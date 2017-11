«Solgt»: Bommet med 22 millioner kroner i én episode

Her ligger Ranheim-spilleren bevisstløs: – Ekkelt når han ligger i 15-20 sekunder uten at vi får respons

For hvor vanskelig kan det egentlig være å vurdere prisen på en eiendom når du har det som yrke? Vel, ganske vanskelig viser det seg.

I NRK-serien «Solgt» får eiendomsmeglere fra hele landet prøvd seg i en uhøytidelig kappestrid hvor det handler om å gjette riktig pris på leiligheter, hytter, villaer og andre, ulike typer eiendommer.

Du har kanskje sett meglerne, fordelt på to lag bestående av to meglere, gruble og diskutere før de legger inn sitt «bud» til programleder Frode Søreide. Som regel ender det med bom.

I løpet av en hel sesong, med 14 episoder og tre eiendommer i hver episode, totalt 42 eiendommer, bommet meglerne med tilsammen 128 millioner kroner.

Hvordan er det mulig?

Tviler på omdømmeeffekt

– Hadde dette vært seriøse vurderinger som eiendomsmeglerne gjorde i sitt daglige virke, ville disse tallene vært fullstendig skivebom. Men når vi vet at dette er et underholdningsprogram hvor poenget er å hente eiendomsmeglerne ut fra sitt daglige område, forstår nok de aller fleste at det blir ganske upresise anslag, sier Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

Han peker på inngående lokalkunnskap og eiendomsstatistikk for området man jobber i som viktige hjelpemidler for en megler. Uten disse blir det ren gjetting.

Slik sjekket vi Vi gikk gjennom hver episode av sesong syv av NRK-serien «Solgt». Serien har 14 episoder, og i hver episode skal det vurderes pris på tre eiendommer. I løpet av én hel sesong blir det totalt 42 eiendommer. Vi la sammen summen de to lagene bommet med på hver eiendom. Totalt ble det 128 millioner kroner. I snitt pr. episode bommet de totalt med tre millioner. Eiendommen meglerne slet mest med i denne sesongen var en unik arkitekttegnet villa i Bærum. Meglerne fra Bergen tippet 33 millioner kroner, mens meglerne fra Lillehammer tippet 22,5 mill. Betongvillaen fra 2013 ble solgt for 18,5 millioner. Totalt bommet meglerne med 18,5 millioner, bergenserne tippet 14,5 mill. for mye, meglerne fra Lillehammer 4 mill. for mye. Nærmest kom meglerne da de skulle tippe prisen på et feriehus i Skagen i Danmark. Laget med meglere fra Sandefjord bommet med 300.000 kroner, mens meglerne fra Jessheim kun bommet med 100.000 kroner.

– Når eiendomsmeglerne blir tatt ut av sin komfortsone stiller de mer eller mindre på linje med seeren når det kommer til pris. Lokalkunnskap er så viktig fordi markedspriser kan variere veldig mellom landsdeler, bydeler og til og med innenfor samme bydel eller samme gate. Men det er eiendomsmeglerne som kjenner pulsen på boligmarkedet best og skal dermed ha best forutsetninger for å sette markedspris.

– Kan det skade omdømmet til meglerne når de bommer så mye som de gjør i dette programmet?

– «Solgt» er et underholdningsprogram, så de aller fleste skjønner nok at det faglige er satt til side. Sånn sett viser programmet svært lite av hva eiendomsmegleren faktisk gjør i sin hverdag. Det er likevel klart at det er balansegang hvor mye man bør by på seg selv før det kan bygge opp under folks fordommer og dermed skade omdømmet, sier Geving.

En rapport utført av Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), slår fast at forbrukerne har liten tillit til eiendomsmeglere. Dette støttes av en EU-rapport fra 2010.

EPISODE BOMMET MED 1 5.050.000 kr 2 2.385.000 kr 3 17.122.000 kr 4 21.800.000 kr 5 5.350.000 kr 6 8.015.000 kr 7 5.878.000 kr 8 17.600.00 kr 9 8.750.000 kr 10 8.115.000 kr 11 3.840.000 kr 12 6.775.000 kr 13 9.000.000 kr 14 8.320.000 kr TOTALT: 128.000.000 kr

Fem års utdannelse

Selv om man som ufaglært TV-seer kanskje treffer bedre på prisene i NRK-serien enn meglerne selv, er det ikke «bare å bli» eiendomsmegler.

Det kreves tre års bachelorutdanning i eiendomsmegling, hvor jus, økonomi og praktisk eiendomsmegling er sentrale fag. I tillegg venter to års praksis før man kan kalle seg eiendomsmegler.

– Årsaken til dette er at det å være eiendomsmegler også inneholder veldig mange flere kompetanseområder enn det å sette en riktigst mulig pris. Det er mange juridiske fallgruver man kan gå i ved en bolighandel, og eiendomsmegleren skal være din faglige, kompetente rådgiver gjennom hele bolighandelen, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

– «Solgt» er et underholdningsprogram og jeg tror de fleste som ser på forstår at også for en eiendomsmegler er det vanskelig å treffe på pris når man er langt unna det markedet man kjenner i sitt virke som megler

Boligprogrammer på TV Ifølge VG ble det i vinter og vår vist over 40 programmer som handler om kjøp og salg av bolig, oppussing, innredning eller hage. Dette er både norskproduserte programmer og programmer kjøpt inn fra utlandet. Noen norske boligprogrammer: «Solgt» (NRK), «Tid for hjem» (TV 2), «Boligjakten» (TV3), «Sinnasnekker’n» (TVNorge), «Sommerhytta» (TV 2), «Eventyrlig oppussing» (TV3).

Fratas hjelpemidler

NRK har siden oppstarten av programmet i 2010, hatt med mellom 250 og 300 meglere.

Såpass populært er programmet at noen meglere selv tar kontakt for å være med. Og alle er vel innforstått med premisset: Et lekent og underholdende boligprogram.

Men hva tenker NRK om at «deres» meglere i løpet av én sesong bommer med 128 millioner kroner?

– Hele poenget med «Solgt» er at meglerne skal tippe pris i et fremmed boligmarked. De får ikke vite hvor i landet de skal før avreisedagen, og da tar vi mobiltelefonen fra dem slik at de ikke kan lese seg opp på det lokale markedet. Opptaksperioden er hektisk, de får ikke tid til å studere boligen utover omvisningen de får av programleder Frode Søreide, som er den samme som vi TV-seere får se, sier Siv Helberg, prosjektleder for NRK.

– At de bommer skikkelig er noe vi i NRK også gjør et poeng av. Meglerne er klar over at dette poenget utnyttes. Men det legger ingen demper på interessen for å være med.