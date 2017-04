Hva er best – skum- eller pulverapparat?

Saken oppdateres.

– Vi anbefaler skum, for da unngår du pulverskader. Pulveret er akkurat som bakepulver, og det er svært vanskelig å bli kvitt det, sier Mette Terkelsen hos Carlsen Fritzøe i Vågsbygd i Kristiansand.

I butikken deres selger de både pulver- og skumapparater, men kundene som spør får samme svar.

– Det handler selvsagt om å slukke brannen, og det kan man gjøre med begge apparatene. Men i mange tilfeller får du en ekstra skade med på kjøpet, fordi pulveret legger seg i alle krinker og kroker i huset ditt, sier Terkelsen til Abito.no , Fædrelandsvennens boligsatsing.

Skum ved komfyren

Terje Hagelund, brannmann og fagsjef ved If Sikkerhetssenter, sier at skum og pulver har litt ulike egenskaper.

– Et pulverapparat har størst slagkraft. Så hvis brannen har tatt tak i interiøret, anbefaler vi, så sant det er mulig, å bruke pulverapparatet og deretter evakuere.

Men ved siden av komfyren i hans eget kjøkken, har han plassert både en skumboks og et brannteppe.

– Begynner det å brenne i stekepannen, ville jeg slukket brannen med skummet og deretter lagt over et brannteppe for å hindre oksygentilførsel, sier Terje Hagelund.

Ikke enten eller

Inger-Lise Petersen i Aktiv Brannvern sier det er fordeler og ulemper ved begge slukkemidlene. For mens pulver slukker alle slags branner, er likevel skum best egnet til å slukke brann i brennbare vesker, og også i faste materialer som tre og tekstiler.

– Det er vanskelig å anbefale det ene fremfor det andre. Men pulverslukkere er enklere å bruke for utrente, og man kan holde større avstand til brannen.

Samtidig mener hun det er mange fordeler med skum.

– Det har blant annet en kjølende effekt slik at man sjeldnere trenger å etterslukke. Og skum gir bedre sikt enn pulver, for når man utløser en pulverslukker, sprer pulveret seg i luften og legger seg overalt, forklarer hun.

Mindre søl med skum

Petersen sier at skummet enkelt kan tørkes opp og forårsaker sjeldent mer skade enn såpevann, mens pulver gir mer etterskader. Det bekrefter også Haugland, uten at det får noe som helst betydning for eventuelle forsikringsutbetalinger.

– Nei, det har ingen betydning. Men en god pekepinn er å skille mellom type brann. Er det en liten brann i for eksempel en stekepanne, er skum veldig effektivt. Men med en gang brannen eskalerer og tar tak i interiøret, er pulverapparatet enklere og mer slagkraftig, forklarer Hagelund i If Sikkerhetssenter.

Saken er skrevet av Abito.no , Fædrelandsvennens boligsatsing