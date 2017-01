Eksklusivt hjemmehotell: Solgte alle møblene for å få hotellfølelsen hjemme

Saken oppdateres.

I juli i fjor flyttet Camilla Wiermyhr og familien inn i den nybygde tomannsboligen i Bærum.

De har innredet med dype sofaseter i mørkeblått og grått, svarte bord, masse store puter, pledd, tykke silkegardiner, store lykter og blomsterpotter i gull og kobber.

Det er mellomgrå vegger i alle tre etasjene, med ulike fargenyanser på soverommene. Store speil og vatterte sengetepper fullender stilen.

– Jeg ville skape litt hotellfølelse. Og med et så moderne og minimalistisk bygg ønsket vi en varm og lun innredning, sier Wiermyhr.

Familien solgte absolutt alle møblene fra det forrige huset sitt, unntatt spisestuebordet. Det ble sendt til møbelsnekker for å slipes ned og beiset svart.

Vinduene går fra gulv til tak, og glass-skyvedører er installert i alle soverommene som går ut til terreng. En gasspeis varmer opp stua.

– Det blir mye søl og støv med vanlig peis. Denne varmer mer enn godt nok, og er vakker å se på, forteller hun.

Gull, kobber, messing

De har valgt svarte flater på kjøkkenet, Corian benkeplate, eikegulv, glassrekkverk i trappen og ute.

– Det var viktig for oss å velge materialer med veldig god kvalitet på de store tingene, som vinduer, parkett og fliser, sier Wiermyhr.

Møblene er fra eksklusive møbelforretninger som blant annet Slettvoll og Italian House.

Et par svarte stoler med messinginnslag, fra Eichholtz, peker seg ut.

– Alle som er innom, kommenterer dem. Det er jo morsomt å ha noe som ikke er helt A4, sier hun.

Gull- og kobberfarger på puter og lysholdere bidrar også til et glamorøst uttrykk.

– Jeg er blitt mer og mer glad i gull og kobber. For noen år siden syntes jeg det var altfor glam, sier hun.

Et stort, luftig baderom som går under navnet «sparommet», er det også blitt plass til. Der er det gyllenbrune fliser i dobbeltdusjen, og et badekar er plassert nesten midt i rommet.

Wiermyhr har selv stått for innredningen, og innrømmer en over middels interiørinteresse.

– Det har vært mange turer til interiørbutikker, og mye nettsøk. Det har tatt mye tid. Til slutt ga mannen min opp, og sa: Du ordner dette.

Hun er da også blitt svært fornøyd med resultatet.

– Særlig med at det går en rød tråd gjennom hele huset. Vi har vært tro mot stilen og fargevalget, som gir et helhetlig inntrykk, sier hun.

Fra stua kan de gå ut på den romslige terrassen og skue utover Bærum.

– Det var utsikten vi falt for, sier hun.

Dreieskive i garasjen

At de ikke hadde garasje der de bodde før, var hovedårsaken til at de ville flytte.

Nå deler de en 110 m² stor garasje med naboen. I midten av den er det montert en rund dreieskive.

Bilen kjører ned en kort, bratt bakke, kommer inn i garasjen og opp på dreieskiven, så kan Wiermyhr trykke på en fjernkontroll i bilen, og dreieskiven snurrer bilen rundt til riktig posisjon.

Så er det bare å rygge den på plass.

– Vi visste ikke at det fantes, men det er utrolig praktisk, sier Wiermyhr.

Dreieskiven kom opp som en mulighet fordi garasjen ikke tilfredsstilte kravet om fire biloppstillingsplasser ved siden av hverandre.

Sensorer sørger for at den stopper automatisk hvis det er fare for at bilen skraper borti veggen eller hvis det skulle komme barn løpende.

Med dreieskiven på plass ble det plutselig plass til et garasjeverksted også, der mannen i huset kan boltre seg med verktøy og prosjekter.

Tømmerbolig til Kautokeino

I juli flyttet familien inn i den ene delen av tomannsboligen.

Der skal de etter planen bo ett år før de selger og flytter inn i den nesten identiske naboboligen, og slik slipper skatt på fortjeneste av salget av den første delen.

Opprinnelig sto det et tømmerhus på tomten. Det ble demontert, solgt og fraktet til Kautokeino.

En polsk arkitekt tegnet en H-formet tomannsbolig, som så ble videreutviklet og tilpasset av en norsk arkitekt med kjennskap til norske byggeregler.

Detaljprosjekteringen ble imidlertid overtatt av utbyggeren Provest, som ekteparet valgte fordi de bygger i Ytong, en type porebetong der det dannes millioner av luftporer under produksjonen.

– Når vi hadde bestemt oss for at vi ville ha et murhus, virket det som et godt og miljøvennlig materiale, sier Wiermyhr.

Ytongen fordrer heller ikke isolasjon i veggene eller vedlikehold utvendig, der den er pusset med gjennomfarget, grå sluttpuss.

Huset er formet så det skulle gå inn i terrenget. Men på grunn av den bratte skråningen måtte entreprenøren støpe en tre meter tykk støttemur under huset.

Først sa imidlertid kommunen nei til den H-formede tomannsboligen med 300 m² til rådighet i hver enhet.

– Da våknet advokaten i meg, da måtte vi bare vise muskler, sier Wiermyhr, og råder folk til å tørre å ta diskusjoner med saksbehandlerne.

– Man skal ikke være så redd for å si imot kommunen, så lenge man har relevante og saklige argumenter, sier hun.

Slik kan du få hotellstilen hjemme

Ifølge Bjørg Owren, administrerende direktør i Informasjonskontoret for farge og interiør (IFI), har hotellstilen en varme og lunhet mange nå lengter etter. Hun betegner stilen som estetisk og sanselig behagelig.

– Den er ikke prangende, men har en tydelig signatur av kvalitet og det litt eksklusive, sier hun.

Stikkord er elegant, lunt og hyggelig – og tidløst, men samtidig moderne.

– Møbler, tekstiler og farger har tyngde, volum og mykhet. Atmosfæren er lun. Varme farger balanseres godt med kjølige aksenter, for å beholde elegansen. Det må ikke bli så lunt at det gror sammen og kjennes klamt. Klangen i rommet er dempet, takket være mye tekstiler, i møbler, gardiner og tepper.

Stilen kan ha mange navn:

– Kontinental, fasjonabel, tidløs elegant eller klassisk moderne. Navnet er ikke så viktig, det er stemningen som er viktig, sier hun.

Hvis du ønsker hotellstil hjemme, er det bare å kvitte seg med forkjærligheten for det hvite, lette og glatte med en gang.

– Her er det farge på veggene, gjerne dype svartaktige nyanser. Tapet med taktil overflate som gir veggen en dybdevirkning passer fint. Polstrede møbler. Lange, forede gardiner. Myke tepper og store puter. Vekk med smånips, de tingene du liker samles i stilleben – men ikke på hvert eneste bord og hylle. Puter i taktile materialer, de glatte og flate innslagene er kontrast til det myke og taktile. Velur er den store slageren på tekstiler for tiden og passer perfekt her. Kan brukes både i møbler og gardiner, tipser Owren.