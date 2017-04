Fra fuktig råkjeller til familiens nye hule

Saken oppdateres.

Det går i Star Wars-Lego og spillkonsoller. Kjøkkenskuffene er fulle av hobby- og tegnesaker. Oldefar Theodor Onarheims skrift på veggen, KOL og KOKS, minner om bingene med brensel.

Ellers er alt flunkende nytt.

Johannes Eldøy og Julie Bergers fire barn er femte generasjon i den hvitmalte eneboligen på Stord.

«Prosjekt kjellerrenovasjon» startet med innspill fra arkitekt Jo Kjetil Nielsen og er gjennomført av Eldøy. Han har fått god hjelp av barnas bestefar, Jostein Eldøy, pluss dyktige håndverkere.

Her bor Johannes Eldøy og Julie Berger, Theodor (5), Live (8), Njål (8) og Lars (12) Hvor: Leirvik, Stord Hva: Enebolig fra 1930 – nå med en kjeller fra 2016.

Vin, klesvask og slakt

– En typisk kjeller for sin tid. Lavt under taket, fuktig og rått, forteller Eldøy.

Bestefaren hans lagret den hjemmelagde vinene sin her nede. På det meste hadde han 2000 flasker laget på løvetann, epler, kirsebær og plommer – kun ting han fant i hagen og i skogen.

På det ene av husets to pipeløp sto fortsatt grua der de vasket klær. Det var her nede de parterte de nyslaktede grisene også.

Tidlig på 60-tallet bygde familien kjellerstue til tenåringsdøtrene sine i det ene hjørnet av det store rommet, altså Live, Njål, Theodor og Lars’ bestemor. Og da faren deres, Johannes, ble tenåring, var det hans kompiser som kom hit.

To generasjoner stordungdommer har dermed vært i fest i den gamle kjellerstuen.

Ting å tenke på før du går løs på en gammel kjeller • Søknadsplikt: Du må søke kommunen om bruksendring, dette gjelder både når du skal bruke den selv, eller innrede for å leie ut. • Mål radonkonsentrasjonen før du begynner å bygge. Som huseier er du pliktet til å sørge for at det ikke er for høy nivåer av radon i oppholdsrom. • Har du nok takhøyde, eller må du grave ut kjelleren? • Vurder drenering og fuktsikre løsninger • Pass på at du får inn nok dagslys og at du oppfyller kravene til rømningsvei.

Stor gravejobb

Familien måtte drenere rundt huset, og gravd seg ned en halv meter. Det støpte gulvet var bare noen få centimeter tykt. Under var det ingen pukk, man kom rett inn på fjellet.

Naboen Ole Petter Almås er entreprenør. Det var han som fikk jobben med å meisle og grave ut kjelleren.

Den minste gravemaskinen var så liten at den smatt inn kjellerdøren. Mesteparten av fjellet var av den porøse sorten. Da de nesten var ferdige, dukket det opp en klump steinhard granitt som det tok hele to måneder å dunke vekk.

Som en del av renoveringen erstattet paret peisen i stuen med en såkalt masseovn (en stor steinovn som magasinerer varme, journ.anm.). Alle rørene i huset er også skiftet.

De har lagt inn vannbåren varme i både kjellergulvet og i 1. etasje. Det baller lett på seg når en bygger en ny kjeller på et gammelt hus.

Pustende og gammel mur

Veggene er det eneste i kjelleren som minner om det som var.

– Jeg så virkelig ikke for meg hvordan dette skulle bli, sier Berger.

– Veggene var så grove og stygge, enkelte deler var det malt, andre steder rå betong og klatter med gamle malingsflekker.

Men Eldøy slipte vekk gammel maling i to hele uker. Nå er det på mange måter denne gamle murveggen som er det kuleste i hele rommet.

De har bevisst valgt å ikke isolere veggene. Den gamle pustende muren er full av gråstein, og tanken er at slik bør den fortsette å være. Isteden har de satset på effektiv oppvarming med vann-til-vann varmepumpe, og aksepterer heller at det kanskje forsvinner litt varme ut veggene.

DIY-Ikea

Kjøkkeninnredningen er laget av Ikea-moduler som er plassert inni en selvsnekret ramme. Denne er laget av gulvbord som rett og slett er limt sammen.

Rammen sklir også inni den plassbygde benken som går langs hele langveggen.

Skyvedørene skjuler både spill og leker, men kan også brukes som sittebenk.

Minde Snikkeri i Bergen har laget dørene og veggpanelene på den andre langveggen. Det er bare håndtakene som avslører at det skjuler seg et lite bad og det som skal bli et vaskerom bak to av panelene – som altså er dører.

Restekappet passet perfekt til å bli skuffefronter på kjøkkenet.

Tømmer fra Polen

Omtrent samtidig som familien holdt på med kjellerprosjektet sitt, kom det en modul til skipsverftet på Stord. Den sto plassert oppå en tømmerstabel, tonnevis med stokker av en dimensjon som er vanskelige å få tak i.

30x30 cm var for tykt til og med for den gamle kjelleren, så et lokalt sagbruk saget dem ned til 20x20 cm.

Eldøy tok dem hjem til løa, høvlet og pusset for å få rette finishen.

Stokkene ligger nå i taket og noen brukes som søyler. De ti centimeter lange bitene som ble til overs har han kappet, skrudd og limt sammen og bygd en ny trapp av.

– Jeg kjenner plutselig jeg har fortrengt hvor mye jobb det var, sier Eldøy og ler.

Men trappen passet perfekt. De løftet den på plass med store taljer og ingen har maken. Hverken til trapp eller kjeller.

Innrede kjelleren eller bygge på huset?

Hva gjør du når du trenger mer plass, bygger på eller lager nye rom i kjelleren? Og er det nødvendigvis billigste løsningen å innrede kjelleren?

– Det er mange forhold som har innvirkning på kostnadsbildet og det er derfor vanskelig å si noe bestemt om hva som lønner seg, sier Anders Kirkhus, seniorrådgiver i Sintef Byggforsk.

– Men en tommelfingerregel kan være at innredning av eksisterende, tørr kjeller kan bli billigere enn nybygging, men må du drenere rundt huset eller senke kjellergulvet kan det bli billigere med nybygging. Vær særlig oppmerksom på at senking av kjellergulvet kan føre til at du må refundamentere hele bygningen.

Lesetips: Sintef har gitt ut en hel serie Gjør det selv bøker. Lag rom i kjelleren tar for seg alt du trenger å vite for å innrede en tom kjeller, enten den er tørr, fuktig eller altfor lav under taket.

Enklere regler

Fra 1. Januar 2016 ble reglene endret, og det er nå enklere å få gjort om en bodkjeller til boligrom. Det er for eksempel nå tillatt med en takhøyde ned til 2,0 m (for nye boliger 2,2m), vinduer trenger heller ikke å ha utsyn.

Så lenge vinduet oppfyller kravet til rømningsvei er kravet om dagslys oppfylt.

SINTEF Byggforsk anbefaler likevel at boliger har en takhøyde på 2,4 og utsyn gjennom vinduet. Selv om reglene er lempet på, betyr det ikke at du får like gode oppholdsrom når du går for det knappeste løsningene.