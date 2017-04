«Hemmelig» budrunde – noe du neppe har hørt om

Saken oppdateres.

Har du hørt om hemmelige budrunder eller lukket bud? Sannsynligvis ikke.

Det går ut på at man legger inn bud med forbehold om at budene må være konfidensielle/hemmelige. Kun megler og selger får vite om de innkommende budene.

Andre interessenter får ikke vite at budrunden er i gang og får avvist bud uten forklaring.

– Det er mye som er uheldig med praksisen. Andre budgivere får ikke vite om bud og vil føle seg lurt. De vil bare få beskjed om at boligen er solgt, sier Grethe Wittenberg Meier, administrerende direktør i Privatmegleren.

Meglerne i Privatmegleren sier de hverken vil anbefale eller godkjenne lukkede bud, og oppfordrer selgere og budgivere til åpen budrunde. Meier understreker at det er svært sjelden de mottar lukkede bud og at de fleste er villige til å gi åpne bud.

– Meglerne sier de ikke kan stå inne for det, at prosessen blir feil. Det er ikke ulovlig, men det er uheldig, sier Meier.

Dessuten vil selger helst ha en åpen budrunde for å oppnå høyest mulig pris. Hemmelige bud drar ikke i gang en budrunde. Meier erfarer at selgere gjerne avslår lukkede bud.

Er det egentlig lov?

I utgangspunktet sier bransjens eget regelverk at det ikke skal inngis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere, forklarer Jon Olav Halgunset, konstituert direktør i Eiendomsmegler 1 Oslo og Akershus. Men loven forbyr det ikke.

– En «hemmelig» budrunde gjør nettopp det – diskriminerer og utelukker. Hensikten er å få til en avtale med selger og dermed ekskludere andre interessenter og budgiver fra å by. De fleste meglere vil derfor ikke akseptere et hemmelig bud og vil forklare interessenten at det skal være åpenhet, sier Halgunset.

I dagens marked med lite utbud av boliger i enkelte områder, vil mange interessenter fristes av å bruke lukkede bud, tror han.

Man kan ikke være sikker på om man har oppnådd best pris for boligen når budene er hemmelige. De andre interessentenes betalingsvillighet er ikke prøvd ut.

Mange bruker tid på visning, gjennomgang av dokumenter og kontakt med bank for finansiering.

– De opplever selvsagt stor frustrasjon dersom boligen blir solgt uten at de har fått være med på å by. Frustrasjonen går ut over megler, ikke den budgiveren som har bedrevet et hemmelig spill. For megler blir dette naturligvis ikke en ønsket situasjon, sier Halgunset.

Oppfordrer meglere til åpne budrunder

Budrunden bør i utgangspunktet være åpen, slik at alle har tilgang til den samme informasjonen, mener Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

– Dermed blir det en åpen dialog med alle interessenter og man unngår at noen sitter igjen og ikke skjønner hva som har skjedd når man som budgiver trodde at man satt med høyeste bud, sier Geving.

Han mener eiendomsmeglerne, så langt det lar seg gjøre, bør sørge for en åpen budrunde og unngå lukkede bud.

Praksisen er ikke ulovlig, bekrefter Geving, men går imot vanlig praksis og forskriftens hovedregel.

– Kjøpere kan være fristet til å bruke flere triks for å sikre seg boligen, men for at prosessen skal bli best for alle parter bør budrunden være transparent og følge vanlig gang.

– Fint verktøy

Kjell Magne Solli, Daglig leder i Nordvik & Partners, sier de fra tid til annen mottar lukkede bud.

– I enkelte situasjoner kan lukkede bud være et fint verktøy for å få solgt eiendommen, men du bør vite hva du holder på med. Hvis du har en eller flere interessenter som «sitter på gjerdet» kan lukkede bud være smart for å i det hele tatt få bud, men det kan også like fullt være en «invitasjon» til selger om å få til en dialog uten at du drar med deg flere budgivere, sier Solli.

– Andre situasjoner hvor lukkede bud er mer vanlig, er når eiendommen kjøpes for videre utvikling og kjøper er profesjonell. Da har vi gjerne tre eller fire konkrete utviklere som vurderer en eiendom, disse legger gjerne bud som er lukket/konfidensielle.