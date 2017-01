Fire trendretninger vi vil se i 2017: Hva kjenner du deg igjen i?

Saken oppdateres.

«Slow futures», «kinship», «psychotropical» og «youth tonic» er alle livsstilsretninger som skal prege trendbildet i interiør og hjem de nærmeste årene.

Trendene er her allerede, men de er spesielt sterke neste vår og sommer.

Det mener Lisa White, leder for interiør- og livsstilsavdelingen ved et av verdens største trendbyrå, WGSN. Hun presenterte trendene på boligmessen Oslo Design Fair onsdag.

Kjenner du deg igjen i trendretningene? Sjekk lenger ned i saken.

Hvordan er din hverdag?

Årets boligmesse, Oslo Design Fair, har fokus på hverdagsritualer og trender.

Det handler om hvordan vi lever livene våre, hva vi gjør når vi kommer hjem og hvordan hjemmene er innredet og tilpasset hverdagen.

– Det er viktig å skape omgivelser som gjør en trygg. Det går på fargevalg, materialer og hvor mange ting en omgir seg med. Noen materialer og farger fungerer bedre enn andre, sa Grete Sivertsen, direktør for Oslo Design Fair, i sofaprat med Kristin Valla og stylist Kirsten Visdal.

Kirsten Visdal innredet fire soner på boligmessen som viste hverdagsritualer i form av interiør.

Nordmenn reiser stadig mer og vi tar med oss biter fra andre kulturer hjem.

«Hjemmet blir summen av erfaringene våre, en trygg havn hvor vi kan samle krefter og være oss selv.», sto det skrevet i utstillingen.

Hjemmet skal være et sted vi skal slappe av og få et pusterom.

Sonene var preget av pastellfarger med sort som kontrast. Rette linjer, men myke møbler og former, designredskaper til kjøkken, sosiale soner, dagsenger og grønne planter.

En trend er å skape en mer personlig atmosfære på offentlige steder, ifølge Sivertsen.

– Innredningen i restauranter og kafeer gjør at det nesten føles som å komme hjem. Det er nesten som stuer, med kunst, gamle bøker og planter.

Fire livsstilsretninger som kan prege 2017 og 2018:

1. Slow futures:

Mange har fokus på redesign og eldre design, mener White. Hva med ting som kom ut for tidlig for sin tid, ting som ikke fungerte og ting som ble forkastet?

«Slow futures» handler om treghet fordi livene våre går fortere. Trendretningen er inspirert av kjedsomhet.

– Man ser det på unge, de har ikke tid til å kjede seg. Noen ser kjedelig innhold på nettet eller lignende for å slappe av, sier White.

– Den globale økonomien går dårligere, folk vil ha mindre ting, bedre kvalitet. Ikke bare billige importvarer. Less is more, sier White.

Sjekk om du kjenner deg igjen:

«Living light». Altså at man eier færre ting. Mange er inspirert av ryddeguru Marie Kondos filosofi om at tingene skal gi en glede .

Produktene skal ha en historie, en tanke bak.

Designet er ment å vare. Det skal være tidløst, ikke en døgnflue.

Man vil ha ting som ser bra ut og fungerer lenge. Også når det gjelder teknologi. Man skal ikke trenge å skaffe seg ny telefon hvert andre år fordi den slutter å fungere.

Fargene i trendretningen er blant annet terrakotta, rosa, lys grønn og blå.

2. Kinship:

Det handler om kollektiver og kreative tradisjoner fra hele verden. Verdens befolkning vil ikke ha murer/vegger mot hverandre, vi stoler på hverandre, mener White.

Hun trekker frem Airbnb og Uber som eksempler .

– Man deler kultur. Det er håndverk, hygge, gamle ideer og tradisjoner – multikulturelle komposisjoner.

I «kinship»-trenden blandes mønstre og symboler fra ulike verdensdeler og tidsaldre, så det er mulig å kjenne igjen noe av helheten. Se for deg deler av det amerikanske flagget lappet sammen med kinesisk, brodert silkestoff, for eksempel.

Mer om trenden:

«New neutical», altså en ny vri på marin stil. Den typiske marine stilen kjennetegnes av blått og hvitt sammen i striper eller stjerner, mens «new neutical» går i svart og hvitt i stedet.

Intrikate mønstre. Multikulturell miks.

Farger inspirert av solnedgang i ørkenen. Sandfarger, morbær, oransje, marineblått, plomme og rosafarger.

«Colorblocking» eller «fargeblokking». I moten kan «fargeblokking» brukes ved at man har på seg ensfargede plagg i forskjellige farger. For eksempel blå sko, røde strømpebukser, grønt skjørt, gul overdel og rosa skjerf. En og en farge er for seg, fargene er tydelig avgrenset fra hverandre, men de kan også være delt opp på samme tekstil eller overflate.

Moderne/oppdaterte blonder i grafiske mønstre. Klassiske blonder er gjerne i rosemønster eller et tradisjonelt mønster man kjenner igjen fra mormors gardiner. Moderne blonder er laget med samme teknikk, men kan være mer geometriske.

Tråder og knuter inspirert av sjølivet, for eksempel båtmannsknop.

Jungel: Man har så mange grønne planter inne at stuen kan minne om en innendørs hage.

3. Psychotropital:

Trendretningen handler om natur og fremtid, ifølge White.

Plast er et viktig materiale for retningen, men man bruker plast til produkter som skal vare lenge.

Det er tekstur, mønstre og gjennomsiktige materialer. Man bruker lys til å skinne gjennom ting, og pleksiglass er en del av trenden.

Typiske interiørelementer i «psychotropical»-retningen:

Overflater som minner om fiskehud eller øglehud blant annet. Imitasjon av krokodille, slangeskinn og lignende er vanlig, nå prøver man ut nye varianter.

Hypertropisk inspirasjon. Lilla, rosa og turkise planter.

Blader som mønster.

Farger som gir festfølelse, tenk LSD. Psykedeliske og tropiske farger, lavarød, jungelgrønn, lys gul, oransje, turkis, sjokolade og marineblått, gjerne sammen. Rom og områder med kun grønt i forskjellige nyanser.

Blått og rødt i mønstre sammen. Striper, ruter, sjakkmønster eller mer intrikat mønster.

Geometriske former, kaleidoskopinspirerte-mønstre og mye symmetri.

Sukkulenter – planter som gir kraftig 70-tallsassosiasjon.

Noe multikulturell inspirasjon i form av mønstre.

Naturlige materialer. Strikkede overflater.

Akvarellmalte blomstermønstre i pasteller. Se for deg blomster og lignende malt med akvarellmaling på silke.

4. Youth tonic:

Retningen handler om at man er «for alltid ung», vil bryte regler og er opptatt av teknologi.

Man har fokus på opplevelser og vil heller gjøre noe eller kjøpe noe. «Doing beats buying».

Arkitektur er leken og man lager gjerne ting sammen.

Retningen handler også om at tingene får personlighet på grunn av teknologi. For eksempel at bilen eller kjøleskapet snakker med deg, ønsker deg god morgen eller minner deg på et ærend.

Typisk for trenden:

«Kidult» design, barnslig design for voksne. Det er snakk om voksenprodukter, som barn muligens vil like. Spennende former og klare pek mot barndommens lek.

Leken dekor. Det kan være inspirasjon fra barndom eller bare naive uttrykk.

Rent, enkelt og fargerikt. Her snakker vi altså ikke intrikate mønstre.

Møblene kan gjerne pakkes enkelt vekk.

Fargene er lyse og klare farger, men også plomme er viktig for retningen. Det samme med «elektriske» pasteller.

Messing på tilbakemarsj

Helle Tjaberg, trendekspert og redaksjonssjef for Maison Interiør, tror vi vil se mye mer gult interiør fremover, både syrlig og en litt klarere gul.

Rødt og rosanyanser holder seg i trendbildet, det samme gjør blått og grønt.

– Mørkere og varme brune nyanser er viktig, i skinn, i glass, på gulv og keramikk/steingods. Svarte detaljer blir viktig, et svart møbel eller gjenstand strammer opp et interiør på en enkel måte, sier Tjaberg.

– Messing er nok litt på tilbakemarsj, men overhodet ikke feil ennå, vi ser dog at stål/sølv har begynt å røre på seg igjen.

Hun tror «new deco»-stilen utvikles med klassiske elementer som barvogner, barsett og konsollbord.