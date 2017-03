Hun fornyer det forfalne – gjenstandene ingen ville ha lenger

Badebyen Margate ligger på sørøstspissen av England.

Der vokste Zoe Murphy opp, før hun ble uteksaminert fra Loughborough University i 2008 med tekstiltrykking som sin spesialitet.

Samtidig har hun alltid hatt en forkjærlighet for gjenstander som ingen vil ha lenger, så hvorfor ikke kombinere disse to tingene?

Resultatet ble «The Margate drawers», en gammel fireskuffs teakkommode som hun fornyet med et friskt, trykt mønster.

– Siden har jeg behandlet hundrevis av kommoder, sidebord og bord og hatt andre oppdrag, forteller hun fornøyd da vi treffer henne på en møbelmesse i London.

Forfallet satte inn i badebyen

Inspirasjonen til mønstrene henter hun fra 50-tallet, fra da Margate var en av de blomstrende badebyene langs den engelske kysten.

Siden begynte britene å trekke lenger sydover, til Mallorca og andre varme reisemål.

Det var ikke lenger så spennende med eselturer på hjemlige strender.

Det hjalp ikke at Margate hadde vært først ute med dette. Etter over 250 år som turistmål for badelystne londonere, satte forfallet inn.

Zoe så parallellen til utrangerte møbler. Om hun ikke kunne pusse opp hele hjembyen, så kunne hun i hvert fall redde noen møbler.

«The Margate drawers» er fortsatt bestselgeren. Hun selger dem i studioet i hjembyen, pluss i forretninger som Liberty in London.

– Jeg har gjort mye for G Plan. De liker jeg det jeg gjør, sier Zoe.