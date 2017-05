Hagestuen ble familiens nye samlingsplass: - Det er blitt som en ekstra stue for oss

Så mye hytte får du for under en halv million kroner

Saken oppdateres.

– Det er veldig fint å ha besøk av venninner her ute, for her kan vi sitte i fred uten at de voksne hører oss, smiler Kaja Skogdalen (17).

Moren sier at hun ikke hadde forestilt seg at den nye hagestuen skulle bli så populær. Hele familien trives her ute, året rundt.

– Vi har stor nok plass inne i huset, men siden det er en del åpne løsninger så blir det gjerne litt lytt. Her ute er man mer for seg selv, og det kan jo være godt for alle innimellom, sier Tone Tversland Skogdalen (42).

Planla nøye

Huset i Vågsbygd i Kristiansand ble bygget i 1995, og familien på to voksne og tre barn kjøpte det i 2010.

– De første årene brukte vi ikke denne delen av uteområdet så mye, for det besto av fjell og en skrå plen. Men vi oppdaget jo at det var den beste solkroken på tomten, og begynte etter hvert å planlegge hvordan vi kunne utnytte plassen på best mulig måte.

Tone Tversland Skogdalen og ektemannen Geir Skogdalen tenkte først på en åpen grillplass, men så kom ideen om et halvtak.

Og da var plutselig ikke veien til en skikkelig hagestue særlig lang.

– Vi fikk oppfylt det som kanskje var den egentlige drømmen vår, nemlig en isolert og robust hagestue. Det er blitt som en ekstra stue for oss.

Tone Skogdalen fikk hjelp av en venninne som er landskapsarkitekt, og sammen tegnet de skisser på ulike løsninger.

– Vi tegnet på et bakepapir som jeg tok med meg til Arkitektkontoret Møvig Byggtjenester, og så gjorde de tegningene ferdige der.

Mange valg å ta

Selv om det kun er ei frittstående hagestue, måtte paret ta mange valg før de kunne starte byggingen.

Først måtte deler av fjellet sprenges bort, og tomten måtte planeres.

Etter litt frem og tilbake, endte de opp med å støpe to og en halv vegg i betong. De utvendige og deler av de innvendige veggene er kledd med malmfuru.

– Jeg liker godt uttrykket på malmfuruen, og så står det bra til huset. At det også er tilnærmet vedlikeholdsfritt, er en fin bonus.

Resten av materialbruken innvendig, er grove trefiberplater, såkalte osb-plater.

– Snekkeren spurte flere ganger hva vi skulle ha i taket, for han trodde ikke noen kunne tenke seg det grove uttrykket, men det er jo det som er fint, ler trebarnsmoren.

Stilen er mye røffere her ute enn inne i huset. Men hun har forsøkt å balansere det grove materialvalget med fine møbler og detaljer.

– Det er viktig, for det må jo ikke se ut som en garasje, heller.

Droppet varmekabler

Hele hagestuen er isolert og tilkoblet strøm og internett, men familien har valgt bort TV og de har heller ikke varmekabler under det flislagte gulvet.

– Det er befriende å slippe TV-en her ute, og varmekabler ville fordyret veldig. Vi har heller fylt en kurv med tykke ullsokker. Det er et langt rimeligere alternativ, som vi er godt fornøyd med.

Familien har dessuten montert peis. Den er i flittig bruk hele året, og varmer så godt at de kan sitte i hagestuen til langt på natt.

– For meg handler et godt rom om at rommet samsvarer med bruken det er ment for. Det er ikke nok at det ser bra ut, det må fungere også. Derfor har vi valgt materialer og møbler som tåler en støyt, og som gjør at våte sko, steikende sol eller en haug av tenåringer ikke er noe problem, sier Skogdalen.

Verdt investeringen

Paret begynte planleggingen og gjorde forberedelsene høsten 2014, og hagestuen sto klar til bruk for nøyaktig to år siden.

Hun tipper at de totale kostnadene kom på rundt 400.000 kroner.

– Det ble en stor investering, men dette er jo så mye mer enn ei hagestue, det er nesten som et tilbygg til huset, bare at det er frittstående.

Dermed har familien fått i pose og sekk. Når foldedørene på langsiden åpnes helt opp, slippes solen inn og skillet mellom ute og inne viskes ut. Når dørene lukkes, blir det en lun ekstrastue på 20 kvadratmeter.

– Vi er litt sånn barnslig fornøyde og bruker hagestuen til alt. Vi feirer bursdager og har venninnekvelder her ute, og nå i disse eksamenstider har det også blitt lesestue. Og så er vi her så klart mye som familie. Det er utrolig at ett ekstra rom kan føles så verdifullt, avslutter Skogdalen.