Fra 20 kvm i Oslo til 70 kvm i hjembyen: – Det er utrolig hvor store forskjellene er.

For prisen av en 20 kvadratmeter leilighet i Oslo fikk Emeline Benedicte Fredriksen en tre ganger så stor leilighet i Kristiansand.

– Jeg solgte leiligheten min i Oslo for 500.000 over takst, og tjente ganske mye på bare ett år, sier Benedicte Emeline Frediksen.

Da 26-åringen fra Kristiansand flyttet hjem igjen til Sørlandet etter noen år i hovedstaden, hadde hun med seg en god egenkapital i bagasjen.

For da hun solgte leiligheten sin på 20 kvadrat på Fredensborg i Oslo, solgte hun leiligheten sin langt over takst. Og det før visning.

– Jeg fikk høre at det var ganske vilt med en kvadratmeterpris på 125.000 kroner, forteller hun.

Solid egenkapital

Og med en så pass solid egenkapital, var det ingen problem for Fredriksen å skaffe seg en større bolig da hun i sommer ville gjøre sørlending av seg igjen. Nå har hun 70 kvadratmeter å boltre seg på.

– I Kristiansand får man mye mer for pengene. Det er utrolig hvor store forskjellene er.

I utgangspunktet hadde 26-åringen sett for seg enten rekkehus eller en firemannsbolig, og det var det hun var på jakt etter.

– Jeg visste at jeg ville bo på Lund i Kristiansand, men jeg skulle i alle fall ikke bo i blokk, sier hun.

Sånn gikk det ikke, og det var tilfeldigheter som gjorde at Fredriksen helt uten forventninger en sommerdag i august gikk på visning i Stjerneblokka på Lund.

– Jeg vet egentlig ikke hvorfor jeg gikk på visningen, men jeg hadde med meg mamma. Og jeg kom ikke mer enn opp trappen før jeg skjønte at her ville jeg bo, forklarer Fredriksen og fortsetter:

– Det flotte lyset som sto inn i stuen en sommerkveld tok meg med en gang, og tanken på en åpen løsning mellom stue og kjøkken kom fort.

Inneklemt, mørkt og bråkete

26-åringen som hadde sett for seg en blokkleilighet som inneklemt, mørkt og bråkete, skjønte fort at det ikke var tilfelle. I leiligheten i tredje etasje i Stjerneblokka var det både ro, lys og god plass.

– Selv om leiligheten ikke var slik jeg ønsket den innredningsmessig, bare stemte det med en gang, sier hun.

Leiligheten var innredet i lyse farger og med fine møbler. Fredriksen så for seg at det kun var litt enkel oppussing som skulle til før hun kunne flytte inn.

– Jeg bestemte meg ganske kjapt for at jeg ville åpne opp veggen mellom stue og kjøkken, og bytte ut kjøkkenet, forteller hun.

Men da hun overtok leiligheten og gikk i gang med oppussingen, ballet ting bare på seg.

– Man ser ting tydeligere da enn på visning. Selv om det ikke var nedslitt, så kunne man se at det for eksempel var lag på lag med maling, og litt sprekker i lister og vegger her og der, sier hun.

Pusset opp

Dermed gikk 26-åringen i gang med totaloppsussing av sin nye leilighet.

Med god hjelp av familien, en bror som er elektriker og en bonuspappa som har vært håndverker, ble den 70 kvadratmeter store leiligheten ribbet.

Stort sett alle vegger i hele leiligheten er revet ned og bygget opp på nytt igjen.

– Vi har gjort masse. Gulvene ble slipt ned, panel fra veggene ble revet bort, dører og lister ble byttet ut. Vi åpnet opp mellom kjøkkenet og stua, og byttet kjøkkenet, fortelle Fredriksen.

Det gamle tregulvet i leiligheten valgte hun derimot å beholde.

– Det ble slipt ned og satt inn med hvitolje før vi til slutt lakket det med en matt lakk. En skikkelig stor jobb som nesten tok en hel uke.

Etter ett par måneder med oppussing fremstår leiligheten som flunkende ny. Det eneste som gjenstår er badet.

– Her var flisene lyse, så jeg byttet ut badekaret med et dusjkabinett og fikk ny innredning. Men jeg kjenner nå at så lenge alt det andre er nytt, er badet neste prosjekt, sier hun.

Ingen hvite vegger

Fredriksen har valgt å male hele leiligheten sin i annet enn hvitt. Grå og grønntoner er det som går igjen.

– Jeg bestemte meg tidlig for at jeg ikke ville ha en eneste hvit vegg i leiligheten. Hadde det blitt hvite vegger tror jeg at man hadde følt seg blendet på solrike dager når solen står rett inn i leiligheten, derfor måtte jeg gå for en farge som ikke var for lys. Og siden alt annet fikk farge tenkte jeg at det gikk greit med hvitt kjøkken, ler hun.

Fredriksen har forsøkt å gjøre leiligheten så personlig som mulig. Blant annet har hun fått bonuspappaen til å lage spisebord og stuebord.

– Når jeg ikke finner akkurat det jeg liker, så er det veldig greit å ha noen som kan lage det akkurat slik jeg har sett for meg.