topp til bunn.

Åttetallsdrag fungerer godt på store, vide vinduer, mens smale vinduer ofte blir best med rette drag.

4. Opplever du at nalen lager lyd? Det kan være tegn at det for lite vann på vinduet, eller at gummien i nalen er for hard og må skiftes. Når du har gått over med nalen, tørker du bort eventuelle vannrester fra vinduet med en ren og tørr mikrofiberklut. Deretter tørker du vekk vann fra vinduskarmen.

5. Skitne kluter. Bytt ut møkkete kluter med rene underveis. Bruk gjerne noen kluter utvendig og noen kluter innvendig. Rutene er gjerne mye mer møkkete utvendig, blant annet med støv og grus. Pass på så glasset ikke ripes opp.

6. Krevende flekker. Fugleskitt eller lignende flekker kan skrapes bort med en klikkskraper. Kjøp en skraper med avtagbart blad. Da kan det byttes ut når bladet blir slitt. Vær forsiktig når du bruker skrapen.

Steg for steg-beskrivelsen er fra Line Mercedes Åramnes fra Citymaid.

Kilde: Elisabet Høye