Hjemme i en fargerik leilighet: - Det var så kjedelig her uten fargene

– Jeg bryr meg ikke om trender på interiør eller klær, og hvis jeg har på meg klær som matcher, er det egentlig helt tilfeldig, sier Margrethe Nygård.

Men selv om hun ikke er noen selverklært trendekspert, er det liten tvil om at hun har sansen. Og at Nygård våger litt mer enn folk flest. Hjemmet hennes på Moseidmoen i Vennesla Vest-Agder, strutter nemlig av selvtillit og personlighet.

– Da jeg kjøpte leiligheten var de fleste veggene eggehvite. Egentlig var det hverken fint eller spesielt trivelig, og jeg merker at jeg synes det er hyggeligere å være hjemme nå, sier Nygård.

Leiligheter i rekke

Leilighetskomplekset i Vennesla ble bygget i 2012, og består av 12 leiligheter med 6 leiligheter i hvert bygg.

Nygård kom tidlig inn i prosessen, og fikk velge farger selv. Foruten eggehvite vegger, valgte hun lysegrønt på kjøkkenet og mørkeblått på soverommet.

De sistnevnte veggene er fortsatt urørte, men i påsken fikk resten av leiligheten også kjenne på 38-åringens fargeglede.

– Det begynte med at jeg fikk et malingsspann med en rustrød farge av en venninne, og så malte jeg den ene stueveggen. Det ble kjempekult, men da ble de andre lyse veggene enda kjedeligere, ler hun.

Så fikk Nygård se et bilde av en spesialblandet grønnfarge som den samme venninnen hadde brukt i en stylingsjobb.

– Venninnen min jobber med interiør og har hjulpet meg mye. Hun har gitt meg mange gode tips som jeg ikke ville tenkt på selv, slik som den tøffe grønnfargen og at det kan være fint å trekke møbler utover i rommet.

Sterke farger gjør godt

Nygård har alltid har vært tiltrukket av sterke farger, men også av naturen – både å være i den og ta den med inn.

– Jeg har fått en del naturfargede teakmøbler av besteforeldrene mine, og de kommer virkelig til sin rett sammen med kraftige farger, synes jeg.

Garasjeloftet til besteforeldrene er visstnok rene eldoradoet av gamle, fine ting, og selv om Nygård påstår at interiørinteressen egentlig er litt laber, kjenner hun likevel fort hva hun liker.

– Jeg har plukket med meg mange skatter fra besteforeldrene og også fått litt av min mor. Det er absolutt ikke slik at jeg har en plan med det jeg gjør, men merker jo hva jeg liker.

Og det nygamle interiøret gir en personlighet i hjemmet som Nygård trives med.

– Jeg har sikkert forandret stil etter hvert som jeg er blitt eldre og endret meg selv. Men det er ingen tvil om at jeg har det best i en atmosfære omgitt av ting jeg blir glad av. Det må være litt lunt og godt, og ikke for kaldt.

Bor sammen med Elvis

I den drøyt 70 kvadratmeter store leiligheten på Moseidmoen, bor Nygård sammen med hunden Elvis.

En tøff krabat av rasen Staffordshire bull terrier. Når matmor kommer hjem fra jobben som byggesaksbehandler i Kristiansand kommune, har Elvis førsteprioritet.

– Da er det rett ut i skogen, og det er veldig deilig. I tillegg er jeg instruktør på Trimmeriet her i Vennesla og trener en del selv også, så jeg er ikke så mye hjemme. Men når jeg først er hjemme, er det viktig for meg å trives.

Og det gjør hun altså mer og mer.

– Jeg er oppvokst over gaten og synes Moseidmoen er et flott sted. Og nå som leiligheten er blitt lunere og mer personlig, trives jeg enda bedre. Både med å ha venner på besøk, og i mitt eget selskap.

Så får tiden vise hvor lenge hun blir her.

– Jeg drømmer vel litt om et hus på landet, kanskje med noen høner og geiter … Men vi får se, jeg har i alle fall funnet mer roen etter at jeg malte. Det er egentlig utrolig hva litt maling kan gjøre, avslutter den fargeglade venndølen.