Få hjelp i nettprat: Gjør du de typiske hagetabbene?

Send inn dine spørsmål om hage i nettpraten litt lengre ned i saken.

Still spørsmål om planter, gress, blomster, bed, trær eller annet du lurer på om hage.

Hageekspert og gartner Marianne E. Utengen svarer på nettpraten tirsdag kl. 13. Utengen jobber som gartner i Hageselskapet og redaksjonsmedarbeider i tidsskriftet Norsk Hagetidend.

Mange stiller for høye krav til seg selv når det kommer til hage, mener Utengen.

– Vi er opptatt av at det skal gå fort i hagen, og at det skal være perfekt. Det er grisete med jord, og det blir ikke perfekt når du har nesen for nære – ta tre skritt tilbake, sier Utengen.

Dette er vanlige hagetabber, ifølge Utengen:

– Man kjøper massevis av dyre planter uten å tenke gjennom om de passer i hagen. Ofte er de ikke herdige nok (overlever ikke vinteren) eller de vil ha sol og du har bare skygge.

– Vi lager for små blomsterbed med for puslete planter – man må stå rett ved for å se dem.

– Man kjøper altfor små potter og krukker. Det er bedre med én kjempestor enn tre små.