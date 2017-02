Funksjonelt for en stor familie: - Vi er syv personer og liker samtidig å ha plass til gjester

Saken oppdateres.

– Lillesand er en hyggelig by og en flott plass for barna å vokse opp. Jeg savner så klart familien min, men de bor uansett så spredt rundt om i verden, forteller Heidi Baardsen (34).

Vi er på besøk i familiens nye hus i Lillesand.

En lekker funkisinspirert enebolig med klassisk touch som Heidi har tegnet selv.

Her har hun slått rot sammen med ektemannen Bjørn Baardsen og deres fem barn.

Etter å ha flyttet mye rundt de siste årene, synes hun det er godt å ha landet i eget hus.

– Vi flyttet til Norge og bodde her et par år rett etter at vi giftet oss da jeg var 22 år. Så ble det noen år i Singapore, og deretter en periode i Canada. Men for tre og et halvt år siden flyttet vi tilbake til Norge, forklarer 34-åringen.

Tegnet huset selv

Tomten i Lillesand ligger høyt og fritt med utsikt til sjøen.

Da familien fikk høre at det skulle legges ut tomter i dette området, var de raskt på pletten.

Siden det er litt smalt og bratt her, måtte huset tilpasset tomten.

Det endte med at familien tok utgangspunkt i et arkitekttegnet hus som de tilpasset og som deretter ble ferdigprodusert etter familiens egne tegninger i Litauen.

Huset ble transportert i moduler og fraktet til Norge.

I hovedetasjen ønsket Heidi en halvåpen løsning med flere sittegrupper.

Hun tegnet sitteplassene og møblene inn i rommene før veggene ble endelig plassert.

– Vi er syv personer og liker samtidig å ha plass til gjester. Og siden mye av hverdagen foregår rundt kjøkkenet, ville vi ha god plass der. Dermed tegnet jeg inn sitteplasser både rundt kjøkkenøya og spisebordet, men også ved en amerikansk diner som vi har fått spesiallaget.

Nordamerikansk touch

Siden Heidi er fra Canada og barna halvt canadiske, ble det naturlig å ha noe nordamerikansk hjemme.

Den amerikanske sittegruppen er ikke bare kul, men også veldig praktisk.

– Barna sitter mye her, og jeg aner ikke hvor mye ketchup og annet søl jeg har tørket opp etter dem. Men dineren er veldig praktisk, og lettstelte løsninger er viktig når en er mange.

Gulvet har et moderne og stilig uttrykk, men paret valgte bevisst et slitesterkt laminat.

Kjøkkenet er høyglanset hvit og benkeplatene ser ut som ekte sement, men også de er av praktisk laminat.

Noe av det hun er aller mest fornøyd med, er to oppvaskmaskiner og to stekeovner.

– Jeg så ikke vitsen, men mannen min insisterte på det. Det er jeg veldig glad for nå.

Praktiske løsninger som fungerer godt for en stor familie, er gjennomgående i hele huset. Og interiøret tåler en støyt.

– Vi har valgt noen dyre løsninger innimellom, men vi vil ikke ha et hjem hvor vi hele tiden må irettesette barna. Det er ingenting jeg er redd for at skal gå i stykker. Barna skal ikke behøve å gå med høye skuldre og hele tiden bli bedt om å være forsiktige, mener fembarnsmoren.

Lyst og lekkert

Heidi liker en lys base, men er samtidig opptatt av å skape liv og variere med farger.

Hun har allerede forsøkt seg på ulike veggfarger, men akkurat nå er det klassisk hvitt på veggene, mens en nisje i stua har fått en terrakotta farge.

– Klassisk hvitt ser alltid fresht og rent ut selv om ikke det er det, ler hun og tørker opp en bitte liten tomatsuppeflekk på gulvet.

– Oi, ha, ha. Sånn er det. Det nytter ikke å tenke på at alt skal være prikkfritt når man bor så mange i samme hus, fortsetter hun på i alle fall prikkfritt norsk.

– Nå som jeg er student, er det enda flere å snakke norsk med, og det lærer jeg jo selvsagt mye av.

På skolebenken igjen

Etter mange år som hjemmeværende, har 34-åringen satt seg på skolebenken igjen.

– Jeg har jo vært gravid og ammet ti år i strekk, og mannen min jobber i oljebransjen og har vært mye borte. Det er selvsagt noen praktiske utfordringer med å bli student, men det fikser vi, smiler Heidi.

De fem barna mellom to og ti år er født i henholdsvis Norge, Singapore og Canada, og går i barnehage og skole.

Det er ikke vanskelig å forstå at det er litt av en kabal som skal gå opp for å få hverdagen i hop.

Men Heidi er overrasket over hvor fint det går å være student, til tross for at hun aldri er arbeidsledig på hjemmebane.

– Mannen min reiser ikke fullt så mye lenger, men han har vært borte ei ukes tid nå. Men det handler om planlegging og logistikk, forteller Heidi. Og lave skuldre og en god porsjon energi, legger vi til.

Har du lyst å se mer av hjemmet til Heidi og familien, kan du sjekke ut Instagram-kontoen hennes: Cannorhome .