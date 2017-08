«El-overfølsomme» slipper å få installert smarte strømmålere

Smarte strømmålere

De nye strømmålerne betyr et farvel til manuell strømavlesning. Målerbyttet vil bli kostnadsfritt, det er nettselskapene som har ansvaret for å gjennomføre og bekoste skiftet. Men regningen må forbrukerne regne med å ta en del av over nettleien.

Nye målere betyr bedre informasjon om eget kraftforbruk og mulighet til å bruke strøm på en mer effektiv og miljøbesparende måte. I alle fall i teorien. Det snakkes gjerne om en reduksjon i energiforbruket på opptil 20 prosent.

De automatiske målerne gir en helt ny mulighet til å spare penger ved å utnytte prisvariasjonene gjennom døgnet. I den grad man klarer det. Men sparepotensialet til tross, det er fortsatt slik at det generelle prisnivået på strøm avgjøres av flere forhold. Redusert forbruk er uansett et godt sted å begynne for å krympe strømregningen.

Din nye strømåler er ikke bare automatisk, den kan også være smart. Hvor smart, er opptil netteierne og tjenesteleverandørene. Mulighetene er mange, og det snakkes om smarte målere som plattform for både smarthus og velferdsteknologi selv om forutsetningene og ønskene vil variere for ulike strømleverandører og kommuner.

Kilde: Fem ting du bør vite om smarte strømmålere