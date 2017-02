Huset deres er blitt en turistattraksjon: - Jeg sto og rakte i hagen da det kom en minibuss med 15 arkitekter

Saken oppdateres.

– Jeg sto og rakte i hagen da det kom en minibuss med 15 arkitekter utenfor her, forteller Anke Pätsch.

Siden hun og samboeren José Medrano og barna Airas (8) og Navia (5) flyttet i inn i Schuppen-huset i 2009, har de blitt vant til oppmerksomheten.

Den grønne byggeklossen i bydelen Pankow i Berlin tiltrekker seg fagfolk som turister.

Fasaden som er shingler i grønne nyanser har som hensikt å matche de grønne omgivelsene.

Uunngåelig nok er det også en sterk kontrast til de tradisjonelle murblokkene det er omgitt av.

Leken stopper ikke der. På den ene veggen er vinduene plassert slik at det ligner et ansikt.

José var likevel bekymret for at huset skulle fremstå konservativt.

– Vi var litt redde for at det kunne assosieres med noe militært, og var innom tanken på å ha det i blåtoner, som en hyllest til kysten ved Lodero i Spania der jeg kommer fra forteller han.

I stedet endte de opp med å la seg inspirere av et mer blodsrelatert opphav. Josés onkel, maleren Xosé Lodeiro.

Oppe på soverommet henger et abstrakt bilde i grønntoner signert Lodeiro.

Sammen med blant annet taket til Stefansdomen i Wien og St. Vitus-katedralen i Praha utgjør bildet, inspirasjonen til fasaden.

– Spesielt i portugisiske kirker er det vanlig med dekorative fasader i fliser, så jeg visste at fliser eller shingles i dette tilfellet ville funke like bra på en fasade som på et tak, som er mer vanlig, forteller José.

Fra husokkupant til huseier

Schuppen har en todelt mening, på tysk betyr det et skjul, men det refererer også til fisker og reptilers skjellbeskyttelse.

Shingles er byggematerialenes svar på dyrenes skjell.

For ordens skyld, på norsk brukes begrepet shingles om skjellmateriale i tre, på engelsk brukes det om alle skjellformede materialer.

Shingles Skjellformet materiale til tak og husfasader. I Norge brukes begrepet om tre, på engelsk dekker begrepet alle typer materiale i skjellformasjon. Shinglene på Schuppen house er 1:1 keramikkplater med en håndlaget glatt overflate, laget på oppdrag. Shingles av keramikk er nærmest evigvarende og behøver ikke vedlikehold. De blir renset i regnet, og tåler alle slags temperaturer. I Norge har vi et skiftende klima, hvis du velger å legge shingles er det viktig at du bruker fagfolk som kan tilrettelegge for at shinglene blir lagt riktig mot for eksempel møtepunktene mellom tak og vegg. Kilde: Brandt + Simon Architecten/Ralph Brandt/ Reiulf Ramstad arkitekter

Før de flyttet inn i Schuppen i 2009, bodde Anke og Josè 15 år i en leilighet rundt hjørnet. Før det var Anke husokkupant.

– Det var på begynnelsen av 90-tallet, jeg og ti – 15 venner som var lei av å bo med foreldrene våre okkuperte et fire etasjers bygg i Potsdam, forteller Anke.

Når hun drømte om eget hjem drømte hun om en leilighet med dobbeltdører og høy takhøyde, men det viktigste kriteriet var en hage.

Grønt image

En fotball dundrer inn i stammen til kirsebærtreet. Den kraftige vibrasjonen får det til å slippe sine siste gule blader.

Med unntak av plattingen utenfor kjøkkenet er hele utearealet et eneste grønt teppe.

Da de kjøpte tomten på tilsammen 850 kvadratmeter sto det 14 garasjer her.

Stor hage hadde høy prioritet, derfor begrenset de arealet på huset til 60 kvadratmeter pr. etasje. 150 kvadratmeter tilsammen.

– Vi plasserte huset slik at hvis det blir krise, så er det plass til å skille ut en del av tomten og sette opp et hus foran her, forteller Anke.

Foreløpig er det plass til at Airas kan terpe fotballferdighetene, og Ankes jordbær, brokkoli, tomater, poteter, mangold kan vokse i fred.

Sildeskjell er en folkelig beskrivelse av shingles. Den som har vært på havet og sett sildestimen, vet jo hvor vakkert sildeskjellene reflekterer i alle retninger.

Flere velger shingles

Ifølge arkitektmagasinet Dezeen er bruk av shingles i bygg og boliger en økende trend .

Det opprinnelige varehuset, Yardhouse i Øst-London for eksempel, brukte shingles i pastellfarger på fasaden.

Med et budsjett på 80.000 pund (om lag 800.000 kroner) bygde de om det tomme varehuset til studioplasser for håndverkere og kunstnere.

Ifølge artikkelen i Dezeen var shinglene så enkle å legge at de ikke behøvde å leie inn fagfolk for å legge det.

I mai 2016 åpnet Tindesenteret i Åndalsnes. For å forsterke assosiasjonen til nettopp en tinde brukte arkitektene i Reiulf Ramstad arkitekter shingles i grå og hvite nyanser.

Reiulf Ramstad sammenligner shingles med sildeskjell.

– Sildeskjell er en folkelig beskrivelse av shingles. Den som har vært på havet og sett sildestimen, vet jo hvor vakkert sildeskjellene reflekterer i alle retninger.

– Hvorfor valgte dere å bruke shingles på Tindesenteret?

– Ved å bruke samme materiale på vegg og tak bidro det til å fremheve bygget som en skulpturell masse. Materialet bidro dessuten til å holde kostnadene på prosjektet nede, sier Ramstad og forklarer.

– Det kommer an på hvilket materiale du bruker, vi brukte shingles av overflatebehandlet aluminium.

Det var Ankes venn, arkitekten Ralph Brandt som tegnet Schuppen-huset, som overbeviste om å bruke keramiske shingler.

– Shingles gir et moderne preg. De er fargerike, gir god isolasjon samtidig som de matcher hagemiljøet perfekt, sier Anke.