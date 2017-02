Annonse for ettroms sett 108.000 ganger på få dager: – Dette er en elsk- eller hat-leilighet, tror jeg

Saken oppdateres.

– Kunden tar det humoristisk, men det kunne slått begge veier. Dette er en elsk- eller hat-leilighet, tror jeg, sier megler Jarle Korgerud i DNB Eiendom.

Ettromsleiligheten på Jessheim er sett av mer enn 108.000 stykker på Finn på et par dager.

Det første bildet i annonsen viser en ganske anonym blokk. Bildene videre kan forklare den enorme interessen. Leiligheten er innredet i en glamorøs shabby chic-aktig stil med pels, blanke flater, tapeter, glitter og stein på flere av veggene.

Kjøkkenet er knallrødt og blankt med røde detaljer på alt fra gardiner, kjeler, krydderkverner og gryter. Selv blandebatteriet er rødt.

– Jeg synes det er helt OK. Interiøret er min stil. Men det er et sjokk for meg også, skriver selger Krystyna Maria Mroz om stilen og oppmerksomheten til oss på sms.

Årets mest sette?

– Annonsen har fått helt vanvittig mange visninger. Den ligger an til å bli årets mest sette, sier Kristine Eia Kirkholm, PR- og informasjonsansvarlig i Finn.

I fjor toppet en New York-aktig designleilighet på Tøyen statistikken med nesten 500.000 visninger og det såkalte Pippi-huset i Horten med nesten 285.000 visninger.

2015s mest sette bolig ble et småbruk til 9,9 millioner kroner på Krogset i Møre og Romsdal med 368.593 visninger.

Megler Korgerud var ikke forberedt på oppmerksomheten, men hadde en anelse om at leiligheten kunne bli en «snakkis».

– Jeg har jobbet med dette siden 1999, dette er ny rekord for meg, sier Korgerud.

Han forteller at selger har pusset opp hele leiligheten, og at den i utgangspunktet ser bra ut.

– En mann skal se den i kveld. Han er nyskilt og syntes den var råtøff. Han ville gjerne ha alt inventar, sier Korgerud.

Rundt 30 stykker har lastet ned prospektet, forteller han og innrømmer at han er spent på hvor mange som kommer på visning.

– Jeg tror ikke folk drar til Jessheim for å se på leiligheten, men det kommer nok lokale interessenter.

Flere delinger på Facebook – flere mulige kjøpere?

– Jo flere greie venner du har, jo flere når du ut til med boligen, sier Cecilie Staude, høyskolelektor ved Institutt for markedsføring på BI.

– Boligen er nok en type mange er interessert i, også er den mye delt. For å få så mye spredning av en ordinær leilighet på Jessheim har man fått mye drahjelp i sosiale medier. Når du skal selge en leilighet handler det om å nå ut til så mange som mulig. Jeg kan ikke se noe negativt med det, sier Staude.

Hun tror annonsen kan ha blitt så populær også fordi Jessheim er et populært område og fordi leiligheten skiller seg ut i mengden av ettromsleiligheter.

– Det er en overkommelig pris, og alle kjenner en 20-åring de kan dele annonsen med, sier Staude.

Delinger av annonser på Facebook utfordrer tradisjonelle meglere, mener hun. Folk nærmest selger boligen sin på Facebook.

– Folk deler annonsene sine med venner og så deler vennene annonsen videre. Hjelper det på salget?

– Det kan være. I bunn og grunn tror jeg de fleste som er på jakt leter på Finn. Finn er nok fremdeles den aller viktigste markedsplassen for kjøp og salg av boliger. Samtidig kan du nok fange opp noen som i utgangspunktet ikke er på boligjakt, men som likevel kan bli interessert i å kjøpe, sier Staude.

