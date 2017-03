Fiks ferdig funkis: Disse ferdighusene vil nordmenn ha

Saken oppdateres.

– For ti år siden sa man at «nå kommer funkisen». Selv om det var en økning, tok de jo helt feil, de som sa det da. Nå, derimot, har vi noen boliger i funkis-segmentet som er stabilt i toppen, sier Stian Moursund, markeds- og kommunikasjonssjef i Nordbohus.

Også John Fornes, markedsleder i Idéhus, tror kataloghusmarkedet i 2017 vil være preget av funkisinspirerte boliger:

– Store vindusflater og et moderne uttrykk, sier han.

– Mindre krimskrams, tilføyer Bjørnar Mickelson, kommunikasjonssjef i BoligPartner, som kommer med ny katalog i 2017.

I den har de oppdatert mange av de klassiske husene til mer moderne utgaver.

– Vi ser at folk ønsker å modernisere det klassiske uttrykket litt, sier han, og trekker frem huset «Mira» som et eksempel på en oppdatert bolig, som har fått takterrasse, renere linjer og relativt store vinduer.

– Slik tar det opp mange av trendene vi ser, sier Mickelson.

Geir Kjørum, markedssjef i Blink Hus, ser også en tydelig trend.

– Markedet absorberer funkis som stilart mer og mer, sier han, og peker på minimalistiske, men innholdsrike boliger med gode planløsninger og store glassflater som noen av kjennetegnene.

John Fornes, markedsleder i Idéhus, trekker dessuten frem at flere ønsker plateprodukter som kledning på yttervegg.

– Bakgrunnen er at mange ønsker seg en mest mulig vedlikeholdsfri bolig, sier han.

Flere såkalte ferdighus vil også være kompromisser mellom det tradisjonelle og moderne, påpeker flere av leverandørene.

Tradisjonelt

Utsagnene får støtte fra Kåre Elnan, som nylig ledet en undersøkelse i regi av Prognosesenteret om nordmenns boligpreferanser.

– Innenfor kataloghus- eller typehusmarkedet står fortsatt det tradisjonelle relativt sterkt, men vi registrerer en bevegelse mot de mer moderne uttrykkene, sier han.

Resultatene av undersøkelsen er formulert i rapporten Future Living VII, som blant annet selges til kataloghusleverandørene.

– For 15 år siden ønsket 2–3 prosent av potensielle boligkjøpere seg en moderne bolig, men nå er tallet over 20 prosent. En stor del av det skiftet har skjedd de to-tre siste årene, konstaterer Elnan, som påpeker at de første endringene skjedde på Vestlandet.

– Derfra brer det seg utover landet, til urbane områder, og senest i landlige strøk, som på bygda i Trøndelag og andre steder, sier han.

Teknologisk

Mens Jadarhus og Rogalandsregionen har ligget langt fremme med å tilby smartteknologi en stund, kommer også flere ferdighusleverandører med avansert teknologi fremover.

Blant annet har Hellvik Hus utviklet et hus særlig tilrettelagt for smartteknologi.

Huset «Mynte» kommer på markedet i 2017 og styrer en rekke funksjoner, som lys, varme, ventilasjon og sikkerhet i form av alarmer og låser.

– Huset styrer også det fysiske miljøet, som dører, vinduer og garasjeporter. Ved hjelp av en app på mobilen kan du sitte på jobb og åpne døren for en håndverker, eller du kan skru av lyset om det skulle være glemt, sier Paulfrid Hegrestad, markedssjef i Hellvik Hus.

Da N ordbohus lanserte ny katalog i juni 2016, var alle husene i katalogen modellert i VR-teknologi, slik at man kunne ta en virtuell visningsrunde med VR-briller på.

– Det er kun det første steget som er tatt i VR foreløpig, og vi har heftige visjoner for fremtidens boligvisning og boligkjøp, sier Moursund i Nordbohus.

Mindre hus

Jadarhus bygger i Rogalandsregionen, og kommer fremover til å tilby boliger tilpasset en større polarisering i markedet.

– Enten skal de være små og rimelige, og appellere til unge mennesker. Eller så skal de være store og velutstyrte sammenlignet med andre leiligheter og appellere til de voksne som selger den gamle eneboligen, sier Rune Hatlestad, administrerende direktør i Jadarhus.

Økt urbanisering og fortetting, i tillegg til mange rogalendingers svekkede kjøpekraft, gir mindre boliger.

– Spesielt på rekkehus ser vi at folk er fornøyd med mindre plass, så lenge løsningene er funksjonelle og praktiske. Der vi før solgte rekkehus på 130 m², kan vi i dag lage gode rekkehus på 100 m² som selger bra, sier Hatlestad.

Moursund merker også at eneboligene som bygges på kundenes tomter blir mindre og mindre.

– Kundenes tomter blir mindre og mindre, og det kommer til å kreve mindre grunnflate på eneboligen, sier han.

– Mer enn Oslo vest

Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, viser til en undersøkelse de nylig gjennomførte blant de ti største kataloghuskjedene.

Over flere år har Boligprodusentenes Forening hentet inn tall for tilsammen 27.000 såkalte EAT-prosjekter – enebolig bygget på forbrukerens tomt.

– De fleste av boligene som selges, er i klassisk, tradisjonell stil. Så kommer funkis og moderne. Så kommer herskapelig. Til slutt kommer nøktern og enkel, forteller han.

At den største kjøpergruppen av ferdighus fortsatt velger klassisk og tradisjonelt, er verdt å ha med seg når man omtaler trendene, mener Elnan i Prognosesenteret.

– Et trendskifte tar lang tid, og trender er mer enn det som skjer på Oslo vest, understreker han.

Tredelt ferdighusmarked

Ifølge Kåre Elnan, leder for Prognosesenterets rapport «Future Living VII», ser man en tredeling av gruppen mennesker som kjøper ferdighus, som reflekteres i type boliger som selges.

Den første – og største – gruppen ønsker klassiske, gjerne smått herskapelige hus.

– Eneboligdrømmen er for mange forbundet med ord som koselig, hyggelig, tradisjonelt, pent og klassisk. Og i det ligger et «folkeherskapelig» uttrykk: Det skal være litt schwung over det, sier Elnan.

De typiske eneboligkjøperne er barnefamilier, og den yngre garde er særlig representert i den første gruppen.

– Det skal være lyst innvendig, kanskje profilert kjøkken, ikke for stramt, sier han.

Den andre gruppen er eldre som ikke ønsker å flytte til leilighet, men ønsker et mindre hus. Også her brukes ofte begrepene hyggelig og trivelig, og det funksjonelle er i fokus.

– De er ferdige med den store, upraktiske eneboligen, påpeker Elnan.

Den tredje gruppen er de som vil realisere egen smak, og har råd til å kjøpe det de vil ha, gjerne barnefamilier med større barn.

– Da kommer vi inn på boliger tegnet med linjal: Rette linjer, stramt uttrykk, store vindusflater, typisk funkisuttrykk. At det er moderne og fremoverlent stilmessig er viktig for dem, og de skal ha smøre- og sykkelbod og gode utearealer.

Elnan understreker at hva du kan gå for, også handler om hvor i landet du er.

– En del kommuner legger sterke føringer på hva du får lov til å bygge. Du får ikke smelt inn en moderne funkisbolig i Risør sentrum, for å si det sånn.