Etter ett år og flere visninger hver uke fant Lene drømmeleiligheten

Det var den romslige uteplassen som overbeviste Lene Svendsen da hun var på visning på Hånes i Kristiansand for snart ett år siden.

For innendørs var leiligheten en helt annen historie.

– Kjøkken og bad var forholdsvis nytt, men resten av leiligheten var ikke helt etter min smak, sier Svendsen.

Så potensial

Men 53-åringen var imidlertid ikke redd for å måtte gå grundig til verks, og så fort potensial i den 67 kvadratmeter store leiligheten i blokka.

– Når jeg kommer inn et nytt sted, har jeg en evne til å se bort fra alt som er der. Jeg ser med en gang om det er potensial til å få det som jeg vil, og hvor jeg vil ha tingene mine, sier Svendsen.

Heldigvis innebar oppussingen for det meste maling, og små justeringer, før Lene kunne flytte inn tidlig på sommeren.

– Uteplassen her er vel det jeg er aller mest fornøyd med. Terrassen er på nesten 40 kvadrat, og jeg har til og med en liten innebygd utestue hvor jeg kan sitte hele året, sier hun.

For det var nettopp uteplassen som var avgjørende da Lene flyttet til Hånes.

Etter 27 år i samme hus, med en diger hage og stor boltreplass, var det mye som skulle stemme.

– Jeg er nok en type som ofte legger merke til løsninger og interiørvalg når jeg besøker noen. Hvis jeg ser noe jeg synes er spennende, noterer jeg det gjerne bak øret, og ser jeg noe jeg ikke synes er så spennende tenker jeg ofte på hvordan jeg ville løst det, sier hun.

– Ting jeg er glad i

Lene har så lenge hun kan huske vært opptatt av interiør. Moren hennes drev i mange år interiørbutikk hvor også Lene tidligere har hjulpet til.

Men trender er hun imidlertid ikke så veldig opptatt av.

– Jeg er ikke sånn som kjøper ting fordi det er på mote eller i trendbildet akkurat nå. Jeg trives aller best når jeg omgir meg med ting jeg liker og er glad i, så spiller det liten rolle om det er siste skrik eller ikke, sier hun.

Så når Lene flyttet fra eneboligen var det derfor viktig at hun kom til et sted hvor hun fikk plass til favoritt-tingene sine.

Å kjøpe masse nytt var nemlig ikke noe alternativ.

– Jeg har jo mye tunge, store møbler, og i en sånn liten leilighet var det ikke gitt at det skulle passe inn. Men det føler jeg det gjør. Jeg stortrives i min lille hule, sier hun.

Lene vet ikke hvorfor hun kaller hjemmet sitt for sin lille hule, men hun tror kanskje det har noe med å gjøre at hun alltid får en god følelse når hun kommer hjem.

– Jeg har funnet meg så til rette her, og trives virkelig. jeg har fått det lunt og koselig, noe som gjør at jeg alltid gleder meg til å komme hjem.

Mange visninger

Det var nemlig ikke gitt at Lene skulle finne en leilighet hvor hun kom til å trives så bra.

I over ett år var hun på flere visninger i uken, uten at drømmeleiligheten ble hennes.

– Det var jo nesten sånn at man begynte å gi opp. Enten var det for dyrt, for mye å gjøre, eller så var det ikke helt som jeg kunne tenke meg, sier Lene om de mange visningene hun var innom.

Men da hun kom til blokken i Riskeveien på Hånes, slo heldigvis godfølelsen inn.

– Jeg var nok litt redd for at det skulle bli for lite, men det har jeg egentlig ikke tenkt noe over. Jeg har masse besøk her, både av venner, barn og barnebarn, og jeg får aldri følelse av at det er for lite, sier hun.

Selv om Lene er svært interessert i interiør, og snapper med seg ideer fra både reiser og interiørmagasiner, klarer hun ikke helt definere sin egen stil.

– Jeg vet egentlig ikke om du kan kalle det noen stil. Jeg har egentlig bare et hjem med alle tingene jeg liker og som betyr noe for meg. Noen rød tråd finner du egentlig ikke her, avslutter hun.