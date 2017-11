Fant drømmestedet med atelié og galleri: - Vi la merke til dette stedet og tenkte «for en plass!»

Ap lå an til et surt nederlag i viktig byutviklingssak - men så snudde MDG

Vinden rusker i trærne i den store hagen som omgir det trivelige sveitserhuset på øya i havgapet. I den lille bygningen ved siden av sitter illustratør, billedkunstner og barnebokforfatter Lisa Aisato og arbeider i sitt relativt nye atelié mens hun lytter til podkast.

– Mannen min vokste opp på denne øya. Faren hans bor her, og det var på besøk hos ham i påsken at vi la merke til dette stedet og tenkte «for en plass!», forteller Aisato.

– Einar husket en gjengrodd og eventyrlig hage fra han var liten, og vi snek oss bort for å kikke litt nærmere på stedet, innrømmer hun.

Jeg vil helst bare være her ute på øya

Skjebnebestemt

Aisato og Børresen bodde opprinnelig på Kråkerøy i Fredrikstad. Der hadde de et koselig hus med hage og et uthus som de hadde planer om å gjøre om til atelié.

Lisa Aisato var blitt en familiebedrift og arbeidsplass for to – så de trengte mer plass.

Da planene ikke gikk gjennom med ombyggingen av uthuset, ble den nye planen å jevne det med jorden og sette opp et moderne arkitekttegnet bygg.

Paret hadde tegningene på plass og alt var klart, inntil noe pussig skjedde.

– Samme dag som vi hadde lusket rundt i hagen på det fine stedet vi hadde merket oss, oppdager vi at det ligger ute på Finn.no. Først ble vi helt paffe, men tenkte at dette måtte jo bare være meant to be. Her var alt vi trengte klappet og klart, med bestefar rett borti gaten, forteller Aisato.

De fikk ordnet en privat visning og var i ekstase over det særegne stedet.

Hvem, hva, hvor Hvem: Lisa Aisato, Einar Børresen, Aurora (6) og Alfred (4) Hva: Sveitserhus fra 1907 med gjestehus og atelié, uthus med kontor og galleri. Hvor: Kirkøy, Hvaler

– Med en gang tenkte jeg at det ikke var mulig å kjøpe det, endre planene våre fullstendig, sier Lisa.

– Einar måtte pushe meg til å tenke litt annerledes. Men det tok bare en halvtime å flippe meg over. Så ville jeg ikke noe annet enn å bo her og var helt fra meg. Vi ble helt oppsatt på å få huset. Kunne vi legge inn et bud litt over takst i forkant og kuppe visningen? Det gjorde vi, og fikk det, smiler hun.

Huset fra 1907 hadde gått i arv, og nå var det ingen til å ta over. Boplikten gjorde prisen overkommelig.

Familien Aisato Børresen inntok sitt nye hjem og arbeidssted i sommer. I huset var det gjort mye fra før, og de kunne flytte rett inn.

– Det passet oss rett og slett midt i blinken – med hus, atelié og galleri på samme eiendom. Nå føler jeg at vi har bodd her kjempelenge og elsker det. Ungene elsker det også, sier hun fornøyd.

Selv har Lisa Aisato vokst opp på Kolbotn utenfor Oslo, og bemerker at det er en smule mindre urbant å bo i et lite lokalsamfunn på en øy i havgapet.

– Det er faktisk vinmonopol her, og bare to minutter til bussen som går til Oslo! Men jeg reiser inn så sjelden jeg kan, jeg vil helst bare være her ute på øya, legger hun til.

Om sommeren forvandles stedet totalt, fra å ha 4000 fastboende til 40.000 ferierende.

– Det er det som er deilig her, at du får landsbyfølelsen og alle kjenner alle. Om sommeren fylles det opp med masse ulike folk og det er mye som skjer. Da er det ikke sånn at man er så innmari annerledes. Det føles godt, understreker Aisato.

Eget atelié og galleri

Atelieret har et gøyalt inngangsparti med en fargerik trapp i mosaikk som kunne sklidd rett inn som detalj i en av Aisatos fantastiske illustrasjoner. Den ble laget av den forrige eieren.

Det lyse og luftige arbeidsrommet er et godt sted å sitte og jobbe. Glassveggen er en diger foldedør som kan åpnes helt opp, og Aisato elsker å jobbe her når det regner utenfor. Hun er storforbruker av lydbøker og podkast.

– Det er deilig å ha så mye tid til å lytte mens jeg jobber. Da jobber jeg best egentlig. Det er gull, forteller hun.

Men selv på en rolig øy er hverdagen er hektisk. Det jobbes frem til halv fire om ettermiddagene. Når ungene er lagt rundt kl. 20, starter arbeidsdag nummer to.

– Det er litt mye, men sånn er det akkurat nå. Jeg er glad i jobben min, men i fremtiden håper jeg på å ta litt lengre tid på hvert prosjekt, påpeker illustratøren.

Atelieret fungerer som kombinert gjestehus med gjesterom, hems og bad. I sommer gikk det knapt en dag uten overnattingsbesøk av familie og venner.

I det som tidligere fungerte som båtgarasje, festlokale og kinosal for barnebarna til den forrige eieren, har Lisa Aisato i dag åpnet galleri. Her blir det sommeråpent, julemarked og påskeutstilling samt at hun åpner for besøk av private grupper.

– Det er veldig merkelig dette med tilfeldighetene. Å havne her føles veldig riktig. I tillegg er det utrolig koselig å tenke på at Einar løp rundt i hagen her som liten, smiler Aisato.

