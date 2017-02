En drømmehytte på 42 kvadrat: - Uten store midler fremstår nå hytta som koselig, intim og sjelfull

Saken oppdateres.

En annonse lokket henne på visning til Berdalsbru, 15 minutter sør for Hovden i Aust-Agder. Vel fremme tok det ikke lang tid før hun hadde bestemt seg for at denne hytta ville hun ha.

– Jeg hadde vel nesten bestemt meg før jeg i det hele tatt hadde vært på visning. Jeg falt for både hytta og beliggenheten, sier Moseid.

Hun ønsker oss velkommen inn til sin 42 kvadratmeter store ladestasjon. For det er opp hit 37-åringen reiser når hun skal slappe av og kose seg.

– Jeg er her så ofte jeg kan. Nesten hver helg reiser jeg opp, sier hun.

Det er snart fem år siden 37-åringen ble hytteeier. Utgangspunktet for hyttekjøpet var egentlig hun hadde lyst til å ha et prosjekt å holde på med.

– Jeg både bor og jobber i byen, og så var jeg lei av å sitte på kafé, ler hun.

Hun synes heller ikke det var så stas å be med seg selv når andre dro på hytta i helger og ferier, så hun fant ut at hun fikk skaffe seg sin egen plass.

Liker oppussing

Hytta er bygget tidlig på 70-tallet, og de tidligere eierne hadde tatt godt vare på den. Både tak og kledning var i god stand.

Men innvendig var den mindre imponerende da Randi tok over.

– Den var velholdt og men alt var furu. Dermed var det fritt frem for å sette sitt eget preg på den.

Hun startet oppussingsarbeidet den første helgen, og hver helg fra oktober til desember var det oppussing det dreide seg om. Målet var å gi den et mer moderne preg uten at det skulle gå for hardt utover lommeboken.

– Jeg synes resultatet er blitt bra. Uten store midler fremstår nå hytta som koselig, intim og sjelfull, mener Moseid.

Hun synes mye av sjelen ligger i de 100 år gamle plankene fra farfarens gamle hus som både er blitt til spisebord, benk og benkeplate på badet.

– Det har vært timevis med pussing og sliping, men absolutt verd det, sier hun.

Hytta er det et fint sted å trekke seg tilbake. Rundt hytta er det godt med boltreplass. Med en over 1,6 måls toms kan Randi forflytte seg rundt etter behov og vær.

Ikke minst ligger den i god avstand til de andre hyttene. Det var nemlig ett av kravene Randi hadde da hun skulle kjøpe hytte.

– Jeg ville den skulle ligge alene, og oppussingen måtte ikke omfatte store ting som å bytte tak og kleding. Så måtte det være kjørevei helt inn til hytta, og aller helst strøm. Alle kravene ble oppfylt.

Det enkle er best

Randi er opptatt av at hun skal klare det meste selv på hytta, så med egen motorsag feller hun trær og hugger ved selv.

– Det har vært litt av greia for meg, at jeg ikke skal behøve å ha hjelp til alt mulig. Det er gøy å kunne fikse det meste selv, og jeg liker å ha noe å holde på med her oppe.

Siden det ikke er innlagt vann på hytta må hun også frakte med seg vann. Men for 37-åringen er ikke det noe problem. Det er faktisk noe av sjarmen.

Så når hun byr opp til hyttetur med venner, er det nettopp dette hun frister med. Det er det enkle ved hyttelivet som tiltaler henne og hun ønsker ikke å ha det på noe annet vis.

Skulle trangen til en dusj bli for stor etter noen svette skiturer bytter hun gjerne noe gjærbakst mot en god og varm dusj.

– Alle vet at hvis de inviterer meg på besøk her oppe, har jeg alltid med meg sjampo og håndkle.

37-åringen innrømmer at det kanskje kan virke råflott å kjøpe egen hytte på fjellet. Men med denne hytten er utgiftene minimale.

Trenger ikke innlagt vann

− Siden jeg ikke er koblet til vann og kloakk har jeg ingen kommunale avgifter. Jeg trenger heller ikke ha på strøm når jeg ikke er her, for det er ingenting som kan gå i stykker, sier hun.

For å koble seg til vann er uaktuelt for Randi. For de hundretusenene hun anslår at det koster å legge inn vann, er det så mye annet spennende hun kan gjøre i stedet.

Hytta har minimalt med lagringsplass.

– Så neste prosjekt er å bygge en smørebu, slik at skiene kan flyttes fra veggen i stua og motorsagen kan slippe å ligge under sengen, sier hun.

37-åringen har gjerne med gjester på hytta. Derfor har det vært viktig å utnytte plassen, og spesielt kjøkkenet ble prioritert.

Opprinnelig besto det av noen små skap, lite benkeplass og en liten komfyr. Med mer benkeplass, stekeovn, og en ordentlig kaffemaskin går det nå fint å stelle i stand middag for mange her.

Og selv om hun er uten vann, og må vaske opp, er det aldri snakk om å ta i bruk papptallerkener og engangsbestikk.

– Nei, nei, sånn kan jeg ikke ha det. Akkurat på de tingene skal vi ha det akkurat som hjemme, sier Moseid.

Trenger ikke innlagt vann

− Siden jeg ikke er koblet til vann og kloakk har jeg ingen kommunale avgifter. Jeg trenger heller ikke ha på strøm når jeg ikke er her, for det er ingenting som kan gå i stykker, sier hun.

For å koble seg til vann er uaktuelt for Randi. For de hundretusenene hun anslår at det koster å legge inn vann, er det så mye annet spennende hun kan gjøre i stedet.

Hytta har minimalt med lagringsplass.

– Så neste prosjekt er å bygge en smørebu, slik at skiene kan flyttes fra veggen i stua og motorsagen kan slippe å ligge under sengen, sier hun.

37-åringen har gjerne med gjester på hytta. Derfor har det vært viktig å utnytte plassen, og spesielt kjøkkenet ble prioritert.

Opprinnelig besto det av noen små skap, lite benkeplass og en liten komfyr. Med mer benkeplass, stekeovn, og en ordentlig kaffemaskin går det nå fint å stelle i stand middag for mange her.

Og selv om hun er uten vann, og må vaske opp, er det aldri snakk om å ta i bruk papptallerkener og engangsbestikk.

– Nei, nei, sånn kan jeg ikke ha det. Akkurat på de tingene skal vi ha det akkurat som hjemme, sier Moseid.